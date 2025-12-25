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Splashtop New Features

Splashtop SOS 的新功能：将标准用户会话提升为管理员

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
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免责声明：Splashtop SOS 现更名为 Splashtop Remote Support。虽然产品名称已更改，但性能和功能保持不变，将继续为您提供快速、安全和可靠的远程支持。

我们刚刚在 Splashtop SOS 中新增了一项用户最需要的功能。

新功能。将标准用户会话提升为管理员

远程登录 Windows 标准用户账户时，可以提升至管理员权限。可以与 UAC 完全交互，执行安装/卸载等所有特权操作。

现在就启用它

要获得此新功能，当前用户只需将您的 Splashtop Business 应用程序更新到最新版本（ 3.1.4.x 或更高版本）。另外，请确保您的客户正在下载最新的 SOS 应用程序。

如何以管理员身份连接

当你把客户的SOS 代码输入到Splashtop 商业应用程序时，你会看到一个新的复选框。 只需勾选该复选框，然后会提示你输入Windows 管理凭证。

Splashtop interface to connect to a user's computer by entering a 9-digit session code

SOS 提升到管理权限将需要额外的几秒钟，远程用户将需要在弹出的UAC上点击 "OK"。 就这样吧!

以下是一些额外的有用资源

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