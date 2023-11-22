如何通过工具整合提高 IT 支持效率

系统管理员需要管理数百台甚至数千台不同的设备。 管理这么多端点需要各种软件来帮助理解和维护不同类型的设备和操作系统。 管理多个工具并从不同的软件来回切换来管理这些端点是低效的，也是不可持续的做法。
采用 像 Splashtop Enterprise 这样的工具可以帮助整合主要的 IT 功能，并通过最大限度地减少技术人员需要进行的工具切换量来简化流程。
为什么工具整合如此重要？
在需求出现时采用新工具的情况并不少见。 这是有道理的——你需要快速找到解决方案，所以你可以添加一些可以解决问题的东西。 但是，此过程没有考虑每个工具的可扩展性和互连性以及它在整个工作流程中的功能。 IT 团队可能有一个管理端点的工具、一个用于服务台支持的单独软件和另一个用于远程访问的软件。
连接这样的一次性软件可能会导致某些集成以及与其他工具的合作出现问题。 有些工具可能会与其他工具集成，但是如果你的技术堆栈中有一个工具没有集成，它可能会导致流程中更多的手动工作，并带来更大的出错余地。
需要考虑的另一件事是，在技术堆栈中添加其他工具意味着增加潜在的安全风险。 对于您在技术堆栈中添加的每一个新工具，除了了解该工具如何管理客户数据外，IT团队还需要评估每个工具的安全性，以确保其符合团队的安全准则。
普通员工每天在 10 个不同的应用程序之间切换的情况并不少见，但这样做会降低工作效率。 2021年的一项研究发现，切换应用程序会使个人的效率降低26％。 Splashtop 可以将常用功能整合到一个应用程序中，并将其他应用程序中的信息同步到一个地方，从而帮助最大限度地减少 IT 支持团队必须执行的应用程序切换工作。
有助于整合 IT 功能的 Splashtop 关键功能
Splashtop Enterprise 可以帮助整合技术人员日常执行的主要 IT 功能。 让我们来看看 Splashtop 如何帮助整合您的 IT 技术堆栈。
服务台控制台可更快地概览远程会话并增强工作流程
Splashtop Service Desk 控制台可帮助技术人员清楚地查看当前会话的状态、谁正在接受帮助以及每个会话发生的情况。
服务台控制台还为技术人员提供了多种不同的方式来连接最终用户。 技术人员可以选择是共享邀请链接还是 6 位 PIN 码进行连接。 通过该链接，最终用户可以下载 Splashtop 应用程序并启动它进行连接。
用户连接到 Splashtop 后，技术人员可以在 Splashtop Service Desk 控制台中轻松查看状态从“等待”更改为“活动”。 会话激活后，技术人员可以通过选择 “启动远程会话” 来请求连接权限。 此对话框提示最终用户拒绝或向技术人员授予权限。
Service Desk 控制台有多名技术人员，可提供正在进行或需要完成的会话的高级概览。 技术人员可以快速确定用户接下来需要哪些帮助，并创建一致的支持工作流程，减少中间的间隔。
远程管理和维护端点
管理数千个端点绝非易事，确保有足够的技术人员为每位最��终用户提供支持对于一个人来说是一项艰巨的任务。 幸运的是，Splashtop 提供支持渠道和会话路由，以确保最终用户获得合适的技术人员来获得他们需要的支持。
在 Splashtop 中，IT 团队可以按特定类别（例如设备类型、操作系统或物理位置）组织后端的端点。 这可确保最终用户从具有该特定设备专业知识的人那里获得适当的支持。 当接到支持电话时，Splashtop 可以帮助将这些电话路由到指定的技术人员，以支持这些设备或问题。
支持渠道还使技术人员能够创建更高效的一对多操作。 技术人员可以轻松选择哪些设备可以接受某些操作、应用程序、更新或维护。 如果 iOS 有新的更新，技术人员可以同时更新数百台设备，而不必手动选择和更新每台设备。
所有这些功能都可以远程使用，从而省去了技术人员前往最终用户那里寻求支持的麻烦。 最终用户可以期望更快地解决问题，因为他们的问题可以更快地转交给专业技术人员，并且可以在必要时获得多个人的帮助。
增强现实有助于为熟练的技术人员提供更多影响力
很难找到熟练的技术人员，如果可以更有效地使用他们的宝贵技能，那么让他们到现场评估问题可能不值得付出努力。 这个问题可以借助增强现实来解决。
增强现实有助于为该机构提供熟练的技术人员和现场技术人员，使他们能够解决更多问题，同时最大限度地减少所需的差旅量。 现场技术人员无需帮助即可进入、诊断问题，甚至修复简单的问题。 如果需要更熟练的技术人员，他们可以致电并通过增强现实寻求问题方面的帮助。 这有助于最大限度地减少技能更高的技术人员要承担的差旅和问题，并且他们能够将时间花在最需要专业知识的地方。
使用 Splashtop Enterprise 整合工具并提高生产力
有兴趣整合您的 IT 支持技术堆栈吗？ Splashtop Enterprise 使技术人员和最终用户都能轻松进行远程设备管理。 Splashtop 通过易于沟通的方式与最终用户建立联系并组织会话，可以帮助简化常见的 IT 支持功能并最大限度地减少所需的工具数量。
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