视频： Splashtop Enterprise中的高级远程支持

随着企业越来越依赖数字基础架构，他们对专家 IT 支持的需求也随之增长。 即时解决问题、减少停机时间和增强用户体验已不再是福利，而是当务之急。

Splashtop Enterprise 是专为满足这些现代需求而设计的革命性工具。从简化的技术人员和远程会话管理到增强现实支持会话，Splashtop 正在重新定义远程 IT 协助的界限。

立即观看我们的深入视频指南，了解有关 Splashtop Enterprise高级远程支持功能的更多信息：

Splashtop Enterprise for Secure and Efficient Remote Support

或者，请继续阅读以了解有关 Splashtop Enterprise中提供的令人兴奋的远程支持功能和优势的更多信息。

服务台提供技术人员管理、简化的支持工作流程和会话路由

流畅的工作流程可确保 IT 问题不会演变为阻碍企业日常运营的长期挑战。 Splashtop Enterprise 认识到有效的技术人员和支持会话管理系统的必要性，并将其无缝集成到其平台中。

技术人员分组 -IT 经理可以将技术人员分成特定的小组，确保根据专业知识或部门职能分配支持职责。 通过以这种方式组织技术人员，不仅可以简化支持请求的分配，而且用户还可以从专门针对其问题的专家更快地解决问题中受益。

支持队列 -有效地对收到的支持请求进行排队，确保对用户问题做出及时而有条理的响应。 这种系统的方法可以防止技术人员不堪重负，均匀分配工作负载，并保证任何请求都不会被忽视或未解决。 结果是 IT 支持流程更加高效，从而更快地解决问题，提高用户满意度。

会话传输 - 了解支持的现实情况，Splashtop 具有内置机制来处理不同的场景。 此外，如果挑战超过了与会技术人员的专业知识，Splashtop 可以毫不费力地将会话转移到更有经验的技术人员或专业团队。

协作支持 -其中一项突出的功能是能够邀请多名技术人员就单个支持请求进行协作。 通过营造协作环境，Splashtop 利用 IT 团队的集体专业知识，确保更快地解决问题。

SOS Call - 即时援助 - 紧急情况在到达之前不会敲门。Splashtop 的 SOS Call 功能确保用户可以立即请求支持会话，并将其路由到正确的技术人员组。 可以轻松部署专用于特定最终用户或群组的可重复使用的链接，确保一键即可获得帮助。

实时互动 ——随着会话的进行，技术人员不仅可以远程进入，还可以提供实时聊天，确保实时沟通，增进理解，加快问题解决。

借助这些功能，Splashtop Enterprise 可确保 IT 支持团队提高效率，快速路由请求，促进内部协作，并最终交付快速解决方案，从而增强最终用户的体验。

远程监控和管理

随着企业的发展，其 IT 基础架构的复杂性也随之增加。 随着需要监控、管理和维护的端点越来越多，IT 部门需要能够全面了解和控制其数字环境的工具。 Splashtop Enterprise的远程监控和管理功能确保 IT 团队始终处于领先地位。

Splashtop Enterprise 中的远程监控和管理功能包括：

可自定义的警报配置文件 - Splashtop 的警报配置文件允许技术人员设置特定的警报，包括 CPU 使用率、磁盘空间、在线/离线状态、软件安装、Windows 更新等。

多端点同步操作 -技术人员可以同时在多台计算机或整个计算机组中执行各种操作，例如系统重启、文件传输和远程命令，从而节省大量时间。

计划任务执行 – Splashtop 允许将任务安排在以后的时间，确保在关键工作时间不会中断。

全面的端点安全仪表板 - Splashtop 的仪表板提供对所有端点的上次扫描时间、已识别的威胁、漏洞和其他关键指标的实时概览。 由 Bitdefender 提供支持的集成 SplashtopAV进一步提升了安全地位，提供了针对不断变化的网络威胁的强大防御机制。

通过后台操作进行更深入的研究 -技术人员通常需要在不干扰最终用户的情况下进行故障排除。 Splashtop 的后台操作允许访问任务管理器、服务管理器、注册表编辑器和设备管理器，而无需启动完整的远程会话。 它可确保无缝故障排除，而不会妨碍最终用户的活动。

