通过持续监控和远程访问软件提高医疗效率和质量
Slingeland 医院的传感门诊使用 On-Prem，用智能传感器远程监测生命体征，提高了效率。Splashtop
摘要
COVID-19加速了所有行业的数字革命，特别是在医疗保健领域。 随着新的社会距离法规的出台，医疗机构竞相重塑自己，以满足新常态，同时确保为所有病人提供高质量的护理。 在本案例研究中，Slingeland 医院传感诊所的项目经理Koen Van Dulmen分享了他的医院如何通过使用一个连续监测平台和几个传感器连续监测生命参数来重塑和改善病人护理。 Splashtop On-Prem 被用来启动一个传感器的几个远程测量。
挑战：如何在社交隔离的情况中激活传感器
Slingeland 医院遥感诊所的核心任务是制定一种解决方案，以持续监测生命体征并计算恶化的风险，然后再根据需要加以应对。由于新冠疫情，遥感诊所必须加快制定和实施此解决方案。
为了接收这些关键数据，传感诊所依靠多个传感器，而其中一个传感器需要手动激活。 所有的传感器都连接到高危病人身上，最初，临床医生需要走到每个病人的床前，用那个传感器进行测量。
然而，由于COVID-19的存在，这已经成为一个挑战。 "传感诊所需要减少医生的行程，并仍能收到所有数据，"Koen解释说。 诊所需要减少激活病人房间里的传感器的物理行程，因为获得尽可能多的数据并确保社会疏导措施以及病人和临床医生的安全至关重要。 这些旅行也打乱了病人所需的休息。
解决方案：SPLASHTOP ON-PREM 远程访问软件
Koen 向医院 IT 团队请求帮助，以解决遥感诊所当前面临的挑战。Slingeland Ziekenhuis 医院的 IT 团队建议，通过远程访问工具，可以使诊所能够在虚拟控制室中执行数据测量。
IT团队评估并尝试了几种远程访问工具，结果发现这些工具都有一些应用问题，直到他们找到了 Splashtop On-Prem这款软件符合该团队的所有选择标准：可用性、连续性、可负担性和速度。
可用性： 实施过程很顺利。 Koen的团队很容易地在控制室的20个三星A10网关上安装了该软件，这样就可以远程启动传感器的测量。
连续性。Splashtop On-Prem ，在它建立之后，传感门诊能够在不走动的情况下，通过更频繁地接收数据，启动更频繁的测量，而不干扰病人。 例如，10-15分钟，而不是在白天每小时一次，在夜间每四小时一次。
可负担性和速度： 虽然 Splashtop On-Prem很容易实施，而且运作良好，但它也是负担得起的，而且实施速度快。 而在这种情况下，速度是至关重要的。 "我们必须快速完成这项工作！"库恩说。
结果：提高治疗效率和医疗质量
通过 Splashtop On-Prem，控制室现在可以更有效地远程监控多达20位患者。
Koen 解释说，该软件还可以帮助遥感诊所“减少对患者的不必要出诊”。他说，“由于临床医生了解患者的状况，对患者的出诊更加有用。”
在使用之前 Splashtop On-Prem在使用之前，临床医生每小时要走几米才能到达与病人连接的设备。
总的来说，感化院对以下方面感到满意 Splashtop On-Prem. "一切运作良好，"Koen说。"Splashtop 很容易使用，是一家具有前瞻性的公司，我们设想在未来继续合作。"
Slingeland Ziekenhuis 医院通过减少对患者的不必要出诊，最终降低了新冠肺炎的传播风险，同时最大程度减少了对高风险患者的打扰，确保这些患者可以得到充分的休息，从而为患者提供更好的医疗质量。
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细节
关于 SLINGELAND ZIEKENHUIS 医院
Slingeland 医院位于荷兰的杜廷赫姆（Doetinchem），成立于1975年，兼并了 Wilhelmina 医院和 St. Joseph 医院。Slingeland 医院有305个床位，固定员工约1600名。该医院致力于为患者提供开放透明的医疗环境、安全可靠的高质量医疗服务。