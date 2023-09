探索 Splashtop Enterprise灵活的许可模式

在当今互联的世界中,远程访问和管理资源的能力已不仅仅是一种便利,而且是一种必需品。 随着企业应对分散的团队、远程办公以及对强大IT支持的持续需求等挑战,对可靠且具有成本效益的远程访问解决方案的需求激增。

Splashtop Enterprise是该领域的领跑者,提供了一套量身定制的功能,以满足现代企业的多样化需求。 但真正让 Splashtop 与众不同的是其创新和具有成本效益的定价模式,旨在确保企业只为他们真正需要的东西付费。

在本博客中,我们将探讨 Splashtop Enterprise 的灵活许可选项,以及与其他远程访问工具相比,它们如何节省大量成本。

了解 Splashtop Enterprise的产品

Splashtop Enterprise 不仅仅是另一种远程访问解决方案;这是一个全面的平台,旨在满足大型和小型企业的多方面需求。

Splashtop Enterprise 是一个一体化解决方案,用于最终用户远程访问以实现远程工作,并为帮助台操作和端点管理提供 IT 远程支持。 让我们花点时间来了解一下它的一些突出功能和优点:

高性能远程访问 :借助 Splashtop,用户可以以 60fps 的速度体验 4K 流媒体,甚至可以以最小的延迟体验 iMac Pro Retina 5K 流媒体。 这样可以确保远程工作或支持会话像直接在设备上工作一样流畅和高效。

高级安全功能 :在网络威胁不断发展的时代, Splashtop Enterprise非常重视安全性。Splashtop 拥有安全的基础架构、入侵防护和 SSL/AES 256 位加密。 这样可以确保每个远程会话不仅是无缝的,而且是安全的。

广泛的设备支持 :无论您使用的是Mac,Windows,Linux,iOS,Android还是Chromebook,Splashtop都能满足您的需求。 其广泛的设备支持可确保员工和 IT 团队几乎可以随时随地通过任何设备访问资源或提供支持。

服务台工作流程 :除了远程访问之外, Splashtop Enterprise还具有高级服务台工作流程。这些工具使IT和支持团队能够提供卓越的体验,无论是为内部团队还是外部客户提供帮助。

集成和定制:Splashtop 的集成功能,尤其是单点登录 (SSO) 身份提供商和领先的 PSA 票务和 ITSM 解决方案,确保企业可以将 Splashtop 无缝地编织到其现有的 IT 生态系统中。 此外,借助 IP 限制、SIEM 集成和 Splashtop 连接器选项,企业可以进一步定制其远程访问体验。

通过提供如此全面的功能套件, Splashtop Enterprise 确保企业拥有在以远程为中心的世界中蓬勃发展所需的所有工具。

对灵活许可模式的需求

在不断变化的业务运营格局中,很明显,一刀切的方法很少能满足不同组织的多样化需求。 随着业务的发展,他们的要求也在不断发展。 这种演变凸显了对灵活许可模式的迫切需求:

不同的业务需求:并非所有企业的运营方式都是一样的。 有些人可能以远程办公为主,因此需要经常远程访问公司资源。 其他公司可能拥有更集中的团队,但需要强大的 IT 支持能力来管理庞大的设备网络。 需求范围广泛,严格的许可模式往往会导致不必要的开支或未满足的要求。 可扩展性问题:随着企业的发展,他们的远程访问需求可能会发生巨大变化。 灵活的许可模式使企业能够随着其增长而扩展其远程访问解决方案,从而确保他们既不会多付钱,也不会设备不足。 预算限制:在商业中,每一美元都很重要,投资技术应该会带来切实的投资回报。 在严格的定价模式下,企业可能会发现自己为自己不使用的功能或缺少他们迫切需要的功能付费。 灵活的模式可确保企业只为其使用的资源付费,从而优化其技术投资。

Splashtop Enterprise的灵活许可模式解释

Splashtop Enterprise 不仅因其强大的功能集而脱颖而出,还因其创新的许可方法而脱颖而出。 认识到企业的多样化需求,Splashtop 精心设计了一种提供灵活性和成本效益的许可模式。 让我们分解一下可用的两个主要许可选项:

最终用户远程办公许可

按用户授权:此模式允许每个用户许可证最多允许 10 个端点。 它的设计考虑到了现代员工队伍,确保员工无论身在何处,都能灵活地访问所需的资源。

主要好处:

分布式员工赋能 :无论员工是在办公室、家中还是在旅途中,他们都可以通过高性能、跨平台的远程访问来安全地访问工作资源。

单点登录 (SSO) :SSO 简化了访问权限,减少了记住多个密码的麻烦,为 IT 团队提供了管理访问权限的集中方式。

高级功能:从计划的访问和精细权限到多显示器高清显示和文件传输,Splashtop 可确保无缝的远程工作体验。

远程支持和端点管理的技术员许可

每位并发技术人员许可:此模式可容纳每份技术人员许可证多达 300 个托管端点。 它专为 IT 专业人员和支持团队量身定制,确保他们拥有提供一流支持和有效管理端点的工具。