Splashtop Enterprise 通过整合 RMM 功能，确保 IT 团队始终掌握主动权，全面了解和控制其环境，自动执行日常任务，增强安全性并提高运营效率。

Splashtop 连接器：超越传统远程桌面

远程访问的世界在不断发展；随之而来的是，我们使用的工具必须适应。 Splashtop 认识到企业的多样化需求，借助 Splashtop 连接器，它提供了一个强大的解决方案，突破了我们对传统远程桌面访问的理解。

虽然 Splashtop 本身就是一个强大的工具，但在某些情况下需要 RDP（远程桌面协议）或 VNC（虚拟网络计算）。 Splashtop 连接器毫不费力地与这些协议集成，无需 VPN 或 Splashtop Streamer即可提供对端点的访问。

用户无需代理即可访问 Windows、Linux、Mac 系统 ，仅需在局域网的某台设备上安装 Splashtop。

IT 管理员可以远程支持局域网的计算机 ，这些计算机可能没有联网或禁止安装第三方远程访问应用程序。

多个并发用户 可同时连接到同一台计算机，且可各自建立与 RDS/终端服务器的远程桌面会话。

用户可以远程访问某个特定程序，无需连接到完整的远程桌面。

Splashtop AR： 虚拟现场支持

在即时性至关重要且专业知识稀缺的世界中，现场访问可能成为一项后勤挑战，尤其是在需要快速解决问题时。 Splashtop 的创新解决方案增强现实 （AR） 功能正在彻底改变技术人员支持最终用户的方式，从而实现“虚拟现场”交互。

Splashtop AR 使最终用户能够与远程 IT 技术人员实时共享其移动设备的摄像头。 技术人员无需依赖口头解释，而是通过语音和注释直观地指导用户，从而提高故障排除的效率。

借助双向注释功能，技术人员和最终用户都可以在屏幕上绘图，从而更轻松地查明问题或指导操作。 每个参与者的不同颜色代码可确保沟通的清晰度。

技术人员可以暂停屏幕进行注释，激活手电筒以获得更清晰的视图，录制会话，甚至添加笔记以供会话后参考。 这套功能可确保在支持会话期间不会遗漏任何细节。

Splashtop Augmented Reality 不仅仅是一个功能;它改变了游戏规则。 通过将物理领域和数字领域融为一体，它使技术人员能够随时随地在场。 在一个时间至关重要的世界中，这样的创新确保了只需点击一下即可获得帮助。

增强的安全性和集成功能

Splashtop 对安全性和集成的坚定承诺使其成为远程访问解决方案的顶级选择。 以下是巩固 Splashtop 作为行业领导者地位的复杂安全措施和集成功能的详细介绍。

IP 白名单 - Splashtop Enterprise 提供动态 IP 白名单 功能。组织可以通过仅允许特定 IP 地址访问来限制登录来源，从而增强其安全屏障。

SIEM 系统集成 - Splashtop 与 SIEM（安全信息和事件管理）系统集成，如 Sumo Logic 和 Splunk。 这种无缝集成可确保将 Splashtop 的历史记录和会话事件日志持续馈送到中央日志记录系统，从而为组织提供全面的数据收集和分析功能。

单点登录 （SSO） 集成 - Splashtop Enterprise 与 SSO 提供商完美集成。 这样可以集中身份验证，简化凭证管理流程。 因此，组织可以确保其用户获得安全高效的登录体验。

Splashtop 的高级安全功能和集成功能突显了其致力于提供高效、安全和无缝的远程支持体验的决心。 对于组织而言，这些增强功能意味着高枕无忧，因为他们知道他们的系统和数据受到行业领先的安全措施的保护，同时还可以灵活地将 Splashtop 整合到他们现有的 IT 生态系统中。

Splashtop Enterprise 入门

在远程支持和访问解决方案变得不可或缺的时代，Splashtop 通过提供强大、直观和安全的平台脱颖而出。 此外，增加的安全层和无缝集成功能可确保组织能够在不影响安全性的情况下保持敏捷性。

对于那些希望彻底改变远程工作流程并提升支持机制的人来说， Splashtop Enterprise 成为理想的选择。 如果您想亲身体验这些功能并了解 Splashtop 对您的组织的变革潜力，请不要再等待了。

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