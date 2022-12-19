PETstock IT 团队从 TeamViewer 切换到 Splashtop
PETstock 能够降低运营成本，并为其 IT 团队提供了一个更友好的、带有 SSO 的远程支持工具
摘要
PETstock 的 IT 经理 Shaun Dunstan 解释了 PETstock 如何转用 Splashtop 以支持其 IT 运营需求。PETstock 以前使用 TeamViewer，但后来决定改用 Splashtop 以降低运营成本，同时能为 IT 团队提供对用户更友好的远程支持工具，具备单点登录（SSO）功能。
挑战：降低运营成本和计算机 CPU
作为 PETstock 支持团队的 IT 经理，Shaun 及其团队负责维护和支持 IT 运营。为了实现流程自动化和提高效率，支持团队使用 TeamViewer 完成大多数任务。
但是，TeamViewer 价格较高，占用大量计算机资源。Shaun 说：“我需要安装轻便、易于管理的产品。”
他进一步解释说，任何用过 TeamViewer 的人都知道，这款软件的客户端安装起来非常笨重。Shaun 说：“TeamViewer 的策略和配置选项在应用中有时会出现失误，我们在根据需要升级客户端时遇到很多问题。”
PETstock 的 IT 团队在试用 Splashtop 之前曾研究了多种同类工具。他们发现 Splashtop 不仅具有所有重要功能，而且还很容易通过 RMM 团队进行部署。
解决方案：Splashtop
Splashtop 可以帮助 PETstock 轻松管理所有技术远程支持需求。Splashtop 提供的主要功能与 TeamViewer 相同，但成本要低得多，所需的计算机资源也更少。
Shaun 说：“Splashtop 可以完全替代 TeamViewer。很轻松就能拥有精细化权限控制功能，同时还能允许技术员仅远程访问单个设备。”Splashtop 还具有强大的安全功能，例如 TLS、256位 AES 加密、设备身份验证，两步验证以及多个二级密码选项。
最近，Splashtop 在其远程访问解决方案中新增了一层保护机制，即 SSO �集成。通过该集成功能，用户可以使用统一的 SSO 用户 ID 和密码来验证其 Splashtop 帐户。这一功能对于 Shaun 的团队来说非常重要，因为他们使用 Azure Active Directory。
结果：轻松迁移到更加简单易用、安全可靠的远程访问解决方案
PETstock 的支持团队能够轻松地从 TeamViewer 迁移到 Splashtop。Shaun 的团队使用 RMM 工具部署了 Splashtop Streamer，同时禁用了 TeamViewer。
PETstock IT 团队遵循 Splashtop 支持团队的简单说明，为25位技术人员提供支持 Azure 的 SSO，支持大约1,200个客户。
迁移过程非常顺利，Shaun 及其团队对支持团队提供的可靠性和支持感到非常满意。另外，从 TeamViewer 切换到 Splashtop 后，PETstock 成本节省高达20%。
细节
关于 PETstock
PETstock 成立于2002年，是一家澳大利亚家族企业，为客户提供最优质的宠物产品和服务。
关于 Splashtop Enterprise
对企业而言，Splashtop Enterprise 可作为高性价比远程计算机访问和远程支持解决方案。IT 团队可以为任意设备提供按需远程支持，远程访问任意无人值守的计算机。IT 还可以帮助员工和学生通过远程访问工作计算机实现居家办公和学习。Splashtop Enterprise 还具备 SSO/SAML 集成以及其他远程计算机管理功能。
关于 Splashtop 与 SSO 的集成
通过 SSO 集成功能，Splashtop 用户可以使用其统一的 SSO 用户 ID 和密码来验证 Splashtop 帐户。Splashtop SSO 采用 SAML 2.0 标准，已经与所有主流身份供应商集成。
客户评价
我们发现 Splashtop 能完美替代 TeamViewer，不仅占用资源更少，而且默认情况下不支持任何人都能用于连接的公共客户端本地 ID 和密码，这一点非常棒。
Shaun Dunstan, IT Manager at PETstock