通过持续监控和远程访问软件提高医疗效率和质量
Slingeland 医院遥感诊所使用 Splashtop-On-Prem 远程监测智能生命体征传感器，提高了工作效率
摘要
新冠疫情推动了所有行业的数字革命，在医疗保健领域尤为如此。随着新的社交隔离规定的实施，医疗机构争相进行改革，以达到新的标准，同时确保为所有患者提供优质的医疗服务。在此案例研究中，Slingeland 医院遥感诊所的项目经理 Koen Van Dulmen 向我们分享了该医院如何通过连续监测平台和多个传感器持续监测生命体征参数，从而改革并完善针对患者的医疗服务。在此案例中，Splashtop On-Prem 用于启动传感器的多项远程数据测量。
挑战：如��何在社交隔离的情况中激活传感器
Slingeland 医院遥感诊所的核心任务是制定一种解决方案，以持续监测生命体征并计算恶化的风险，然后再根据需要加以应对。由于新冠疫情，遥感诊所必须加快制定和实施此解决方案。
遥感诊所使用多个传感器接收关键数据，其中一个传感器需要手动激活。所有传感器都与高危患者相连接。最初，临床医生需要步行到每个患者的病床，然后使用该传感器测量相关数据。
但因新冠疫情，手动激活该传感器比较困难。Slingeland 医院遥感诊所的项目经理 Koen Van Dulmen 解释说：：“遥感诊所既要减少医生的出诊次数，同时又要接收所有数据。诊所要减少医生到病房激活传感器的实际次数，因为获取尽可能多的患者数据固然重要，但确保社交隔离规定的实施以及患者和医生的安全也同样非常重要。而且到病房手动激活传感器也会影响患者休息。”
解决方案：SPLASHTOP ON-PREM 远程访问软件
Koen 向医院 IT 团队请求帮助，以解决遥感诊所当前面临的挑战。Slingeland Ziekenhuis 医院的 IT 团队建议，通过远程访问工具，可以使诊所能够在虚拟控制室中执行数据测量。
IT 团队多方试用和评估了多种远程访问工具，结果发现这些工具存在各种应用程序问题，后来找到了 Splashtop On-Prem，这款软件满足团队的所有筛选标准，包括可用性、连续性、可负担性与速度。
可用性：实施过程很顺利。Koen 的团队在控制室的20个 Samsung A10网关上轻松安装了 Splashtop On-Prem，然后即可远程启动传感器进行数据测量。
连续性：设置完成后，遥感诊所可以利用 Splashtop On-Prem 显著提高传感器数据测量的频次。由于可以更频繁地接收数据，医护人员则无需前往病房，不用担心会打扰到患者休息。比如，他们可以每隔10-15分钟进行一次测量，以前白天会每隔1小时进行一次测量，夜间每隔4小时进行一测量。
可负担性和速度：Splashtop On-Prem 不仅易于实施、运行效果好，而且价格合理、部署速度快。在医疗领域，速度至关重要。“我们必须要快！”Koen 说。
结果：提高治疗效率和医疗质量
通过 Splashtop On-Prem，控制室现在可以更有效地远程监控多达20位患者。
Koen 解释说，该软件还可以帮助遥感诊所“减少对患者的不必要出诊”。他说，“由于临床医生了解患者的状况，对患者的出诊更加有用。”
在没有 Splashtop On-Prem 之前，临床医生每小时要走一段路程才能操作与患者连接的设备。
总之，遥感诊所对 Splashtop On-Prem 非常满意。Koen 说：“诊所的工作可以有序开展，多亏了 Splashtop。这款软件简单易用，这家公司非常有远见，希望未来能继续合作。”
Slingeland Ziekenhuis 医院通过减少对患者的不必要出诊，最终降低了新冠肺炎的传播风险，同时最大程度减少了对高风险患者的打扰，确保这些患者可以得到充分的休息，从而为患者提供更好的医疗质量。
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细节
关于 SLINGELAND ZIEKENHUIS 医院
Slingeland 医院位于荷兰的杜廷赫姆（Doetinchem），成立于1975年，兼并了 Wilhelmina 医院和 St. Joseph 医院。Slingeland 医院有305个床位，固定员工约1600名。该医院致力于为患者提供开放透明的医疗环境、安全可靠的高质量医疗服务。