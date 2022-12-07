适用于个人用户和小型团队，可实现随时随地从任意设备访问工作电脑。
便于 IT 专业人员远程支持任意设备。实时补丁管理可作为插件提供。提供本地部署版本。
IT 专业人员可通过实时补丁、自动化、全面可视性和控制来远程监控、管理和保护设备。
企业级远程办公与远程支持一体化解决方案，具有 SSO 和高级管理功能。提供本地部署版本。
发送和接收在远程计算机上通用户之间的聊天信息
在远程访问会话前、会话中或会话后向远程计算机发送和接收消息。
为最终用户提供按需远程支持时，MSP、IT 团队和帮助台可以使用聊天功能快速与最终用户简单沟通。
如果居家办公或在旅途中办公，聊天功能则非常便捷，能与远程计算机上的最终用户进行交流。
所有聊天会话均记录在 Splashtop Web 控制台中。
个人与团队
安全的高性能远程访问，实现随处办公
便于 IT 专业人员远程支持任意设备。端点管理可作为插件使用。
有人值守和无人值守的远程支持解决方案
通过 SSO 和高级可管理性实现企业级远程访问和远程支持。
远程访问与支持，能满足用户的高级业务和安全需求
对于特殊的合规需求
自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求
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