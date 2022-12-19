通过使用 Splashtop Remote Support Premium，MSP 将从中受益

MSP 使用 Splashtop RS Premium 的益处
Midwest PROTECH 获得了一种价格合理、用户友好的解决方案，可满足所有远程支持需求
摘要
Midwest PROTECH 最近升级到 Splashtop SRS Premium，发现该方案满足了其远程支持、监控和管理的核心需求。此前，该公司一直苦于应付既贵又复杂的 RMM 和远程访问产品。有了 SRS Premium，Midwest PROTECH 就能拥有既经济实惠，对用户又十分友好的解决方案。
挑战
多年来，Midwest PROTECH 一直想找一种解决方案，该方案应不仅要价格合理，同时还要能提供核心的远程监控、管理和支持功能。
为了远程支持，Midwest PROTECH 试用了 GoToAssist（现称为 RescueAssist）、TeamViewer 和 Instant Housecall。但遇到了几个问题。首先，这三款软件的价格远高于预期。其次，不具备无人值守访问或监控、管理功能。
为了获得所需的监控和管理功能，Midwest PROTECH 购买了 RMM 产品，包括 SolarWinds MSP 和 Kaseya，以与其远程支持工具一起使用。但这又带来了其他问题。
Matthew Buechler 是 Midwest PROTECH 的总裁和高级技术顾问，他具体指出了当下的问题所在。“我们使用 RMM 好多年了，一开始是 SolarWinds MSP，最近又在用 Kaseya。这些软件价格更贵，而且功能过剩，很多功能我们并不会用到。”
Buechler 还提到他使用的 RMM 工具不是用户友好的，这给他增加了更多的困难。
Midwest PROTECH 开始使用 Splashtop Remote Support Plus 来无人值守远程访问其1,000个受管端点。
解决方案
在用过 Splashtop Remote Support Plus 后，Midwest PROTECH 决定升级到 RS Premium。Buechler 表示：“我们甚至不知道 Splashtop 有 RMM 解决方案（RS Premium），Splashtop 从一开始就给我留下了深刻的印象，所以我们立即决定升级。”
Splashtop RS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问，还具备计算机管理和控制功能。包括 Remote Support Plus 的所有功能，同时还具备大多数 RMM 解决方案能提供的监控和管理功能。
Buechler 说：“Splashtop RMM 解决方案真正为我�们提供了所需的核心功能，包括事件日志警报、CPU 或内存节流警报、已安装和卸载软件警报等，这对我们来说非常重要。”
Splashtop RS Premium 为 Midwest PROTECH 等 MSP 提供了各种工具以轻松监控托管端点。功能包括：
可配置警报：设置自定义警报以监控 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、计算机联机/脱机，软件安装/卸载、Windows 更新策略状态以及可用的 Windows 更新。
查看事件日志：快速访问计算机事件日志，无需远程访问计算机。
远程命令：在后台将命令发送到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。
系统清单：检查并拍摄系统清单信息（包括系统、硬件和软件信息）的快照，对比快照并查看快照之间的更改日志以识别更改。
Windows Update 管理：查看远程计算机的更新策略、更新历史记录，检查 Windows 更新以及安排更新安装。
Windows 事件警报：通过设置警报，以在设定的事件日志标准与触发条件相匹配时监控 Windows 事件日志。
预定操作：在远程计算机上创建、安排、监控和执行系统重启和 Windows Update 操作。
端点安全：查看运行 Bitdefender、Windows Defender、卡巴斯基等软件的 Windows 计算机的端点安全状态。
Buechler 还能使用 Remote Support Plus 的所有远程支持功能，包括随时无人值守远程访问托管计算机、有人值守/按需远程支持、文件传输、聊天、会话录制等。
