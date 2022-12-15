Virginia Tech 远程支持 140 个站点中的 2,200 多个设备
通过使用远程访问提高效率并降低 IT 团队的成本
摘要
弗吉尼亚农业与生命科学技术学院（CALS）的 IT 团队负责为140个站点的2200多台计算机和设备提供支持。
我们的 IT 团队由7名服务台工作人员和6名区域信息技术专家组成，如何满足分散各地的客户日益增长的需求是一项挑战。在尝试了其他远程支持解决方案之后，Virginia Tech CALS 团队发现 Splashtop 刚好符合需求。
一旦加入 Splashtop ，IT 团队便能够随时远程访问其任何托管设备以提供支持，从而提高了效率，减少了旅行时间和成本。
来自 Virginia Tech
我们推荐 Splashtop 的原因有很多，比如其成本低、客户端稳定、强制实施双因素身份验证、支持根据不同技术员进行用户管理。
Edward O’Dell, IT Support Specialist
挑战：如何减少出差时间和成本，同时提供高效的 IT 支持
弗吉尼亚理工大学农业与生命科学学院（CALS）由大约140个站点组成，拥有2200多台计算机和设备。由7个服务台人员和6个区域信息技术人员（AIT）组成的 IT 团队管理和支持所有计算机和设备。
IT 支持专家 Edward O'Dell 描述了团队面临的挑战，特别是往返于指定地区的 AIT，他们要为教职员工提供支持，确保其所有端点都能够正常运行。
O’Dell 说：“其中两个地区有两名 AIT 监督，剩下的地区各有一名，每名 AIT 都要负责一大片地区，差旅费用很高。而且，在出差途中，他们不能提供任何支持。有了远程桌面会话，他们就能完成更多工作。”
为了寻找可以远程支持端点的解决方案，Virginia Tech CALS 的 IT 团队尝试了 SimpleHelp。但出现了各种各样的问题，于是不久他们便开始寻找替代方案。
O'Dell 说：“我们试图使用 SimpleHelp ，但它并不总是有效。此外，它还要求用户访问他们的网站并下载其支持应用程序，有些用户发现这样做很复杂且令人困惑。”
解决方案：Virginia Tech CALS 通过 Splashtop 获得快速、安全、便捷的远程支持
O'Dell 及其团队寻找新的远程访问解决方案时，关注的是如何轻松快速连接客户的计算机。O'Dell 表示：“我们对解决方案最主要的要求就是具备稳定的客户端，这样我们就可以通过某个管理控制台来连接客户端。”
在研究了多种解决方案之后，该团队发现 Splashtop Remote Support 满足这一要求，同时还具备许多其他优势。
IT 团队使用 Splashtop Remote Support 对无限数量的托管计算机进行无人值守远程访问。只需要将 Splashtop Streamer 部署到托管计算机即可。安装 Streamer 后，IT 管理员可以随时通过 Splashtop 应用远程访问该设备。
除了支持对无限数量的设备进行远程访问外，Splashtop 远程支持还包括各种功能，可帮助 IT 管理员完成日常任务，包括文件传输、多对多显示器、会话录制和有人值守的支持。
Virginia Tech CALS 的 IT 团队利用其中的许多功能来支持其端点。O'Dell 尤其重视的一项功能是双因素身份验证，Splashtop Remote Support 用户可以通过这项功能优化帐户的安全性。
O'Dell 说：“我们希望能对所有技术员强制执行两因素身份验证。如果只是打开帐户而没有进行双因素身份验证，然后碰巧有人进入帐户，那么这个人就能访问系统中加载的所有计算机。”
O'Dell 还称赞计算机分组和用户分组功能的便利性。他说：“我们非常喜欢分组功能，不同用户可以访问某台设备或某组设备或所有设备。”
最后，O'Dell 强调了Splshtop Remote Support 的有人值守支持功能，该功能适用于 IT 专业人员因故障修复为客户提供��支持的情况。通过简单的会话码，技术员可以远程连接以支持任意设备，包括未在 Splashtop Remote Support 帐户托管的设备。
“有人值守的支持功能非常好用，如果要远程访问客户端设备，我们就可以让客户到 Splashtop 官网，下载相关应用程序，然后就能为客户提供远程支持。”
