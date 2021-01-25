Splashtop SOS

SOS是基于并发用户许可的。对于您购买的每个技术人员/用户许可证，您帐户上最多可以有10个用户，并且这些用户中的任何一个都可以一次在一个设备上使用SOS来运行远程访问会话。拥有两个许可证，两个用户（共20个）可以从一个设备使用SOS。