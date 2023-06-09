借助 Splashtop，我们的按需支持模型是 9 位数的 SOS 代码：

技术人员引导最终用户访问 sos.splashtop.com 最终用户下载并运行一个小型应用程序，然后向技术人员读取 9 位数的数字代码。

自 2015 年作为 Splashtop SOS 产品推出以来，该模型一直为我们的用户提供良好的服务。 对于支持技术人员和最终用户来说，这是一个直观的过程。

我们在这个简单、广为接受的模型的基础上进行了各种改进：

能够远程访问移动设备和 Chromebook

提升为管理员权限，自定义 SOS 应用程序品牌

重启后自动重新连接

远程会话结束后自动删除

... 还有更多

这些增强功能的构建过程非常有趣，而且它们都以同样的方式开始——我们的用户提供了宝贵的反馈，他们耐心地花时间帮助我们了解他们的需求。

启动新的按需支持工作流程

本着同样的思路，我们了解到，我们最初的按需支持流程并不适合所有人。

尽管当前的模型很简单，但一些技术人员希望使最终用户不必读回代码。 一些最终用户对类似Zoom的过程更满意，即只需点击邀请链接。 技术人员有时想立即知道他们的最终用户何时点击了链接。 而且，较大的支持团队可能更喜欢在技术人员之间转移会话时采用更具管理性的流程。

为此，我们很高兴能够在 Splashtop Enterprise 产品中构建强大的按需支持替代方法：

发送支持链接 -技术人员可以创建支持链接。 然后，最终用户只需点击它即可下载并运行一个小型应用程序，然后技术人员就可以连接到用户设备。 最终用户无需读回代码。

发送简短的 PIN 码 — 技术人员创建一个 6 位数的 PIN 码，并指导最终用户在易于输入的网站（help123.app）上输入 PIN。 同样，最终用户无需向技术人员回读代码。

预部署 SOS 应用程序 – 将“SOC 呼叫”应用程序直接放在最终用户的桌面上。 每当需要帮助时，最终用户都会双击应用程序，然后他们的请求会立即出现在技术人员的支持队列中。

所有这些选项都通过 新的技术人员控制台联系在一起。 所有支持会话都显示在控制台上。 最终用户的就绪状态在控制台上实时更新。 技术人员可以通过有组织的流程转移支持请求并邀请其他技术人员加入会话。

带有技术人员控制台的整个服务台框架还支持将支持请求自动传送给相应的技术人员组。 将来，将通过同一个控制台提供一套丰富的技术人员工具。 除了进行远程控制外，技术人员还可以在不打扰最终用户的情况下在后台进行故障排除：运行脚本、查看和终止进程、传输文件等。

当然，现有的 9 位 SOS 代码模型在 Splashtop Enterprise 中仍然可用，供那些喜欢它的人使用。 我们希望其他选项能为更多用户提供 Splashtop On-Demand Support 最佳体验。 Splashtop Enterprise 简化了技术人员的工作流程，同时赋予他们更多功能并使最终用户的体验更加简单。 立即联系我们以了解更多信息或开始免费试用。

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