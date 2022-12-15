通过持续监控和远程访问软件提高医疗效率和质量

Slingeland 医院遥感诊所的核心任务是制定一种解决方案，以持续监测生命体征并计算恶化的风险，然后再根据需要加以应对。由于新冠疫情，遥感诊所必须加快制定和实施此解决方案。

为了接收这些关键数据，传感诊所依靠多个传感器，而其中一个传感器需要手动激活。 所有的传感器都连接到高危病人身上，最初，临床医生需要走到每个病人的床前，用那个传感器进行测量。

然而，由于COVID-19的存在，这已经成为一个挑战。 "传感诊所需要减少医生的行程，并仍能收到所有数据，"Koen解释说。 诊所需要减少激活病人房间里的传感器的物理行程，因为获得尽可能多的数据并确保社会疏导措施以及病人和临床医生的安全至关重要。 这些旅行也打乱了病人所需的休息。