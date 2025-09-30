视频： Splashtop Enterprise中的高级远程支持

随着企业越来越依赖数字基础架构，他们对专家 IT 支持的需求也随之增长。即时解决问题、减少停机时间和增强用户体验已不再是额外待遇，而是当务之急。
Splashtop Enterprise 是专为满足这些现代化需求而设计的颠覆性工具。从简化技术员和远程会话管理到增强现实支持会话，Splashtop 正在重新定义远程 IT 协助的界限。
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具备技术员管理、简化的支持工作流程和会话路由的服务台
流畅的工作流程可确保 IT 问题不会演变为阻碍企业日常运营的长期挑战。Splashtop Enterprise 认识到了有效的技术员和支持会话管理系统的必要性，并将其无缝集成到其平台中。
技术员分组：IT 经理可以将技术员分成特定的小组，确保根据专业知识或部门职能分配支持职责。以这种方式组织安排技术员，不仅可以简化支持工单的分配，还能让用户通过专家提供的针对性服务加��快问题解决速度。
支持队列：有效地对收到的支持请求进行排队，确保对用户问题做出及时而有条理的响应。这种系统的方法可以防止技术员不堪重负，均匀分配工作负载，确保任何请求都不会被忽视，都能得到解决。结果是 IT 支持流程更加高效，从而加快问题解决速度，提高用户满意度。
会话传输：了解支持的现实情况，Splashtop 具有内置机制以应对不同的场景。此外，如果出现的问题超出了当前技术员的专业知识范围，Splashtop 允许轻松将会话转接到更有经验的技术员或专业团队。
协作支持：其中一项重要功能是能够邀请多名技术员就单个支持请求进行协作。通过营造协作环境，Splashtop 可以确保更快地解决问题，利用 IT 团队整体的专业知识和技能。
SOS Call - 即时支持：紧急情况发生前不会提前通知。Splashtop 的 SOS Call 功能确保用户可以立即请求支持会话，并将其路由到正确的技术员组。可以轻松部署专用于特定最终用户或组的可重复使用的链接，确保一键即可获得帮助。
实时互动：随着会话的进行，技术员不仅可以远程支持，还可以提供实时聊天，确保实时沟通，增进理解，加快问题解决速度。
借助以上功能，Splashtop Enterprise 可确保 IT 支持团队提高效率，快速路由请求，促进内部协作，最终快速交付解决方案，从而增强最终用户的体验。
远程监控和管理
随着企业的发展，其 IT 基础架构的复杂性也随之增�加。由于要监控、管理和维护的端点越来越多，IT 部门需要能够对数字环境有全面可见性和控制力的工具。Splashtop Enterprise 的远程监控和管理功能确保 IT 团队始终处于领先地位。
Splashtop Enterprise 的远程监控和管理功能包括：
可自定义的警报配置文件：Splashtop 的警报配置文件允许技术员设置特定警报，包括 CPU 使用率、磁盘空间、在线/离线状态、软件安装、Windows 更新等。
多端点同步操作：技术员可以同时在多台计算机或整个计算机组中执行多种操作，例如系统重启、文件传输、远程命令等，从而节省大量时间。
计划任务执行：Splashtop 允许将任务安排在以后执行，确保关键工作时间不会中断。
全面的端点安全仪表盘：Splashtop 的仪表盘可以实时查看所有端点的上次扫描时间、已识别的威胁、漏洞和其他关键指标。由 Bitdefender 技术提供支持的集成 Splashtop AV 进一步提升了安全级别，具备针对不断变化的网络威胁的强大防御机制。
更深入的后台操作：技术员通常需要在不干扰最终用户的情况下进行故障排除。Splashtop 的后台操作允许访问任务管理器、服务管理器、注册表编辑器和设备管理器，无需启动完整的远程会话。可确保无缝故障排除，不会妨碍最终用户的活动。
