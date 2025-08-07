跳转到主要内容
Splashtop
免费试用
+86 (0) 571 8711 9188免费试用
Two people using laptops.

什么是软件补丁？重要性和最佳实践

Robert Pleasant
阅读时间：9分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

如果你的管理设备没有更新，它们就有风险。软件补丁（用于解决漏洞、安全漏洞和类似问题的小更新）对于保持解决方案和设备的安全至关重要，因为它们在漏洞被利用之前就解决了问题。在当今的混合办公时代，维护分布式环境中的最新安全性比以往任何时候都重要，尤其是在面对日益增长的网络威胁和合规要求时。

所以如果你曾经想知道，“什么是软件补丁，为什么它很重要？”那么是时候探索补丁的用途、重要性、补丁带来的挑战，以及像 Splashtop AEM 这样的软件如何使补丁管理对 IT 团队来说更流畅和高效。

什么是软件补丁？

软件补丁是应用程序或操作系统的小更新，旨在修复漏洞、安全缺陷或性能问题。与完整版本更新不同，补丁是针对特定问题的小调整，通常不需要太多空间或带宽来安装。

软件补丁常常被忽视，但这样做是一个严重的错误。这些补丁对于确保安全、防止可能影响生产力的错误和崩溃以及保持最佳性能至关重要。它们可能是小更新，但这并不意味着它们不重要。

补丁通常解决的问题

补丁可以解决多种可能以多种方式干扰工作的缺陷或漏洞。常见的补丁包括：

  • 解决安全漏洞，否则可能会使软件容易受到攻击。

  • 修复功能性错误，这些错误会导致日常工作出现问题。

  • 修复与更新后的操作系统或其他软件的兼容性问题

  • 应用性能改进以提升软件和用户体验。

常见示例

软件补丁非常常见，以至于许多用户在安装时都不加思索。常见的软件补丁包括：

  • Microsoft的补丁星期二更新，Microsoft（和其他公司）在每月的第二个星期二定期发布软件补丁。

  • 零日漏洞补丁，旨在快速修复新发布软件的安全缺陷。

  • 紧急安全修复在发现新的安全漏洞时需要尽快解决。

补丁与更新：补丁与更新或升级的区别

现在我们已经回答了“什么是软件补丁？”下一个问题是：“补丁与更新或升级有什么不同？”当我们比较补丁与更新时，它们非常相似，但也有一些关键区别。

  1. 一个 补丁是一个小而有针对性的修复，通常用于解决一些小但重要的问题。

  2. 另一方面，更新是影响整个软件的更广泛的发布。这通常包括新功能、重新设计或其他显著变化。

  3. 一次升级超越了更新，是软件的重大版本更改。例如，从Windows 10.21H2到Windows 10.22H2可以被视为更新，而从Windows 10到Windows 11则是一次升级。升级通常带来重大变化，包括新的设计、界面、功能和其他显著的差异。

为什么软件补丁至关重要

那么，为什么软件补丁如此重要？可能很容易认为跳过一两个补丁，甚至延迟几天没有什么害处，但补丁管理对于安全性、IT合规性、效率等至关重要。

安全

网络安全对所有企业都至关重要，软件补丁有助于确保您的安全是最新的。安全补丁旨在解决和修复攻击者可能利用的漏洞，从而保持系统安全。事实上，未打补丁的系统是勒索软件、恶意软件和类似网络攻击的主要途径，因此让系统未打补丁会带来巨大的风险。

规范与标准

安全性对于行业和政府法规也很重要，大多数框架（包括HIPAA、PCI-DSS、DORA和NIS2）都要求及时打补丁。未能正确地为系统和应用程序打补丁和更新不仅会使它们容易受到攻击，还可能意味着未能满足您的监管要求，这可能导致高额罚款。

稳定性和性能

补丁不仅仅用于修复安全漏洞。许多补丁还旨在修复错误或提供性能更新。因此，保持补丁更新有助于避免崩溃、冻结或性能下降，甚至可以带来提高工作效率的改进。

声誉风险

如果忽视补丁会发生什么？看似简单的疏忽或小失误可能会带来重大后果。系统未打补丁可能导致数据泄露，造成重大损失、大额罚款和客户信任的丧失。对公司信誉的损害可能与金钱损失一样严重，甚至更难恢复。

补丁管理中的常见挑战

虽然补丁管理对于安全和效率至关重要，但也存在一些可能阻碍补丁的挑战。了解这些障碍是什么很重要，以便IT团队做好准备并知道如何克服它们；否则，他们可能会面临进一步的延误。

