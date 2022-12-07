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Using the chat feature in Splashtop

Splashtop 远程访问软件的聊天功能

发送和接收在远程计算机上通用户之间的聊天信息

前期间后

在远程访问会话前、会话中或会话后向远程计算机发送和接收消息。

为最终用户提供按需远程支持时，MSP、IT 团队和帮助台可以使用聊天功能快速与最终用户简单沟通。

如果居家办公或在旅途中办公，聊天功能则非常便捷，能与远程计算机上的最终用户进行交流。

所有聊天会话均记录在 Splashtop Web 控制台中。

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