免责声明：Splashtop SOS 现更名为 Splashtop Remote Support。虽然产品名称已更改，但性能和功能保持不变，将继续为您提供快速、安全和可靠的远程支持。
我们刚刚在 Splashtop SOS 中新增了一项用户最需要的功能。
新功能。将标准用户会话提升为管理员
远程登录 Windows 标准用户账户时，可以提升至管理员权限。可以与 UAC 完全交互，执行安装/卸载等所有特权操作。
现在就启用它
要获得此新功能，当前用户只需将您的 Splashtop Business 应用程序更新到最新版本（ 3.1.4.x 或更高版本）。另外，请确保您的客户正在下载最新的 SOS 应用程序。
如何以管理员身份连接
当你把客户的SOS 代码输入到Splashtop 商业应用程序时，你会看到一个新的复选框。 只需勾选该复选框，然后会提示你输入Windows 管理凭证。
SOS 提升到管理权限将需要额外的几秒钟，远程用户将需要在弹出的UAC上点击 "OK"。 就这样吧!
以下是一些额外的有用资源
还没用过 Splashtop Remote Support？
立即免费试用！
立即免费试用 Splashtop Remote Support
快速、安全、简单易用的远程支持软件立即试用