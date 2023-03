PETstock IT 团队从 TeamViewer 切换到 Splashtop

PETstock 的 IT 经理 Shaun Dunstan 解释了 PETstock 如何转用 Splashtop 以支持其 IT 运营需求。PETstock 以前使用 TeamViewer,但后来决定改用 Splashtop 以降低运营成本,同时能为 IT 团队提供对用户更友好的远程支持工具,具备单点登录(SSO)功能。

挑战:降低运营成本和计算机 CPU

作为 PETstock 支持团队的 IT 经理,Shaun 及其团队负责维护和支持 IT 运营。为了实现流程自动化和提高效率,支持团队使用 TeamViewer 完成大多数任务。

但是,TeamViewer 价格较高,占用大量计算机资源。Shaun 说:“我需要安装轻便、易于管理的产品。”

他进一步解释说,任何用过 TeamViewer 的人都知道,这款软件的客户端安装起来非常笨重。Shaun 说:“TeamViewer 的策略和配置选项在应用中有时会出现失误,我们在根据需要升级客户端时遇到很多问题。”

PETstock 的 IT 团队在试用 Splashtop 之前曾研究了多种同类工具。他们发现 Splashtop 不仅具有所有重要功能,而且还很容易通过 RMM 团队进行部署。

解决方案:Splashtop

Splashtop 可以帮助 PETstock 轻松管理所有技术远程支持需求。Splashtop 提供的主要功能与 TeamViewer 相同,但成本要低得多,所需的计算机资源也更少。

Shaun 说:“Splashtop 可以完全替代 TeamViewer。很轻松就能拥有精细化权限控制功能,同时还能允许技术员仅远程访问单个设备。”Splashtop 还具有强大的安全功能,例如 TLS、256位 AES 加密、设备身份验证,两步验证以及多个二级密码选项。

最近,Splashtop 在其远程访问解决方案中新增了一层保护机制,即 SSO 集成。通过该集成功能,用户可以使用统一的 SSO 用户 ID 和密码来验证其 Splashtop 帐户。这一功能对于 Shaun 的团队来说非常重要,因为他们使用 Azure Active Directory。

结果:轻松迁移到更加简单易用、安全可靠的远程访问解决方案

PETstock 的支持团队能够轻松地从 TeamViewer 迁移到 Splashtop。Shaun 的团队使用 RMM 工具部署了 Splashtop Streamer,同时禁用了 TeamViewer。

PETstock IT 团队遵循 Splashtop 支持团队的简单说明,为25位技术人员提供支持 Azure 的 SSO,支持大约1,200个客户。

迁移过程非常顺利,Shaun 及其团队对支持团队提供的可靠性和支持感到非常满意。另外,从 TeamViewer 切换到 Splashtop 后,PETstock 成本节省高达20%。