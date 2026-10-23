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Splashtop Remote Support集成

将 Splashtop Remote Support 连接到您的团队已使用的帮助台、安全和身份工具，以便您可以从工单启动会话并记录每个会话。

工单系统、服务台和IT服务管理

Freshservice logo

FreshService

从 Freshservice 工单启动Splashtop Remote Support会话。 在工单中创建会话链接，将其发送给您的用户，即可连接，无需事先安装。会话详情会自动记录到工单中。

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Freshdesk Logo

Freshdesk

使用Splashtop Remote Support在 Freshdesk 工单内为客户提供支持。 在工单中插入会话链接，用户运行该链接后即可连接，并在工单关闭时将会话记录添加到工单中。

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Zendesk logo

Zendesk

只需点击几下即可从 Zendesk 工单发起远程支持会话，用户设备上无需预先安装任何软件。关闭支持案例时，会话和文件传输日志将作为私有评论添加到工单中。

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

让您的技术人员能够通过 Jira 问题库进行远程支持。从问题中创建会话链接，将其分享给用户，并连接到他们的计算机，同时将会话日志添加到问题中。

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Service Now logo

ServiceNow

使用 ServiceNow 应用商店中的 Splashtop 应用，从 ServiceNow 事件启动远程支持会话。用户可以直接从事件视图中下载会话应用程序，会话日志可以导入到事件中以供参考。

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

无需离开 Salesforce 即可为最终用户的计算机提供支持。从案例、潜在客户、商机、客户或联系人发起远程会话，并在完成后将会话日志添加到记录中。

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

直接通过 Microsoft Teams 聊天提供远程支持。为您的用户创建一张包含会话链接的支持卡，然后在 Splashtop 机器人显示他们准备就绪时进行连接。会话记录可在应用程序的会话日志选项卡中查看。

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

启动 Halo 资产的无人值守会话，并通过门票和实时聊天发送有人值守支持邀请，所有这些都来自 Halo 控制台。 会话注释将添加回票证或聊天中。

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系统辅助

将人工智能驱动的远程支持引入 SysAid。SysAid Copilot 从服务记录中识别正确的设备并生成会话链接，并且每个会话都会自动记录在工单流程中。适用于 SysAid cloud客户。

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终端安全

Bitdefender logo

BitDefender

使用由 Bitdefender 提供支持的 Splashtop Antivirus 保护您所支持的端点，该防病毒软件可从您用于远程支持的同一控制台进行部署和管理。Bitdefender EDR 和 MDR 也可作为附加组件使用。

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

在 Splashtop 控制台中查看 CrowdStrike Falcon 检测结果，在 Falcon 中打开这些检测结果进行更深入的分析，并连接到受影响的端点以修复问题。通过 Splashtop 购买 CrowdStrike，或者使用 Splashtop AEM 自带许可证。

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哨兵一号

按需或通过端点安全策略自动安装 SentinelOne 代理，并从 Splashtop 控制台确认保护范围。通过 Splashtop 购买 SentinelOne，或者使用 Splashtop AEM 自带许可证。

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身份、 SSO和日志记录（企业版）

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

允许技术人员通过 SAML 单点登录使用其 Microsoft Entra ID 帐户登录 Splashtop。您可以通过 Entra 应用库中的 Splashtop 应用进行设置。

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JumpCloud

使用 JumpCloud SSO 对 Splashtop 进行身份验证，并通过 SCIM 自动配置、更新和取消配置用户和组。

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Onelogin Logo

ONELOGIN

使用您的 OneLogin 凭据登录 Splashtop，实现集中、安全的单点登录。

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

自动将 Splashtop 会话日志、登录信息、文件传输、聊天记录和配置更改导出到 Splunk，以便进行安全监控、合规性和调查。

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移动设备管理

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

JAMF

使用 Jamf Pro 将 Splashtop 部署到 Jamf 管理的设备。然后，您可以为受管 Mac 提供无人值守支持，并通过屏幕共享帮助 iOS 用户。

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The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

在IBM MaaS360 Marketplace 中查找Splashtop ，以添加远程支持以及MaaS360的 MDM 和 MAM 控件，包括 iOS 远程查看和 Android 远程控制。

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AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote Support与AppTec360 MDM /MAM 集成，支持 iOS 远程查看和 Android 远程控制。

准备好开始使用Splashtop Remote Support吗？

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