减少技术麻烦，解决更多问题。
针对 IT 支持和服务台的需求，提供按需的有人值守和无人值守方案。
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方案对比
|SOS
|SOS + 10
|SOS Unlimited
|Enterprise
|# 每个许可证上的无人值守计算机
—
10
无限制
可配置的
|高性能
|强大的安全性
|参加会议代码的访问
|参加了对iOS和Android 设备的支持*。
|会话重启和重新连接
|升级为管理员
|SOS 应用程序的定制品牌
|PSA票务和ITSM整合**。
|在一次支持会议上有两名技术人员
|可与Business Access 或远程支持订阅相结合
|聊天
|会话中语音呼叫
|文件传输（包括复制粘贴和拖放）
|会话录制
|多对多监视器
|通过网络链接共享屏幕
|用户角色和访问管理
|用户和计算机分组
|Bitdefender 反病毒插件
|SSO/SAML集成
|无人值守的Android访问
|最终用户远程访问许可
|端点监控和管理
|先进的服务台工作流程
|企业整合（ServiceNow）
- # 每个许可证上的无人值守计算机: —
- 高性能
- 强大的安全性
- 参加会议代码的访问
- 参加了对iOS和Android 设备的支持*。
- 会话重启和重新连接
- 升级为管理员
- SOS 应用程序的定制品牌
- PSA票务和ITSM整合**。
- 在一次支持会议上有两名技术人员
- 可与Business Access 或远程支持订阅相结合
- 聊天
- 会话中语音呼叫
- 文件传输（包括复制粘贴和拖放）
- 会话录制
- 多对多监视器
- 通过网络链接共享屏幕
- 用户角色和访问管理
- 用户和计算机分组
- Bitdefender 反病毒插件
- SSO/SAML集成
- 无人值守的Android访问
- 最终用户远程访问许可
- 端点监控和管理
- 先进的服务台工作流程
- 企业整合（ServiceNow）
主要功能
仅需会话码即可进行有人值守的访问
聊天
在会话中或会话外在远程计算机上与用户聊天。
与工单和 ITSM 集成
Splashtop SOS 与行业领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。在支持工单中直接启动远程支持会话，缩短问题解决时间。
升级为管理员
访问 Windows 标准用户会话时，可以将会话升级为管理员权限，以便与 UAC 交互，执行管理员级别的操作，并支持重启和重连。
定制品牌
提高品牌知名度！客户可下载您自定义的 SOS 应用，带有专属的品牌 Logo。了解更多。
同一支持会话可有两名技术员
2名技术员可在同一个支持会话中远程连接和协作（需订购多个许可证）。
语音呼叫
利用会话中语音呼叫提高支持会话效率，为用户在远程支持会话期间提供其他沟通方式。与 VoIP（网络电话）类似，远程会话两端的用户可以通过语音通话进行沟通。
客户满意评论
多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。后来，偶然了解到 Splashtop，发现这个软件更快、更便宜。它的用户界面简单高效，客户支持也非常棒！
Nick Kapinakis - Integrated Intellinet Quality Systems
客户满意评论
我开始使用这款软件，软件本身和远程连接的质量在当时让我非常惊喜。所以我不想再订购价格更高的 TeamViewer，而是决定订购 Splashtop SOS。花更少的钱，却能享有同样的功能，我认为这是个明智之举。有些同事已经使用 Splashtop 办公好多年了，他们也都很喜欢这个软件。
Todd Lincoln - Principal, TML Consulting
客户满意评论
技术支持和被支持的用户都认为 Splashtop SOS 非常好用，不仅安装便捷，而且用户界面简单直观。根据我的经验，SOS 的屏幕渲染速度要比 AnyDesk 和 TeamViewer 快得多。
Alan Adler - Owner, Standout Designs
客户满意评论
SplashtopSOS 提供了我们在按需支持应用中需要的一切。 对我们的客户来说，它很容易使用，而且价格也无可厚非。 强烈推荐!
Colin Pearce - Founder, Inderly
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
客户满意评论
我不得不说 Splashtop 产品线给我留下了深刻的印象。到目前为止，这是远程支持/远程访问中的最优选择。我喜欢简单性/可靠性，我的客户也喜欢它。优秀的产品。
Steven Levin - Imagine Networks
客户满意评论
多年来，我一直使用 TeamViewer 和 LogMeIn 进行远程支持。后来，偶然了解到 Splashtop，发现这个软件更快、更便宜。它的用户界面简单高效，客户支持也非常棒！
Nick Kapinakis - Integrated Intellinet Quality Systems
客户满意评论
我开始使用这款软件，软件本身和远程连接的质量在当时让我非常惊喜。所以我不想再订购价格更高的 TeamViewer，而是决定订购 Splashtop SOS。花更少的钱，却能享有同样的功能，我认为这是个明智之举。有些同事已经使用 Splashtop 办公好多年了，他们也都很喜欢这个软件。
Todd Lincoln - Principal, TML Consulting
安全是我们的首要任务
安全基础架构
Splashtop 云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境。我们在开发、部署和生产环境中遵循行业最佳实践，实施全天候入侵检测和防御机制。了解更多关于我们如何保护设备、用户和数据安全的信息。
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 GDPR 和 SOC 2 报告。Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
常见问题
什么是技术员/用户？
SOS是基于并发用户许可的。对于您购买的每个技术人员/用户许可证，您帐户上最多可以有10个用户，并且这些用户中的任何一个都可以一次在一个设备上使用SOS来运行远程访问会话。拥有两个许可证，两个用户（共20个）可以从一个设备使用SOS。
什么是有人值守和无人值守支持？
有人值守支持：指用户在场时对远程计算机或移动设备的访问，但访问前需要用户先运行访问应用程序并为提供9位访问码。无人值守支持：指对已安装 streamer 的远程 Windows、Mac 和 Linux 计算机的访问，也就是说，您可以随时访问远程设备，即使用户不在场。
一次能访问多少台电脑？
在您的计算机上，您一次最多可以同时访问10台计算机和设备。通过移动设备或Chrome浏览器上的Splashtop应用程序，您可以一次访问一台计算机/设备。
两名用户可以同时访问一台远程计算机吗？
是的，具有 SOS + 10 或 SOS Unlimited 的无人值守支持功能。（需要两个用户许可证）
如何下载 Splashtop？
在 Windows、Mac、Chromebook、iOS、安卓等主控端设备上安装 Splashtop Business 应用。
指示最终用户转到 SOS 应用程序下载链接（如 Splashtop 应用程序中所示）以下载运行 SOS 应用程序并生成其会话代码。
如何升级或添加到现有订购方案？
在网络控制台（my.splashtop.com），点击右上角的帐户名称，然后选择订购。
是否支持按月订购？
我们的订阅都是按年计费的，因此我们可以提供极低的价格。