探索 Splashtop Enterprise灵活的许可模式

在当今互联的世界中，能够远程访问和管理资源不仅非常便利，而且十分必要。由于企业要应对分散式团队、远程办公以及对强大 IT 支持的持续需求等各项挑战，对安全可靠、具有成本效益的远程访问解决方案的需求随之激增。
Splashtop Enterprise 是远程访问软件领域的领跑者，提供了一系列定制功能，可以满足现代企业的多样化需求。但 Splashtop 的真正特点在于其具有成本效益的创新定价模式，旨在确保企业可以根据实际需要订购所需功能。
在本博客中，我们将探讨 Splashtop Enterprise 的灵活许可选项，以及如何加以利用以比其他远程访问工具能节省更多成本。
了解 Splashtop Enterprise 的功能与优势
Splashtop Enterprise 不仅是一种远程访问解决方案，而且是可以满足不同规模企业多方面需求的综合型平台。
Splashtop Enterprise 作为多合一解决方案，可用于帮助最终用户进行远程访问以实现远程办公，还可用于为帮助台操作和端点管理提供 IT 远程支持。下面我们来简单了解下其主要功能和优势：
高性能远程访问：借助 Splashtop，用户可以体验帧率高达 60fps 的 4K 流式传输，甚至可以以最小延迟体验 iMac Pro Retina 5K 流式传输。这样可以确保远程办公或支持保持流畅和高效，就像在现场操作一样。
高级安全功能：当今时代网络威胁不断演变，Splashtop Enterprise 非常重视安全性。Splashtop 具备安全的基础架构、入侵防护和 SSL/AES 256 位加密技术。这样能确保所有远程会话不仅可以做到无缝流畅，而且非常安全。
广泛的设备支持：无论使用 Mac、Windows、Linux、iOS、Android 还是Chromebook，Splashtop 都能满足需求。其广泛的设备支持可确保员工和 IT 团队几乎能随时随地使用任意设备访问资源或提供支持。
服务台工作流程：除了远程访问之外，Splashtop Enterprise 还采用高级服务台工作流程。这些工具使 IT 和支持团队能够提供卓越的体验，无论是为内部团队还是外部客户提供帮助。
集成和定制：Splashtop 的集成功能，尤其是单点登录（SSO）身份提供商和主流的 PSA 工单和 ITSM 解决方案，可确保企业能将 Splashtop 无缝集成到现有的 IT 生态系统中。此外，借助 IP 限制、SIEM 集成和 Splashtop Connector，企业可以进一步使其远程访问体验实现定制化。
通过提供如此全面的功能套件，Splashtop Enterprise 可以确保企业能够获得在远程主导的领域中蓬勃发展所需的所有工具。
对灵活许可模式的需求
在不断发展变化的业务运营格局中，显然一刀切的方法几乎不能满足不同组织的多样化需求。随着企业的发展，其要求也在不断变化。这种变化凸显了对灵活许可模式的迫切需求：
业务需求不同：并非所有企业都采取同样的运营方式。有些公司可能以远程办公为主，因此需要经常远程访问公司资源。还有些公司可能拥有更加集中的团队，但需要强大的 IT �支持功能来管理庞大的设备网络。需求范围广泛，再加上许可模式严格，则往往会导致不必要的开支或未满足的要求。
可扩展性问题：随着企业的发展，其远程访问需求可能会发生巨大变化。灵活的许可模式使企业能够随着自身的发展而不断扩展其远程访问解决方案，从而确保避免不必要的开支，同时也不会造成设备不足问题。
预算限制：在商界每一分钱都要花在刀刃上，投资技术要能带来切实的投资回报。在严格的定价模式下，企业可能会购买不必要的功能，或是缺少急需的功能。而灵活的定价模式可确保企业能够仅购买所需功能，从而优化技术投资。
Splashtop Enterprise 的灵活许可模式说明
Splashtop Enterprise 能够脱颖而出不仅因其具备强大的功能集，还因其采取创新的许可模式。认识到企业的多样化需求，Splashtop 精心设计了一种足够灵活、极具成本效益的许可模式。让我们详细介绍一下两个主要的许可选项：
最终用户远程办公许可
用户许可模式：在此模式中，每个用户许可证最多可包含10个端点。考虑到现代劳动力，用户许可模式可以确保员工无论身在何处，都能灵活访问所需资源。
主要优势：
分布式员工赋能：无论员工在办公室、在家还是在旅途中，都可以通过高性能、跨平台的远程访问来安全访问工作资源。
单点登录（SSO）：SSO 可以简化访问过程，不需要记住多个密码，允许 IT 团队集中化管理访问权限。
高级功能：从预定访问、精细化权限到多显示器高清显示、文件传输，Splashtop 可确保提供无缝�的远程办公体验。
远程支持和端点管理的技术员许可
