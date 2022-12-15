Virginia Tech 远程支持 140 个站点中的 2,200 多个设备

弗吉尼亚农业与生命科学技术学院（CALS）的 IT 团队负责为140个站点的2200多台计算机和设备提供支持。

拥有由7名服务台人员和6位地区信息技术人员组成的 IT 团队，满足分散在大范围内的客户不断增长的需求一直是一项挑战。在尝试了其他远程支持解决方案之后，Virginia Tech CALS 的团队发现了 Splashtop Remote Support 的确切要求。

一旦加入 Splashtop ，IT 团队便能够随时远程访问其任何托管设备以提供支持，从而提高了效率，减少了旅行时间和成本。