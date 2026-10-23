Splashtop Remote Support集成
将 Splashtop Remote Support 连接到您的团队已使用的帮助台、安全和身份工具，以便您可以从工单启动会话并记录每个会话。
工单系统、服务台和IT服务管理
FreshService
从 Freshservice 工单启动Splashtop Remote Support会话。 在工单中创建会话链接，将其发送给您的用户，即可连接，无需事先安装。会话详情会自动记录到工单中。
Freshdesk
使用Splashtop Remote Support在 Freshdesk 工单内为客户提供支持。 在工单中插入会话链接，用户运行该链接后即可连接，并在工单关闭时将会话记录添加到工单中。
Zendesk
只需点击几下即可从 Zendesk 工单发起远程支持会话，用户设备上无需预先安装任何软件。关闭支持案例时，会话和文件传输日志将作为私有评论添加到工单中。
Jira
让您的技术人员能够通过 Jira 问题库进行远程支持。从问题中创建会话链接，将其分享给用户，并连接到他们的计算机，同时将会话日志添加到问题中。
ServiceNow
使用 ServiceNow 应用商店中的 Splashtop 应用，从 ServiceNow 事件启动远程支持会话。用户可以直接从事件视图中下载会话应用程序，会话日志可以导入到事件中以供参考。
Salesforce
无需离开 Salesforce 即可为最终用户的计算机提供支持。从案例、潜在客户、商机、客户或联系人发起远程会话，并在完成后将会话日志添加到记录中。
Microsoft Teams
直接通过 Microsoft Teams 聊天提供远程支持。为您的用户创建一张包含会话链接的支持卡，然��后在 Splashtop 机器人显示他们准备就绪时进行连接。会话记录可在应用程序的会话日志选项卡中查看。
HaloITSM/HaloPSA
启动 Halo 资产的无人值守会话，并通过门票和实时聊天发送有人值守支持邀请，所有这些都来自 Halo 控制台。 会话注释将添加回票证或聊天中。
系统辅助
将人工智能驱动的远程支持引入 SysAid。SysAid Copilot 从服务记录中识别正确的设备并生成会话链接，并且每个会话都会自动记录在工单流程中。适用于 SysAid cloud客户。
终端安全
BitDefender
使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop Antivirus 保护您所支持的端点，该防病毒软件可从您用于远程支持的同一控制台进行部署和管理。Bitdefender EDR 和 MDR 也可作为附加组件使用。
CrowdStrike
在 Splashtop 控制台中查看 CrowdStrike Falcon 检测结果，在 Falcon 中打开这些检测结果进行更深入的分析，并连接到受影响的端点以修复问题。通过 Splashtop 购买 CrowdStrike，或者使用 Splashtop AEM 自带许可证。
哨兵一号
按需或通过端点安全策略自动安装 SentinelOne 代理，并从 Splashtop 控制台确认保护范围。通过 Splashtop 购买 SentinelOne，或者使用 Splashtop AEM 自带许可证。
身份、 SSO和日志记录（企业版）
Microsoft Entra ID
允许技术人员通过 SAML 单点登录使用其 Microsoft Entra ID 帐户登录 Splashtop。您可以通过 Entra 应用库中的 Splashtop 应用进行设置。
JumpCloud
使用 JumpCloud SSO 对 Splashtop 进行身份验证，并通过 SCIM 自动配置、更新和取消配置用户和组。
ONELOGIN
使用您的 OneLogin 凭据登录 Splashtop，实现集中、安全的单点登录。
Splunk
自动将 Splashtop 会话日志、登录信息、文件传输、聊天记录和配置更改导出到 Splunk，以便进行安全监控、合规性和调查。