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Splashtop SOS

简单易用的远程支持解决方案，可提供多平台支持，实现快速故障排除和解决。

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减少技术麻烦，解决更多问题。

针对 IT 支持和服务台的需求，提供按需的有人值守和无人值守方案。

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SOS

CN¥119/月

每年CN¥1,400/并发技术员

  • 为无限台设备提供有人值守的支持，操作简单

  • 包括 iOS 和安卓在内的综合性平台支持

  • 并发技术员许可

  • 与 Splashtop Business Access 和 Splashtop Remote Support 订购方案兼容

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SOS + 10

CN¥133/月

每年CN¥1,533/并发技术员

  • 每个技术员许可证可支持10台无人值守的托管计算机

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高性价比

SOS Unlimited

CN¥238/月

每年CN¥2,793/并发技术员

  • 可支持无限台无人值守的托管计算机

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方案对比

SOSSOS + 10SOS UnlimitedEnterprise
# 每个许可证上的无人值守计算机
10
无限制
可配置的
高性能
强大的安全性
参加会议代码的访问
参加了对iOS和Android 设备的支持*。
会话重启和重新连接
升级为管理员
SOS 应用程序的定制品牌
PSA票务和ITSM整合**。
在一次支持会议上有两名技术人员
可与Business Access 或远程支持订阅相结合
聊天
会话中语音呼叫
文件传输（包括复制粘贴和拖放）
会话录制
多对多监视器
通过网络链接共享屏幕
用户角色和访问管理
用户和计算机分组
Bitdefender 反病毒插件
SSO/SAML集成
无人值守的Android访问
最终用户远程访问许可
端点监控和管理
先进的服务台工作流程
企业整合（ServiceNow）
  • # 每个许可证上的无人值守计算机:
  • 高性能
  • 强大的安全性
  • 参加会议代码的访问
  • 参加了对iOS和Android 设备的支持*。
  • 会话重启和重新连接
  • 升级为管理员
  • SOS 应用程序的定制品牌
  • PSA票务和ITSM整合**。
  • 在一次支持会议上有两名技术人员
  • 可与Business Access 或远程支持订阅相结合
  • 聊天
  • 会话中语音呼叫
  • 文件传输（包括复制粘贴和拖放）
  • 会话录制
  • 多对多监视器
  • 通过网络链接共享屏幕
  • 用户角色和访问管理
  • 用户和计算机分组
  • Bitdefender 反病毒插件
  • SSO/SAML集成
  • 无人值守的Android访问
  • 最终用户远程访问许可
  • 端点监控和管理
  • 先进的服务台工作流程
  • 企业整合（ServiceNow）

主要功能

仅需会话码即可进行有人值守的访问

临时支持非常简单，仅需9位会话码。如要使用任意设备为客户提供支持，只需客户运行 SOS 应用并提供会话码。远程访问和控制 Windows、Mac 和安卓设备，如三星、LG、联想以及其他安卓 8.0+设备，如 Google Pixel、OnePlus、HTC、华为、OPPO、索尼和中兴。iOS（11或更高版本）以及安卓（5或更高版本）手机和平板电脑支持仅查看支持会话功能。

聊天

在会话中或会话外在远程计算机上与用户聊天。

与工单和 ITSM 集成

Splashtop SOS 与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 FreshserviceFreshdeskZendeskSpiceworks Help DeskJiraMicrosoft Teams。在支持工单中直接启动远程支持会话，缩短问题解决时间。

升级为管理员

访问 Windows 标准用户会话时，可以将会话升级为管理员权限，以便与 UAC 交互，执行管理员级别的操作，并支持重启和重连。

定制品牌

提高品牌知名度！客户可下载您自定义的 SOS 应用，带有专属的品牌 Logo。了解更多

同一支持会话可有两名技术员

2名技术员可在同一个支持会话中远程连接和协作（需订购多个许可证）。

语音呼叫

利用会话中语音呼叫提高支持会话效率，为用户在远程支持会话期间提供其他沟通方式。与 VoIP（网络电话）类似，远程会话两端的用户可以通过语音通话进行沟通。

Awards for Splashtop Business

客户满意评论

多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。后来，偶然了解到 Splashtop，发现这个软件更快、更便宜。它的用户界面简单高效，客户支持也非常棒！

Nick Kapinakis - Integrated Intellinet Quality Systems

客户满意评论

我开始使用这款软件，软件本身和远程连接的质量在当时让我非常惊喜。所以我不想再订购价格更高的 TeamViewer，而是决定订购 Splashtop SOS。花更少的钱，却能享有同样的功能，我认为这是个明智之举。有些同事已经使用 Splashtop 办公好多年了，他们也都很喜欢这个软件。

Todd Lincoln - Principal, TML Consulting

客户满意评论

技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。

Alan Adler - Owner, Standout Designs

客户满意评论

SplashtopSOS 提供了我们在按需支持应用中需要的一切。 对我们的客户来说，它很容易使用，而且价格也无可厚非。 强烈推荐!

Colin Pearce - Founder, Inderly

客户满意评论

用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。

Michael Tott - Fore Computers

客户满意评论

我不得不说 Splashtop 产品线给我留下了深刻的印象。到目前为止，这是远程支持/远程访问中的最优选择。我喜欢简单性/可靠性，我的客户也喜欢它。优秀的产品。

Steven Levin - Imagine Networks

客户满意评论

多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。后来，偶然了解到 Splashtop，发现这个软件更快、更便宜。它的用户界面简单高效，客户支持也非常棒！

Nick Kapinakis - Integrated Intellinet Quality Systems

客户满意评论

我开始使用这款软件，软件本身和远程连接的质量在当时让我非常惊喜。所以我不想再订购价格更高的 TeamViewer，而是决定订购 Splashtop SOS。花更少的钱，却能享有同样的功能，我认为这是个明智之举。有些同事已经使用 Splashtop 办公好多年了，他们也都很喜欢这个软件。

Todd Lincoln - Principal, TML Consulting

安全是我们的首要任务

安全基础架构

Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

标准与合规性

Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。

常见问题

什么是技术员/用户？

SOS是基于并发用户许可的。对于您购买的每个技术人员/用户许可证，您帐户上最多可以有10个用户，并且这些用户中的任何一个都可以一次在一个设备上使用SOS来运行远程访问会话。拥有两个许可证，两个用户（共20个）可以从一个设备使用SOS。

什么是有人值守和无人值守支持？

有人值守支持：指用户在场时对远程计算机或移动设备的访问，但访问前需要用户先运行访问应用程序并为提供9位访问码。无人值守支持：指对已安装 streamer 的远程 Windows、Mac 和 Linux 计算机的访问，也就是说，您可以随时访问远程设备，即使用户不在场。

一次能访问多少台电脑？

在您的计算机上，您一次最多可以同时访问10台计算机和设备。通过移动设备或Chrome浏览器上的Splashtop应用程序，您可以一次访问一台计算机/设备。

两名用户可以同时访问一台远程计算机吗？

是的，具有 SOS + 10 或 SOS Unlimited 的无人值守支持功能。（需要两个用户许可证）

如何下载 Splashtop？

在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、安卓等主控端设备上安装 Splashtop Business 应用

指示最终用户转到 SOS 应用程序下载链接（如 Splashtop 应用程序中所示）以下载运行 SOS 应用程序并生成其会话代码。

如何升级或添加到现有订购方案？

在网络控制台（my.splashtop.com），点击右上角的帐户名称，然后选择订购

是否支持按月订购？

我们的订阅都是按年计费的，因此我们可以提供极低的价格。

资源

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