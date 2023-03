通过 Splashtop SOS 提高远程支持能力

Groupe Delta 的 IT 部门连续7年一直使用旧版法国 RMM 系统,这项技术早已无法满足 Groupe Delta 对 IT 基础设施的需求,也无法满足该公司的核心业务需求。Groupe Delta 技术总监 Julien Boissat 对此做出了解释,他说明了公司决定使用 Splashtop SOS 升级技术堆栈的过程和原因,希望借此满足公司不断增长的 IT 基础设施需求。

挑战:如何以低成本提替代过时的 RMM

Julien 说:“33年前公司刚成立时,专营复印机销售业务,所以我们不需要过于复杂的技术。随着公司提供服务的不断增加,比如为互联网和移动运营商提供的服务,七年前我们开始使用 RG Systems RMM 来促进公司业务的发展。”

随着 Groupe Delta 的不断发展,我们需要更强大的技术堆栈来支持5000多台 Windows 设备。Julien 说:“公司推出的许多新服务需要最新的技术和设备间连接功能,而我们已经用了7年的旧版 RG Systems RMM 无法提供有效支持。”

Julien 及其40位合作伙伴首先考虑将 Solar Winds、Atera、NinjaOne、LogMeIn 和 TeamViewer 作为备选方案。在测试了大部分 RMM 和远程支持软件工具后,他们发现这些方案功能不够完善、对用户不友好,或者价格太贵。

然而,随着测试的进一步开展,Julien 表示成本并非主要的决定因素。Boissat 说:“Ninja 为我们提供的价格非常有竞争力,但仍有一定的局限性,所以我们最终决定选择 Datto,我们认为这个方案更为全面。”

然而,开始使用 Datto 之后,Groupe Delta 的团队发现 Datto 的远程支持功能存在局限性,只允许对无人值守设备进行远程支持。

Julien 决定寻求专家帮助,他向法国 MSP 专家机构 BeMSP 求助。BeMSP 强烈推荐 Splashtop SOS,结果证明这一解决方案在成本和功能方面都堪称完美。

解决方案:Splashtop SOS 的有人值守支持

虽然与 Splashtop 集成后 Datto 可以提供部分远程支持功能,但这种远程支持仅限于支持无人值守的设备。为了利用 Splashtop 的全部远程支持功能,Groupe Delta 决定使用 Splashtop SOS 以获得有人值守的(按需)支持。

通过 Splashtop SOS,技术人员可以:

快速远程访问 Datto RMM 帐户的非托管计算机和移动设备

无需在最终用户设备上预先安装,从而可以提供快速支持。技术人员仅需指导最终用户运行 Splashtop SOS 应用程序,生成9位代码,即可使用此代码远程访问最终用户的设备

临时远程支持不限数量的设备

远程访问和支持多种操作系统,包括但不限于 Windows、Mac、iOS 以及安卓计算机、平板电脑和智能手机

将 SOS 应用与工单/PSA 系统集成,比如 ServiceNow、Freshservice、Zendesk

Julien 说:“Splashtop SOS 刚好可以弥补 Datto RMM 的不足。我们测试了 AnyDesk、LogMeIn 等解决方案,但这些方案都不能像 SOS 一样让我们的技术人员满意。除了技术之外,对我来说最重要的是让我的团队满意,这一点只有 SOS 能做到。”

Groupe Delta 的团队还发现,“复制粘贴密码”选项在会话开始时非常有用。有了这个功能,技术人员无需重新输入密码,而且可以在默认情况下使用加密和更复杂的密码,从而可以节省时间。

Julien 解释说,技术人员最喜欢的是 Splashtop 软件的支持效率和 Splashtop 团队的响应速度。“我们的技术人员只需要邀请用户连接到其设备,SOS 简单易用,即使是非技术人员使用起来也很容易。Splashtop 团队对于需求的响应非常迅速,这一点对我们而言很重要,”Julien 说道。

结果:Groupe Delta 使用 Splashtop SOS 高效升级技术堆栈

Groupe Delta 在技术堆栈中成功部署 Splashtop SOS 后,不仅可以支持5000台 Windows 托管最终用户设备,还可以支持不在 Datto RMM 帐户托管的按需设备,而且所有支持所需成本都非常低。

Julien 说:“Splashtop SOS 可以弥补 Datto RMM 的所有不足之处,SOS 使用简单,并且与我们客户的需求相一致。SOS 的成本是同类解决方案的一半,我们的许可证数量从而几乎可以增加一倍。”