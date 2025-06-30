Improving Your Company's Cybersecurity with Splashtop Enterprise

在日益数字化的时代，对强有力的网络安全措施的需求从未像现在这样迫切。组织不断扩大数字足迹并开始采用远程办公解决方案，随之面临着一系列不断变化的挑战。
威胁行为者不断寻找利用漏洞的新方法，企业如何在这方面保持领先至关重要。“一环薄弱，全局必垮”。在网络安全中，即使最微小的疏忽也可能导致重大漏洞。
Splashtop Enterprise 作为允许员工和 IT 团队随处办公和支持的解决方案，旨在满足现代安全的多方面需求。该方案可提供定制化高级安全功能，保护企业免受网络威胁。
在本博客中，我们将探讨如何配置 Splashtop Enterprise 以体现最佳安全实践，加强组织的防御措施，同时利用远程访问提高企业的灵活性和效率。
与单点登录集成以实现集中身份验证
Splashtop 能够与单点登录（SSO）服务集成，确保只有授权用户才能访问系统。SSO 是一种身份验证过程，允许用户使用一组凭据访问多个应用程序或服务。用户无需为不同平台设置不同的用户名和密码，只需要记住同一个用户名和密码，从而使登录过程更加简单和用户友好。
IT 管理员还可以控制密码要求和规则，例如密码的更改频率。
Splashtop Enterprise 了解 SSO 的重要性，并在平台中无缝集成了此功能。借助 SSO 支持，Splashtop 用户可以通过主流的身份提供商（如 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite、TrustLogin 等）验证凭据。不仅能促进访问的便利性，而且还能提高安全级别。
可控远程办公的托管访问权限
除了 SSO 之外，Splashtop 的托管访问功能还规定了允许访问的人员、时间和内容。也就是制定相关协议，确保只有合适的人才能在合适的时间访问合适的资源。
Splashtop 的精细化权限系统允许 IT 负责人详细定义访问级别。无论是访问某些设备还是执行操作的权限，都可以确保用户只能访问自己需要的内容。精细化控制可以降低意外风险，并提供更严格的安全协议。
Splashtop Enterprise 中的其他托管访问功能包括预定访问（特定时间允许访问的人员和内容）和特定于组的管理员，允许对不同团队或部门进行去中心化但可控的管理。通过创建角色和用户/计算机组，可以轻松管理这些权限。
通过日志记录、审计和集中录制实现问责
组织数字基础设施中的每个接触点都可能成为潜在的漏洞。全面的日志记录可创建对这些接触点的文档跟踪，使公司能够追溯任何异常情况，调查潜在的漏洞，并确保遵守网络安全协议。
Splashtop Enterprise 的日志记录和审计工具包括：
活动日志：Splashtop Enterprise 或努力捕获所有远程会话的详细日志。会话从启动到终止的整个过程都会被录制，包括会话期间执行的所有操作，例如文件传输、聊天等。
与SIEM系统集成：SIEM（安全信息和事件管理）系统旨在提供安全警报的实时分析。Splashtop能够将日志数据导出到SIEM系统，确保组织可以检索和分析会话数据，使其成为主动威胁检测和响应的宝贵工具。
工单系统中的自动日志记录：除了 SIEM 集成外，Splashtop 还与主流的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成。每个远程支持会话的详细信息都会自动记录在工单中，从而确保文档的全面性。
集中录制：Splashtop Enterprise 提供所有远程会话的集中录制。这种可视化记录是用户行为的切实证据，在安全审计或调查期间非常关键。
通过端点安全和主动监控增强网络安全
除了日志记录和录制会话之外，Splashtop 还能促进远程计算机端点管理，使 IT 团队能够查看系统清单、端点安全状态并管理关键安全更新。
组织可以设置警报以监控计算机状态、软件安装、内存使用情况、Windows 事件日志等参数。这些通过 Splashtop Web 控制台或电子邮件接收的警报可以充当预警系统，使 IT 团队能够在出现问题时迅速采取行动。
Splashtop Antivirus
Splashtop Antivirus（由 Bitdefender 技术提供支持）旨在增强端点安全性。该防病毒软件具备的功能包括静默安装/卸载、策略自定义、按需和实时反恶意软件扫描、高级威胁控制、外部设备扫描、网络流量安全、将特定文件和 URL 列入白名单/排除项等。用户还可以收到实时警报，并可以查看每台设备的威胁日志。Splashtop Antivirus 旨在提供针对网络威胁的全面保护，其与 Splashtop 远程访问解决方案的集成可实现无缝管理。
主动操作系统管理
网络安全最简单但经常被忽视的一点是要确保操作系统（OS）定期更新。让操作系统保持最新状态可确保使用制造�商发布的最新安全补丁、错误修复和改进。
随着组织不断发展及其 IT 基础架构的日益多元化，如何管理这些更新已成为越来越严峻的挑战。Splashtop Enterprise 认识到了这一挑战，支持查看所有连接设备的操作系统版本、预定批量更新以及根据设备需要更新的时间设定可配置警报。
IP 白名单
58%的安全专业人员报告说，从未经授权的设备和网络连接的用户是最大的威胁载体。有了 Splashtop Enterprise，可以仅将托管公司的 IP 地址和设备 ID 列入白名单。即使凭据被盗，也能保护环境安全。
Splashtop Connector
Splashtop Connector 是非常具有突破性的解决方案，有助于实现对计算机和服务器的高效、安全的远程访问。有了这项技术，就无需使用 VPN 或安装任何远程访问代理。只需将 Splashtop 安装在目标网络中的某台计算机上，该台计算机则将充当网桥，使该网络的所有其他计算机都可以通过 RDP 和 VNC 访问。
Splashtop Connector 拥有更高的安全性和合规性。通过 Splashtop 路由的远程连接（未经 VPN 隧道或 RD 网关）更安全。只有具有适当权限的授权用户才能连接，并且所有连接都会被记录。
Splashtop Enterprise 入门
在当今复杂的数字生态系统中，网络安全不能仅靠防火墙，还要实施涵盖 IT 基础架构所有接触点的全面战略。
从使用单点登录对用户进行身份验证到精细化权限和主动操作系统管理，Splashtop Enterprise 作为综合性解决方案，旨在以不影响可用性的方式增强安全性。
是否准备改变组织的网络安全方式？立即联系我们，亲眼见证 Splashtop Enterprise 如何改进安全状况，同时提供卓越的远程访问和管理功能。保护企业安全，简单又高效！