按并发用户授权：此模式适用于每个技术人员许可证最多管理 300 个端点。它专为 IT 专业人员和支持团队量身打造，确保其拥有提供一流支持并高效管理终端所需的工具。
主要优势：
全面的支持能力：技术员可以提供有人值守和无人值守的远程支持，无论最终用户是否在场，都能确保及时提供帮助。
端点管理：除了支持之外，技术员还可以管理和监控端点、查看系统日志、管理更新等。
集成和定制：Splashtop Enterprise 与主流的工单和 ITSM 解决方案无缝集成，可以轻松启动远程会话、自动记录会话详细信息。
通过提供以上两种许可模式，Splashtop Enterprise 可以确保企业能根据特定需求定制远程访问和支持解决方案。无论是希望提高远程员工能力的公司，还是旨在增强支持能力的 IT 团队，Splashtop 的灵活许可模式都能提供合适的选择。
灵活许可最大的优点？企业可以只购买真正需要的功能，从而大幅节约成本并优化运营效率。
为什么 Splashtop Enterprise 能节约成本
在竞争激烈的商业领域，每一个财务决策都很重要。Splashtop Enterprise 凭借灵活的许可模式，为企业提供了大幅节约成本的难得机会。原因如下：
只需订购所需内容：Splashtop 许可模式的一个显著优势是其适应性。无是是远程员工人数较少的初创公司，还是拥有庞大 IT 支持团队的大型企业，都可以根据实际需求定制 Splashtop 许可证。这意味着不会因购买不必要的许可证或功能而超支。
比同类解决方案成本更低：与其他企业级远程访问和支持解决方案相比，Splashtop 向来更具成本效益。企业可以在不影响功能或性能的情况下节省至少50％的远程访问费用。
削减 IT 开支：借助单点登录、与现有 ITSM 解决方案集成和集中管理等功能，Splashtop 可以减轻 IT 团队在管理方面的负担。同时，还能减少在设置、管理和故障排除上花费的时间，从而直接节约成本。
提高工作效率：时间就是金钱。借助 Splashtop 的高性能流式传输功能和一系列高级功能，员工和 IT 团队可以更加高效。文件传输速度更快，多显示器支持无缝切换，服务台工作流程更加高效等等，省下的时间累积起来就能提高利润。
避免隐性成本：有些远程访问解决方案会带来隐性成本，比如额外的硬件要求、辅助软件、定期升级等。而 Splashtop 定价透明、功能齐备，可确保企业能准确制定预算，不会出现任何令人不快的“惊喜”。
永不过时：投资技术有时像是一场赌博，尤其是在技术飞速进步的情况下。但 Splashtop 承诺将坚持创新和定期更新，这意味着从长远来看企业正在投资的解决方案将保持相关性和有效性，从而避免频繁改革或更换系统造成的成本。
Splashtop Enterprise 兼具高性能、灵活性和成本效益，为企业提供了获得即时和持续的财务收益的明确途径。
企业获益于 Splashtop Enterprise 的实际应用场景
实际应用场景通常有助于了解产品或服务的优势。比如澳大利亚领先的宠物供应公司 PETstock，该公司亲身体验到了改用 Splashtop Enterprise 的优势。
PETstock 的 IT 团队由 IT 经理 Shaun Dunstan 领导，其使命是简化和优化 IT 运营。IT 团队一开始使用 TeamViewer 满足远程支持需求时，面临着运营成本以及软件对计算机资源的大量需求的挑战。
在评估了几种工具后，PETstock 发现了 Splashtop Enterprise。这款软件不仅具备 IT 团队习惯使用的 TeamViewer 的所有功能，而且还能大幅降低成本，并且资源密集度更低。
PETstock 切换到 Splashtop 后，从这一更加可靠、用户友好的远程访问解决方案中受益，同时还节省了20%的成本。
“我们发现 Splashtop 是 TeamViewer 的绝佳替代方案，不仅占用资源更少，而且默认情况下不提供任何人都能用于连接的公共客户端本地 ID 和密码，这一点非常棒。”—— PETstock 的 IT 经理 Shaun Dunstan
Splashtop Enterprise 入门
在当今时代，远程访问和支持是业务运营不可或缺的工具，如何选择正确的解决方案至关重要。显然，Splashtop Enterprise 已经成为行业的领跑者，具备高性能功能、强大的安全性以及灵活、经济高效的许可模式。
但是，耳听为虚。快来亲身体验 Splashtop Enterprise 的强大功能和灵活性吧！无论希望深入了解各项功能、安排演示，还是想通过免费试用测试功能，我们随时愿意为您提供帮助。
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