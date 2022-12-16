通过 Splashtop SOS 提高远程支持能力

Groupe Delta 的 IT 部门连续7年一直使用旧版法国 RMM 系统，这项技术早已无法满足 Groupe Delta 对 IT 基础设施的需求，也无法满足该公司的核心业务需求。Groupe Delta 技术总监 Julien Boissat 对此做出了解释，他说明了公司决定使用 Splashtop SOS 升级技术堆栈的过程和原因，希望借此满足公司不断增长的 IT 基础设施需求。

挑战：如何以低成本提替代过时的 RMM

Julien 说：“33年前公司刚成立时，专营复印机销售业务，所以我们不需要过于复杂的技术。随着公司提供服务的不断增加，比如为互联网和移动运营商提供的服务，七年前我们开始使用 RG Systems RMM 来促进公司业务的发展。”

随着 Groupe Delta 的不断发展，我们需要更强大的技术堆栈来支持5000多台 Windows 设备。Julien 说：“公司推出的许多新服务需要最新的技术和设备间连接功能，而我们已经用了7年的旧版 RG Systems RMM 无法提供有效支持。”

Julien 及其40位合作伙伴首先考虑将 Solar Winds、Atera、NinjaOne、LogMeIn 和 TeamViewer 作为备选方案。在测试了大部分 RMM 和远程支持软件工具后，他们发现这些方案功能不够完善、对用户不友好，或者价格太贵。

然而，随着测试的进一步开展，Julien 表示成本并非主要的决定因素。Boissat 说：“Ninja 为我们提供的价格非常有竞争力，但仍有一定的局限性，所以我们最终决定选择 Datto，我们认为这个方案更为全面。”

然而，开始使用 Datto 之后，Groupe Delta 的团队发现 Datto 的远程支持功能存在局限性，只允许对无人值守设备进行远程支持。

Julien 决定寻求专家帮助，他向法国 MSP 专家机构 BeMSP 求助。BeMSP 强烈推荐 Splashtop SOS，结果证明这一解决方案在成本和功能方面都堪称完美。

解决方案：Splashtop SOS 的有人值守支持

虽然与 Splashtop 集成后 Datto 可以提供部分远程支持功能，但这种远程支持仅限于支持无人值守的设备。为了利用 Splashtop 的全部远程支持功能，Groupe Delta 决定使用 Splashtop SOS 以获得有人值守的（按需）支持。

通过 Splashtop SOS，技术人员可以：

快速远程访问 Datto RMM 帐户的非托管计算机和移动设备

无需在最终用户设备上预先安装，从而可以提供快速支持。技术人员仅需指导最终用户运行 Splashtop SOS 应用程序，生成9位代码，即可使用此代码远程访问最终用户的设备

临时远程支持不限数量的设备

远程访问和支持多种操作系统，包括但不限于 Windows、Mac、iOS 以及安卓计算机、平板电脑和智能手机

将 SOS 应用与工单/PSA 系统集成，比如 ServiceNow、Freshservice、Zendesk

Julien 说：“Splashtop SOS 刚好可以弥补 Datto RMM 的不足。我们测试了 AnyDesk、LogMeIn 等解决方案，但这些方案都不能像 SOS 一样让我们的技术人员满意。除了技术之外，对我来说最重要的是让我的团队满意，这一点只有 SOS 能做到。”

Groupe Delta 的团队还发现，“复制粘贴密码”选项在会话开始时非常有用。有了这个功能，技术人员无需重新输入密码，而且可以在默认情况下使用加密和更复杂的密码，从而可以节省时间。

Julien 解释说，技术人员最喜欢的是 Splashtop 软件的支持效率和 Splashtop 团队的响应速度。“我们的技术人员只需要邀请用户连接到其设备，SOS 简单易用，即使是非技术人员使用起来也很容易。Splashtop 团队对于需求的响应非常迅速，这一点对我们而言很重要，”Julien 说道。

结果：Groupe Delta 使用 Splashtop SOS 高效升级技术堆栈

Groupe Delta 在技术堆栈中成功部署 Splashtop SOS 后，不仅可以支持5000台 Windows 托管最终用户设备，还可以支持不在 Datto RMM 帐户托管的按需设备，而且所有支持所需成本都非常低。

Julien 说：“Splashtop SOS 可以弥补 Datto RMM 的所有不足之处，SOS 使用简单，并且与我们客户的需求相一致。SOS 的成本是同类解决方案的一半，我们的许可证数量从而几乎可以增加一倍。”