结果：削减成本、减少出行次数、提高效率等
总之，O'Dell 及其团队对于 Splashtop Remote Support 允许支持其设备感到非常满意。
除了核心的远程访问功能外，Splashtop Remote Support 还能为 O'Dell 及其团队带来其他好处，例如降低成本、减少出差次数、缩短问题解决时间等
“我们想要的是让我们能够接管用户系统，然后帮助教职人员解决问题。削减成本、减少出差次数是附加条件，不是硬性要求。我们仍然希望能与用户面对面交流。近一年来由于我们的人员变动非常频繁，工作量随之大幅增长，我们不得不经常通过电话工作或使用 Splashtop 远程办公。远程支持能更快解决问题，而不需要等到两周后再找人来解决。”
此外，O'Dell 报告显示，通过 Splashtop Remote Support 可以实现高效办公。
O'Dell 说：“很多时候，我们为用户安排时间来远程处理他们的问题，因为我们能以便处理用户的问题，以便在后端完成其他工作。这样一来，我们就能同时处理两项工作。例如，如果我想帮用户安装某个软件，但安装过程出现了问题，我要等待这个软件安装程序运行后，才能查看哪里出了问题，这时我就能在办公室先做其他工作。"
除了提供支持之外，O'Dell 还将 Remote Support 用于远程部署新计算机。
“在我们要为用户部署新电脑时，也会使用远程支持。我们会将电脑运送到客户手里，接通电源后，我们就能远程控制，完成电脑设置。例如，我们可以帮助用户配置电子邮件系统，配置我们的备份系统，并可传送给用户可能需要的数据。”
总而言之，弗吉尼亚理工大学 CALS 的 IT 团队在不到三年的��时间内就使用 Splashtop Remote Support 建立了9,000多次远程连接。O'Dell 表示：“我们的一名技术员建立了1900多次远程连接。以前，他经常出差。现在，就不怎么出差了。即使有些情况可以通过电话引导用户解决问题，但有时利用 Splashtop Remote Support 能更快解决问题。”
最近，O'Dell 还向弗吉尼亚理工大学的图书馆推荐了 Splashtop Remote Support。从那时起，该校就在评估后购买了该解决方案。
O'Dell 说：“我们了解了所有同类的其他公司，但我们还是推荐 Splashtop，原因有很多：成本、持久的客户端、强制的双因素身份认证以及个人技术员的用户管理。在弗吉尼亚理工大学，我们制定了大学政策，必须经过我们的法律团队批准才能购买软件。Splashtop 已经获得批准，我们非常喜欢这个软件，觉得这个软件很有用，强烈推荐！”
Splashtop 在三年内完成了多达9000次远程连接
支持140个地点的2200多个端点，减少差旅次数，提高支持效率
细节
弗吉尼亚理工大学农业与生命科学学院
弗吉尼亚理工大学农业与生命科学学院（CALS）由大约140个站点组成，拥有2200多台计算机和设备。由7个服务台人员和6个区域信息技术人员（AIT）组成的 IT 团队管理和支持所有计算机和设备。
Splashtop Remote Support 优势
广泛的设备支持：可使用任意 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备支持 Windows 和 Mac 计算机。
快速的远程访问：Splashtop Remote Support 由 Splashtop 的个人使用解决方案中屡获殊荣的远程访问引擎提供支持。享受高清质量和声音的快速远程连接。
提高生产力：Splashtop Remote Support 具有 IT 团队所需的主要功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制，用户和计算机管理、分组等。
节约成本：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省至少80%。另外，Splashtop 不会像其他远程访问提供商那样频繁涨价。
为何选择 Splashtop
这就是为什么像 Virginia Tech CALS 这样的教育 IT 团队喜欢 Splashtop 的原因：
Splashtop Remote Support 所需成本比其他远程支持产品低80%。
通过提高效率，IT 团队可以轻松满足不断增长的需求。
启用最终用户访问，让教师可以远程访问其计算机。
借助 Splashtop 的先进工具和功能套件，轻松完成日常任务。