主要好处:

全面的支持能力 :技术人员可以提供有人值守和无人值守的远程支持,无论最终用户的可用性如何,都能确保及时提供帮助。

端点管理 :除了支持之外,技术人员还可以管理和监控端点、查看系统日志、管理更新等。

集成和定制: Splashtop Enterprise 与领先的票务和 ITSM 解决方案无缝集成,允许轻松远程会话启动和会话详细信息的自动记录。

通过提供这两种不同的许可模式, Splashtop Enterprise 确保企业可以根据其特定需求定制远程访问和支持解决方案。 无论是希望增强远程员工能力的公司,还是旨在增强其支持能力的 IT 团队,Splashtop 的灵活许可都能提供完美的选择。

还有最棒的部分? 企业只为他们真正需要的东西付费,从而节省大量成本并优化运营效率。

通过Splashtop Enterprise节省成本

在竞争激烈的商业世界中,每一个财务决策都很重要。 凭借其灵活的许可模式, Splashtop Enterprise 为企业提供了实现大量成本节约的独特机会。 方法如下:

只需为您需要的内容付费: Splashtop 许可模式的突出特点之一是其适应性。 无论您是拥有少数远程员工的初创公司,还是拥有庞大 IT 支持团队的大型企业,您都可以定制您的 Splashtop 许可证以满足您的需求。 这意味着您不会在不必要的许可证或功能上超支。 与其他解决方案的比较: 与其他企业级远程访问和支持解决方案相比,Splashtop 始终是一种更具成本效益的选择。 企业可以在不影响功能或性能的情况下节省50%或更多的远程访问费用。 减少 IT 开销:借助单点登录、与现有 ITSM 解决方案集成和集中管理等功能,Splashtop 减轻了 IT 团队的管理负担。 这可以减少在设置、管理和故障排除上花费的时间,从而直接节省成本。 提高工作效率:时间就是金钱。 借助 Splashtop 的高性能流媒体功能和一套高级功能,员工和 IT 团队可以更高效地工作。 无论是更快的文件传输、无缝的多显示器支持,还是高效的服务台工作流程,节省的时间加起来都有助于提高利润。 避免隐性成本:一些远程访问解决方案会带来隐性成本,无论是额外的硬件要求、补充软件还是定期升级。 Splashtop 的透明定价和全包功能集可确保企业可以准确预算,而不会出现任何令人不快的意外。 面向未来:投资技术有时感觉就像是一场赌博,尤其是在技术进步的飞速发展的情况下。 然而,Splashtop 对创新和定期更新的承诺意味着企业正在投资一种从长远来看将保持相关性和有效性的解决方案,从而避免与频繁的系统大修或更换相关的成本。

凭借其性能、灵活性和成本效益的融合, Splashtop Enterprise 为企业提供了一条实现即时和持续财务收益的明确途径。

真实场景:企业如何受益

了解产品或服务的好处通常最好通过真实的例子来说明。 一个例子是澳大利亚领先的宠物供应公司PETstock,该公司亲身体验了改用Splashtop Enterprise的优势。

PETstock 的 IT 团队由 IT 经理 Shaun Dunstan 领导,其使命是简化和优化其 IT 运营。 虽然他们最初使用 TeamViewer 来满足远程支持需求,但他们面临着高昂的运营成本和软件对计算机资源的大量需求的挑战。

在评估了几种工具后,PETstock发现了 Splashtop Enterprise。 它不仅提供了他们习惯于 TeamViewer 的所有功能,而且还大大降低了成本,并且资源密集度更低。

PETstock 切换到 Splashtop 并受益于更可靠和用户友好的远程访问解决方案,并且在转换后他们还节省了 20% 的成本。

“我们发现 Splashtop 是 TeamViewer 的一个非常好的替代品,资源更轻,而且默认情况下它没有任何人都可以用来连接的客户端本地 ID 和 Pass,”PETstock 的 IT 经理 Shaun Dunstan 说。

Splashtop Enterprise 入门

在远程访问和支持是业务运营不可或缺的时代,选择正确的解决方案至关重要。 Splashtop Enterprise 成为明显的领跑者,提供高性能功能、强大的安全性和灵活、经济高效的许可模式。

但是,不要只听我们的话。 亲身体验 Splashtop Enterprise 的力量和灵活性。 无论您是想深入了解其功能、安排演示,还是想通过免费试用版测试其功能,我们的团队都将随时为您提供帮助。

立即联系我们以了解有关 Splashtop Enterprise的更多信息。

