通过使用 Splashtop Remote Support Premium，MSP 将从中受益

挑战

多年来，Midwest PROTECH 一直想找一种解决方案，该方案应不仅要价格合理，同时还要能提供核心的远程监控、管理和支持功能。

为了远程支持，Midwest PROTECH 试用了 GoToAssist（现称为 RescueAssist）、TeamViewer 和 Instant Housecall。但遇到了几个问题。首先，这三款软件的价格远高于预期。其次，不具备无人值守访问或监控、管理功能。

为了获得所需的监控和管理功能，Midwest PROTECH 购买了 RMM 产品，包括 SolarWinds MSP 和 Kaseya，以与其远程支持工具一起使用。但这又带来了其他问题。

Matthew Buechler 是 Midwest PROTECH 的总裁和高级技术顾问，他具体指出了当下的问题所在。“我们使用 RMM 好多年了，一开始是 SolarWinds MSP，最近又在用 Kaseya。这些软件价格更贵，而且功能过剩，很多功能我们并不会用到。”

Buechler 还提到他使用的 RMM 工具不是用户友好的，这给他增加了更多的困难。

Midwest PROTECH 开始使用 Splashtop Remote Support Plus 来无人值守远程访问其1,000个受管端点。

解决方案

用过 Splashtop Remote Support Plus 之后，Midwest PROTECH 决定升级到 Remote Support Premium。Buechler 表示：“我们甚至不知道 Splashtop 提供了 RMM 解决方案（Remote Support Premium）；一开始我就对 Splashtop 印象深刻，所以才会选择它。”

Splashtop Remote Support Premium 专为 MSP 和 IT 专业人员而设计，因为他们想要的不只是远程访问解决方案，还需要具备计算机管理和控制功能。Splashtop Remote Support Premium 包括 Remote Support Plus 中的所有功能，同时还具备大多数 RMM 解决方案能提供的监控和管理功能。

Buechler 说：“Splashtop RMM 解决方案真正为我们提供了所需的核心功能，包括事件日志警报、CPU 或内存节流警报、已安装和卸载软件警报等，这对我们来说非常重要。”

Splashtop Remote Support Premium 为 Midwest PROTECH 等 MSP 提供了多种工具，可轻松监视其受管端点。功能包括：

可配置警报： 设置自定义警报以监控 CPU 使用率、内存使用率、磁盘空间、计算机联机/脱机，软件安装/卸载、Windows 更新策略状态以及可用的 Windows 更新。

查看事件日志： 快速访问计算机事件日志，无需远程访问计算机。

远程命令： 在后台将命令发送到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。

系统清单： 检查并拍摄系统清单信息（包括系统、硬件和软件信息）的快照，对比快照并查看快照之间的更改日志以识别更改。

Windows Update 管理： 查看远程计算机的更新策略、更新历史记录，检查 Windows 更新以及安排更新安装。

Windows 事件警报： 通过设置警报，以在设定的事件日志标准与触发条件相匹配时监控 Windows 事件日志。

预定操作： 在远程计算机上创建、安排、监控和执行系统重启和 Windows Update 操作。

端点安全：查看运行 Bitdefender、Windows Defender、卡巴斯基等软件的 Windows 计算机的端点安全状态。

Buechler 还能使用 Remote Support Plus 的所有远程支持功能，包括随时无人值守远程访问托管计算机、有人值守/按需远程支持、文件传输、聊天、会话录制等。

借助有人值守的远程支持功能，Midwest PROTECH能够为不限数量的设备（包括未通过其帐户管理的设备）提供支持，以在中断/修复的基础上为客户提供帮助。

结果

Buechler 用 Splashtop Remote Support Premium 启动并运行 Midwest PROTECH 的时间并不长，与他在其他 RMM 工具方面的经验不同。Buechler说：“ Kaseya 的最大问题是，我需要经过认证的技术才能对复杂的系统进行更改。Splashtop [ Remote Support Premium ] 非常直观且易于学习。”

当他开始使用 Splashtop Remote Support Premium 时，他立即看到了好处。

Buechler 说：“目前，Splashtop 确实非常稳定，在大多数环境中速度很快，可以预测，我们目前非常满意。Remote Support Premium 允许我们以更快的速度、更低的成本提供服务，我们能为新老客户提供支持。通过 Splashtop Remote Support，我们能够以更低的成本、更快的速度提供服务，我们可以为新老客户提供支持。优势在于，可以优化我们的 RMM 产品的现金流，降低按端点的定价。这样一来，我们就能在同行具有竞争优势。”

Splashtop Remote Support Premium 的监视功能除了确保 Midwest PROTECH 的日常运行顺畅外，还帮助 Buechler 主动在关键问题发生之前就予以解决。

Buechler 详细介绍了过去的情况，他解释说：“由于设置了“事件日志”硬盘驱动器警报，我们已经从总硬盘驱动器故障中保存了几台计算机。我们创建了一个警报配置文件，用于在事件日志中查找磁盘驱动器错误，并在出现错误时向我们发出警报。我们有几个报告错误的工作站和服务器。在硬件实际发生故障之前，我们能够将这些计算机克隆到新的硬盘驱动器上。这是使客户对 RMM 订阅感到兴奋的主要产品。”

最后，Buechler 谈到了 Midwest PROTECH 如何通过转售远程访问为客户扩展服务范围并增加营收。“对客户而言，远程访问可用性是一个巨大的卖点，我们有20多个客户使用 Splashtop 远程访问其系统，” Buechler 说。

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