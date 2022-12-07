Splashtop 的远程桌面日志功能

文件传输日志给你更多关于文件传输的信息。 此外，你将能够看到会话内和会话外的文件传输记录。文件传输日志将显示所涉设备的IP地址和名称、传输发生的时间、哪个用户参与，以及文件的名称和大小。 日志还将显示文件是否从本地设备传输到远程设备（上传），或是否从远程设备传输到本地设备（下载）。这些日志不包括任何传输的文件内容。