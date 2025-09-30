如何使用 Splashtop 平衡 IT 的成本与效率

各团队在筹划新财年时，重大决策过程容易受到外部压力的影响。总体经济环境将导致许多重大业务决策的缩减，包括人员配置因素和预算削减。
这些限制因素让 IT 负责人压力倍增，他们要如何建立流程来帮助团队在缺乏资源的情况下保持效率？方法之一是整合主要工具和功能，帮助降低成本、保持 IT 团队的效率。
IT 现状：需求增加，预算不断减少
不仅是 IT 团队，所有团队都发现成本节约计划有所增加，同时面临着“少做多得”的压力。团队开始致力于寻求日常工作自动化、整合主要工具和减少支出的方法。
尽管这些限制因素给团队带来了压力，但团队仍希望性能可以维持正常水平，甚至超越往年。如何以更少的资源获得高性能？这方面不断增加的压力加重了 IT 负责人的负担。
IT 团队过于精简会导致员工过度劳累、旷工甚至离职。尽管资源紧缩，但管理者仍要找到适当的平衡，保持 IT 团队的工作效率。通过自动化、工具整合等具有成本效益的方法可以保持生产力，这是保持团队高效平稳运行的一个有效方法。
利用 Splashtop Enterprise 找到平衡
Splashtop Enterprise 有助于在保持成本效益和团队生产力之间达到完美平衡。Splashtop Enterprise 是多合一解决方案，可同时满足用户的远程访问、远程支持和设备管理需求。
Splashtop 不仅可��以帮助整合主要的 IT 功能，而且还具有成本效益。通过 Splashtop Enterprise 可以大幅减少要购买的工具数量，同时还能利用 Enterprise 的灵活许可模式降低总体成本。
如何利用 Splashtop 应对成本削减挑战
Splashtop Enterprise 的优势在于其灵活性。企业各有特点，组织需求各不相同，正因如此 Splashtop Enterprise 的灵活许可模式才如此有效，适用于不同规模的企业。
Splashtop Enterprise 的灵活许可模式包括用于远程支持和端点管理的技术员许可（按并发用户数量定价）以及用于远程办公的最终用户许可（按用户数量定价）。
Splashtop 客户可以根据自己的独特需求选择需要的许可证数量。
技术员许可按并发用户数量定价。每个技术员许可证包含多达300个托管端点。Splashtop Enterprise 的一大优势是支持仅按并发用户数量购买许可，用户只需按实际使用量付费。其他类似的供应商则要求必须按照技术员数量购买许可证，IT 团队由此造成资源浪费。
同样，如果 IT 团队负责帮助用户远程访问工作站以实现远程办公，则可选择最终用户许可。最终用户将能利用 Splashtop 的高性能远程连接以及文件传输、多显示器支持等所有主要功能，实现远程办公。
Splashtop Enterprise 允许用户自由选择许可证的类型和数量，可以确保用户只需购买真正需要的产品或服务，与其他远程支持、最终用户远程访问和端点管理产品相比，Splashtop 能立省数百甚至数千美元。
除了灵活的定价模式，Splashtop 还可以通过其他方式帮助降低成本。具体如下：
最大限度地减少物理基础设施：如果整个团队都能灵活地远程办公，IT 部门则可将�物理设备整合到一处。从而节省办公空间、存储空间等方面的日常管理费用。
减少对现场 IT 支持的需求：远程支持可以远程为团队成员提供帮助，从而无需委派技术员到现场。技术员可仅在必要时前往现场，既节省了技术员的个人时间，又节约了公司的差旅费用，同时通过缩短问题解决时间还能提高 IT 团队的工作效率。
整合 IT 技术堆栈：软件许可本身价格很高，而为不同软件购买多个许可证可能会造成费用叠加。Splashtop 的作用体现在支持灵活的许可模式——按实际使用量付费，允许将主要 IT 功能整合到一个工具。
如何利用 Splashtop Enterprise 提高 IT 效率
Splashtop Enterprise 功能丰富，可用于管理各种更改需求，因为我们在开发该软件时考虑了 IT 用户的实际需求。Splashtop Enterprise 旨在帮助 IT 团队按需提高效率并简化流程。采用的方法如下所示：
通过集成自定义工作流程：Splashtop 平台可与其他主流软件集成，例如 Datto、Jira、ServiceNow 等。自定义工作流程可以帮助团队根据特定团队架构和工作流程制定合适的流程。
自动事件和可配置警报：自动化是 IT 团队保持快速高效的关键。手动的重复性工作是对技术员时间的浪费，这类工作可以也本应实现自动化。自动事件和可配置警报有助于快速、批量管理设备，无需技术员花费过多精力。
工具整合：频繁的工具切换会降低生产力并严重影响工作势头。整合工具有助于最大限度地减少来回切换不同应用程序的次数，从而提高工作效率和专注度。
采用 Splashtop Enterprise 等远程支持工具不仅可以提高效率，还可以帮助团队形成高效实践，在适当的时间进行扩展。
立即试用 Splashtop Enterprise
如果 IT 团队想要实现“少做多得”的目标，可以试一试能为团队提供所需功能的远程支持软件。Splashtop Enterprise 不仅可为任意设备提供高性能功能，而且支持灵活的定价模式，团队只需根据实际需求购买即可。
免费试用 Splashtop Enterprise，了解这款软件的运行原理。