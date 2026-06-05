Splashtop Enterprise 如何帮您实现 IT 堆栈集成

IT领导希望在他们的环境中使用更少的工具，以此来简化他们的工作流程，精简操作，并减少采购的麻烦。 我们完全明白这一点。 事实上，整合和简化是Splashtop Enterprise 成功背后的主要动力。
作为一个多合一的工具，Splashtop Enterprise ，同时包含了远程访问和远程支持。 然后，它通过提供一长串有价值的集成和灵活的定价，使其成为支持混合劳动力的不二之选，从而提高了简单性。
接下来，此文会为您详细介绍 Splashtop 为企业客户提供的集成和简化功能。
远程访问& 远程支持合二为一
通过 Splashtop Enterprise 进行远程访问，用户可以连接到公司网络上的设备（通常为 PC），可以在任何设备上随时随地使用已连接设备。Splashtop Enterprise 允许您同时管理真实环境和虚拟环境，它是混合办公的完设计师具。Enterprise 的远程支持功能使 IT 支持人员能够为任何需要技术帮助的远程用户提供无人值守和有人值守支持。有人值守支持功能允许 IT 帮助台安全地为任何设备实时提供支持，即使该设备并非公司所有，从而进一步增加了该软件工具的简洁性。
支持各种设备
Splashtop Enterprise 可为 IT 团队提供有效管理混合 IT 基础架构远程访问所需的灵活性、控制力、可扩展性和易用性。Splashtop 支持 Windows、Mac、Linux、移动设备（Android/iOS/Chrome）、IoT 以及耐用设备。Splashtop 让使用同一工具��管理不同设备成为现实，必须通过不同工具管理不同设备的日子已经一去不复返。
各种集成软件是关键
Splashtop 企业有一长串的整合伙伴，涉及PSA/票务、RMM、恶意软件安全和服务台。 其中包括诸如Bitdefender 、Datto、Ninja、ServiceNow、Zendesk等行业领导者，你可以在我们的集成页面看到。
单点登录（SSO）集成也可以简化用户体验和安全措施。Splashtop Enterprise 采用 SAML 2.0 标准，并已与主要身份提供商集成，包括 ADFS、Azure AD、Okta、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、TrustLogin 和 Shibboleth。您的 IT 管理员可以利用跨域身份管理系统（SCIM），在 Splashtop Enterprise 中自动配置 SSO 帐户，甚至可以按照您的预期自动配置 SSO 帐户分组，这一功能非常有用。
从一开始就持续的简化
Splashtop Enterprise Splashtop是如此容易设置和使用，以至于在2021年春季的G2远程桌面可用性指数中赢得了最高分（在40家公司中）。 事实上，Splashtop ，在 "使用方便 "和 "管理方便 "方面都得到了98%的评分。 了解更多关于Splashtop's great usability and admin scores.
除此之外，Splashtop Enterprise 作为多功能远程访问和支持产品，其价格极具吸引力，质量符合通用标准，因而备受客户赞誉！Splashtop Enterprise 可以让您的采购过程更加简单，且易于设置、管理和扩展，定会�助您实现 IT 堆栈的简化与集成。