常见的补丁管理挑战包括：

  • 跟踪和部署补丁到多个设备上可能是一个挑战，尤其是在没有合适工具的情况下，特别是对于远程环境和有BYOD政策的公司。

  • 安排更新而不打扰用户很重要，但很难在最方便的时间安排补丁更新。

  • 缺乏对补丁状态的可见性意味着补丁可能在安装中途失败，而没有人会知道，除非主动检查。

  • 手动补丁中的人为错误可能导致遗漏设备或更新不完整。

  • 为远程/混合设备打补丁在没有适当的端点管理解决方案和自动化补丁管理的情况下，可能很困难。

  • 当补丁进行的更改与集成和其他系统不兼容时，可能会出现兼容性问题

管理软件补丁的最佳实践

鉴于补丁管理的重要性及其面临的挑战，确保成功的软件补丁管理有哪些顶级技巧？遵循这些软件补丁最佳实践将有助于确保您的更新方便、高效且完整：

补丁管理最佳实践包括：

  • 维护系统和软件的实时清单，以便在新补丁发布时跟踪所有可能需要更新的内容。

  • 自动化补丁检测和部署，以消除端点补丁中的手动工作和人为错误；自动化补丁管理可以自动安排和推出补丁到每个端点。

  • 在受控组中测试补丁以识别任何兼容性问题或其他意外后果。

  • 安排补丁在非工作时间进行，以最大限度地减少中断和停机时间。

  • 确保日志记录和警报以便为审计跟踪保留补丁更新的记录，无论是用于内部审计还是合规目的。

  • 使用支持操作系统和第三方应用程序补丁的补丁管理工具，以消除端点补丁中的手动工作并确保高效的推出。

Splashtop AEM 如何简化软件补丁管理

幸运的是，有自动化补丁管理解决方案可以帮助公司和 IT 团队克服端点补丁的挑战，并确保补丁在所有设备上顺利高效地推出。Splashtop AEM（自主端点管理）帮助 IT 团队简化操作、自动化任务，并确保所有端点从一个地方安全合规，配备操作系统和第三方软件的自动化补丁管理。

立即参与
今天就免费试用 Splashtop AEM 吧！
立即试用

Splashtop AEM包括：

自动检测和部署

Splashtop AEM让IT团队自动识别缺失的补丁，在新补丁可用时下载，并在各个终端上进行部署。这有助于确保设备保持完全更新和保护，确保最高的安全性和法规合规性。

补丁操作系统和第三方应用程序

Splashtop AEM的补丁功能涵盖了主要软件和常见的安全目标，提供操作系统和第三方软件的自动化补丁。这使得保持每个设备上的每个应用程序都是最新的变得更容易，进一步消除了耗时的手动补丁的需要。

自定义日程和警报

虽然安装补丁可能需要宝贵的时间，但控制补丁的推出时间和方式有助于企业、员工和IT团队避免计划外的停机时间。Splashtop AEM 允许您设置自定义日程，以确保补丁在您选择的时间部署，并在补丁可用时提供警报，以免更新让您的团队感到意外。

集中仪表盘

Splashtop AEM通过一个集中的仪表盘使端点管理变得简单，该仪表盘显示补丁状态，并让您大规模自动化修复。仪表盘洞察提供关于端点健康、补丁、合规性等的重要信息，以及可操作的洞察和详细的日志。

轻量且易于部署

虽然一些远程监控和管理（RMM）解决方案可能笨重且复杂，但 Splashtop AEM 设计为快速且用户友好。无需担心臃肿的RMM开销，只需快速设置即可带来巨大影响。

开始使用Splashtop AEM

软件补丁可能是小修复，但它们对安全性、性能和效率有很大影响。忽视补丁会使您的端点和网络面临风险，更不用说对您的IT合规性和声誉的影响。

自动化补丁管理是跟上补丁更新的最佳方式，而不会浪费时间和资源更新多个远程端点。通过适当的端点补丁解决方案，你可以保持应用程序和操作系统完全补丁和更新。

当您需要一个强大、实惠且轻量级的解决方案，并具有自动化补丁管理时，Splashtop AEM是您的不二之选。Splashtop AEM使简化您的补丁管理工作流程和保护您的端点变得容易，保持高生产力并让IT团队满意。

准备好亲自体验Splashtop AEM了吗？立即开始免费试用：

立即参与
今天就免费试用 Splashtop AEM 吧！
立即试用

分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

IT Manager providing remote tech support to a customer using Splashtop SOS.
IT和帮助台远程支持

理解技术支持

了解更多
A woman comparing the pricing of LogMeIn Rescue and Splashtop SOS on her laptop
对比

LogMeIn Rescue 定价对比

了解更多
Two IT techs sitting at desks in an office and using computers.
IT和帮助台远程支持

消除5大IT时间浪费的方法：自动化

了解更多
An IT tech support worker at their desk.
IT和帮助台远程支持

IT成本优化：现代企业的策略

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号