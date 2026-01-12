如何通过工具整合提高 IT 支持效率

系统管理员需要管理数百甚至数千台不同设备。端点数量之多导致在管理方面需要采用各种软件帮助理解和维护不同类型的设备和操作系统。管理多个工具和为管理端点而来回切换不同软件不仅会导致效率降低，而且不可持续。
采用 Splashtop Enterprise 等工具有助于整合主要的 IT 功能，同时最大限度降低技术员要切换的工具数量可以简化流程。
为什么工具整合如此重要？
需求出现时要采用新工具，这种情况很常见，而且有据可循，因为出现新需求时，我们要快速找到解决方案，以添加工具应对问题。但是，这一过程忽略了每个工具的可扩展性、互联性以及工具在整个工作流程中的作用。对 IT 团队而言，管理端点需要工具，服务台支持也需要单独的软件，而远程访问可能又是另一个软件。
连接这种单一用途的软件可能会导致某些集成以及与其他工具的搭配使用出现问题。有些工具可能会与其他工具集成，但是如果技术堆栈中有一个工具没有集成，则可能导致流程中会增加许多手动操作，出错的可能性也随之提高。
另一方面，在技术堆栈中添加其他工具意味着增加潜在的安全风险。对于在技术堆栈中添加的每一个新工具，IT 团队不仅要了解其如何管理客户数据，还要评估其安全性，以确保是否符合团队的安全准则。
普通员工一天要切换使用10个不同应用，这种情况十分常见，但��这样做会降低工作效率。2021年的一项研究发现，切换应用会导致个人效率降低26％。通过 Splashtop 可以将常用功能整合到一个应用程序中，还可以将其他应用中的信息同步到统一位置，以最大限度地减少 IT 支持团队切换使用的应用数量。
有助于 IT 功能整合的 Splashtop 关键功能
Splashtop Enterprise 有助于整合技术员日常所需的主要 IT 功能。让我们一起了解 Splashtop 如何帮助整合 IT 技术堆栈。
从服务台控制台可快速查看远程会话概况并增强工作流程
通过 Splashtop 服务台控制台，技术员可以清晰查看当前会话的状态、接受帮助的人员以及所有会话发生的情况。
服务台控制台还能为技术员提供多种连接最终用户的方式。技术员可以选择分享邀请链接或使用6位 PIN 码进行连接。通过邀请链接，最终用户可以下载 Splashtop 应用，启动后即可连接。
用户连接 Splashtop 后，技术员就能在 Splashtop 服务台控制台中轻松看到会话状态从“等待中”更改为“活跃”。会话处于活跃状态时，技术员则可以点击“启动远程会话”请求连接权限。此对话框将提示最终用户拒绝或同意授予技术员会话连接权限。
服务台控制台有多名技术员，可以查看进行中或待完成会话的高级概览。技术员可以快速确定用户今后的帮助需求，并创建一致的支持工作流程，从而减少中间过程出现中断。
远程管理和维护端点
同时管理数千个端点并非易事，还要确保有足够的技术员为所有最终用户提供支持更是难上加难。幸运的是，Splashtop 可以提供支持频道和会话路由，以确保为最终用户�分配合适的技术员以提供所需支持。
在 Splashtop 中，IT 团队可以按设备类型、操作系统、物理位置等特定类别组织后端的端点。这样可以确保最终用户能获得具有特定设备专业知识的技术员的适当支持。当接到支持电话时，Splashtop 会将支持电话路由到指定技术员，以支持用户设备或解决问题。
支持渠道还提供为技术人员创建更高效脚本和任务的能力。技术人员可以轻松选择哪些设备接收特定操作、应用程序、更新或维护。如果 iOS 有新更新，技术人员可以同时更新数百台设备，而无需手动选择和更新每台设备。
所有功能都可以远程访问，技术员无需前往最终用户现场提供支持。最终用户有望更快解决问题，因为问题可以更快交由专业技术员处理，同时还能在必要时获得多方帮助。
利用 AR 增强高级技术员的效能
技术员常有，而高级技术员不常有。如何既能有效地利用他们的宝贵技能，又不用费力让他们到现场评估用户问题？可以借助增强现实！
增强现实可以作为高级技术员和现场技术员之间的“桥梁”，帮助其协作解决更多问题，同时最大限度减少所需的出行次数。现场技术员无需帮助即可远程查看、诊断问题，甚至可以解决简单问题。如果需要更熟练的技术员帮助，则可致电并通过增强现实寻求相关帮助。这有助于最大限度地减少高级技术员的出行次数和要解决的问题，如此一来他们就能将时间花在专业性更强的问题上。
利用 Splashtop Enterprise 整合工具并提高生产力
想整合 IT 支持技术堆栈？Splashtop Enterprise 可以简化技术员和最终用户的远程设备管理流程。Splashtop 的最终用户连接方式和会话组�织方式简单易懂，可以帮助简化常见的 IT 支持功能，同时最大限度地减少所需的工具数量。
免费试用 Splashtop Enterprise，了解如何整合 IT 支持工作流程。