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Splashtop 的远程桌面日志功能

检查远程桌面连接、文件传输、聊天会话和其他历史记录的日志

通过 Splashtop 远程访问的日志功能，用户能查看远程访问会话、聊天、文件传输和其他历史记录相关的日志。

日志功能的作用：

  • 进行审计时达到合规要求

  • 根据会话时长向客户收费

管理员和团队所有者有权访问团队所有成员的日志。团队成员仅能查看自己的日志。您可以在 Splashtop Web 控制台中查看和导出日志。

  • 会话日志

    会话日志允许查看所有远程连接。您将看到主控端和被控端设备的 IP 地址、开始和结束时间、会话持续时间、使用的设备以及相关用户。还可以查看此次连接是本地连接还是远程连接（设备位于同一网络还是不同网络）。如果会话期间有任何文件传输，还可查看文件名称。

  • 文件传输日志

    文件传输日志给你更多关于文件传输的信息。 此外，你将能够看到会话内和会话外的文件传输记录。文件传输日志将显示所涉设备的IP地址和名称、传输发生的时间、哪个用户参与，以及文件的名称和大小。 日志还将显示文件是否从本地设备传输到远程设备（上传），或是否从远程设备传输到本地设备（下载）。这些日志不包括任何传输的文件内容。

  • 聊天会话日志

    无论在会话中还是在会话外，所有聊天会话都将记录在聊天会话日志中。聊天会话日志不包括任何聊天会话内容。

  • 历史记录日志

    历史记录日志显示所有管理操作，例如添加或删除计算机、群组设置或权限变更。与其他日志一样，历史记录日志记录用户的操作时间、帐户和 IP 地址。

  • 事件记录

    Splashtop 远程支持给 ，更有事件记录。MSPs 更多细节，请参见Splashtop 远程支持中的监控和管理功能

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Splashtop On-Prem →的日志和跟踪。

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