Splashtop Enterprise 通过集成 RMM 功能，确保 IT 团队能够始终掌握主动权，全面了解和控制其环境，自动执行日常任务，增强安全性，提高运营效率。
Splashtop Connector：超越传统远程桌面
远程访问领域不断发展，我们使用的工具必须适应这种发展。Splashtop 认识到企业的多样化需求，��借助 Splashtop Connector，可以提供强大的解决方案，让我们突破对传统远程桌面访问的理解。
虽然 Splashtop 本身已经很强大，但在某些情况下仍需要 RDP（远程桌面协议）或 VNC（虚拟网络计算）。Splashtop Connector 可以轻松与这些协议集成，无需 VPN 或 Splashtop Streamer 就能提供对端点的访问。
用户无需代理即可访问 Windows、Linux、Mac 系统，仅需在局域网的某台设备上安装 Splashtop。
IT 管理员可以远程支持局域网的计算机，这些计算机可能没有联网或禁止安装第三方远程访问应用程序。
多个并发用户可同时连接到同一台计算机，且可各自建立与 RDS/终端服务器的远程桌面会话。
用户可以远程访问某个特定程序，无需连接到完整的远程桌面。
Splashtop AR：虚拟现场支持
在即时性至关重要且专业知识稀缺的当代世界，现场访问可能成为组织安排方面的一项挑战，尤其是在需要快速解决问题时。Splashtop 的创新解决方案增强现实（AR）功能正在彻底改变技术员支持最终用户的方式，实现了“虚拟现场”交互。
Splashtop AR 使最终用户能够与远程 IT 技术员实时共享其移动设备的摄像头。技术员无需依赖口头说明，而是可以通过语音和注释直观地指导用户，从而提高故障排除的效率。
借助双向注释功能，技术员和最终用户都能在屏幕上绘图，轻松地查明问题原因或指导操作。技术员和用户可以在会话中采用不同颜色，确保沟通的清晰度。
技术员可以暂停屏幕以注释，也可以打开手电筒获得更清晰的事业、录制会话，甚至可以添加注释以供会话后参考。这一系列功能可确保在支持会话期间不会遗漏任何细节。
Splashtop Augmented Reality 不仅是一项功能，也对行业产生了重大影响。Splashtop AR 将物理领域与数字领域进行整合，使技术员能够随时随地以虚拟方式到现场。在时间至关重要的当代世界，这种创新确保一键即可获得帮助。
增强的安全性和集成功能
Splashtop 对安全性和集成的不懈努力使其成为远程访问的首选方案。Splashtop 的高级安全措施和集成功能的详细介绍：
IP 白名单：Splashtop Enterprise 提供动态 IP 白名单功能。组织可以通过仅允许特定 IP 地址访问来限制登录来源，从而增强其安全屏障。
SIEM 系统集成：Splashtop 可与 SIEM（安全信息和事件管理）系统集成，如 Sumo Logic 和 Splunk。与这类系统的无缝集成可确保将 Splashtop 的历史记录和会话事件日志持续输入中央日志记录系统，为组织提供全面的数据收集和分析功能。
单点登录（SSO）集成：Splashtop Enterprise 可与 SSO 提供商完美集成。集成后则可以集中进行身份验证，简化凭据管理流程。由此，组织可以确保为用户提供安全高效的登录体验。
Splashtop 的高级安全功能和集成功能突显了其对提供高效、安全和无缝的远程支持体验的决心。对于组织而言，有了这些增强功能则会非常安心，因为组织知道系统和数据已经受到行业领先的安全措施的保护，同时还可以灵活地将 Splashtop 与现有的 IT 生态系统集成。
Splashtop Enterprise 入门
在远程支持和访问解决方案至关重要的时代，Splashtop 通过提供强大、直观和安全的平台脱颖而出。而且，增加的安全层和无缝集成功能可以确保组织能够在不影响安全性的情况下保持敏捷性。
如果希望彻底改进远程办公流程并提升支持方式，Splashtop Enterprise 则是非常理想的选择。如果想亲身体验这些功能，了解 Splashtop 对组织的改革潜力，立即申请免费试用！
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