借助有人值守的远程支持功能，Midwest PROTECH能够为不限数量的设备（包括未通过其帐户管理的设备）提供支持，以在中断/修复的基础上为客户提供帮助。
结果
与使用其他 RMM 工具的经历不同，Buechler 很快就在 Midwest PROTECH 部署实施 Splashtop RS Premium。Buechler 表示：“Kaseya 的最大问题是更改复杂系统时，要有经过认证的技术员。Splashtop RS Premium 简单直观、易于学习。”
刚开始使用 Splashtop RS Premium，他就看到了优势。
Buechler 说：“目前，Splashtop 确实非常稳定，在大多数环境中速度很快，可以预测，我们目前非常满意。通过 RS Premium，我们能够以更低的成本、更快的速度提供服务，我们可以为新老客户提供支持。可以优化 RMM 产品的现金流，降低按端点的定价。这样一来，我们就能在同行具有竞争优势。”
除了确保 Midwest PROTECH 的日常运营顺利进行之外，Splashtop RS Premium 的监控功能还可以帮助 Buechler 主动防范关键问题的发生。
Buechler 详细介绍了过去的情况，他解释说：“由于设置了“事件日志”硬盘驱动器警报，我们已经从总硬盘驱动器故障中保存了几台计算机。我们创建了一个警报配置文件，用于在事件日志中查找磁盘驱动器错误，并在出现错误时向我们发出警报。我们有几个报告错误的工作站和服务器。在硬件实际发生故障之前，我们能够将这些计算机克隆到新的硬盘驱动器上。这是使客户对 RMM 订阅感到兴奋的主要产品。”
最后，Buechler 谈到了 Midwest PROTECH 如何通过转售远程访问为客户扩展服务范围并增加营收。“对客户而言，远程访问可用性是一个巨大的卖点，我们有20多个客户使用 Splashtop 远程访问其系统，” Buechler 说。
Splashtop RS Premium 经济高效、高性能且对用户友好，是 LogMeIn Central 等远程访问/支持产品的理想替代方案。还可以用来代替更昂贵、更复杂的 RMM 工具。免费试用（无需信用卡）或安排演示以进一步了解。
细节
关于 Midwest PROTECH
Midwest PROTECH 是一个 MSP ，可为大辛辛那提地区范围内从小型单用户办公室到拥有60多个用户的多站点位置的各种类型的企业提供服务。
该公司为客户提供完整的托管服务以及即付即用（中断/修复）服务。Midwest PROTECH 还提供各种其他服务，包括培训/教育、病毒防护/清除等。
Midwest PROTECH 管理着近1,000个端点，需要一种既能主动监视其端点又能提供远程支持的方法。
为何选择 Splashtop
为什么 Midwest PROTECH 等 MSP 更喜欢 Splashtop RS Premium？
与 LogMeIn Premier 等其他产品相比，Splashtop RS Premium 可为 MSP 立省70%。
由于 Splashtop 价格低廉，MSP 可以轻松地发展和扩展业务。
MSP 可以通过转售对其最终用户的远程访问来增加其服务范围并产生额外的收入。
Splashtop RS Premium 包含监控和管理端点以及轻松完成日常 IT 工作所需的高级工具和功能。
总体而言，Splashtop RS Premium 是一款可靠的 MSP 远程支持解决方案，能够帮助团队保持高效、安全和经济高效。
RS Premium
Splashtop RS Premium 主要面向 MSP 和 IT 人员，不仅能提供远程访问功能，还具备计算机管理和控制功能。
支持使用任意 Windows 、Mac、iOS 和安卓设备支持 Windows 和 Mac 电脑。
高性能：Splashtop RS Premium 采用与 Splashtop 个人版相同的多次获奖的远程访问引擎。具有高清音质和画质，快速的远程连接。
关键功能：Splashtop RS Premium 具有 MSP 和 IT 团队所需的各种关键功能，包括文件传输、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、用户和计算机管理、分组等。
价格低：与其他解决方案相比，Splashtop 可立省至少80%。另外，Splashtop 不会像其他远程访问提供商那样频繁涨价。
来自 Midwest PROTECH
Splashtop RMM 解决方案（Remote Support Premium）确实为我们提供了所需的核心功能。事件日志警报、CPU/内存节流警报、已安装或已卸载软件警报等功能对我们来说非常重要。
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant