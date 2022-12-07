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IT pro checking logs with Splashtop

Splashtop 的远程桌面日志功能

检查远程桌面连接、文件传输、聊天会话和其他历史记录相关日志

通过 Splashtop 远程访问的日志功能，用户能查看远程访问会话、聊天、文件传输和其他历史记录相关的日志。

日志功能的作用：

  • 进行审计时达到合规要求

  • 根据会话时长向客户收费

管理员和团队所有者有权访问团队所有成员的日志。团队成员仅能查看自己的日志。您可以在 Splashtop Web 控制台中查看和导出日志。

  • 会话日志

    会话日志允许查看所有远程连接。您将看到主控端和被控端设备的 IP 地址、开始和结束时间、会话持续时间、使用的设备以及相关用户。还可以查看此次连接是本地连接还是远程连接（设备位于同一网络还是不同网络）。如果会话期间有任何文件传输，还可查看文件名称。

  • 文件传输日志

    文件传输日志可提供更多文件传输相关的信息。此外，其中还包括会话中和会话外的文件传输记录。文件传输日志包括相关设备的 IP 地址和名称、传输时间、相关用户、文件名称和大小。文件传输日志还可以查看文件是从本地设备传输到远程设备（上传），还是从远程设备传输到本地设备（下载）。日志中不会包含传输文件的任何内容。

  • 聊天会话日志

    无论在会话中还是在会话外，所有聊天会话都将记录在聊天会话日志中。聊天会话日志不包括任何聊天会话内容。

  • 历史记录日志

    历史记录日志显示所有管理操作，例如添加或删除计算机、群组设置或权限变更。与其他日志一样，历史记录日志记录用户的操作时间、帐户和 IP 地址。

  • 事件记录

    SRS Premium 通过事件日志可为 MSP 提供更多信息。详情请参阅 SRS Premium 的监控和管理功能

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