保持设备完全打补丁并更新是确保IT合规性、安全性和生产力的关键。然而，仍有太多IT团队依靠人工修补、不一致的修复过程、离散的工具和不灵活的日程安排。因此，他们在处理延迟和不一致的修补时遇到了困难，同时需要过多的人工监督以减少人为错误。
Policy‑based automation offers a more structured approach. Instead of relying on technicians to make the same decisions over and over, IT teams can define rules that govern how endpoint actions such as patching, remediation, and follow-up tasks should be handled across different devices and scenarios.
So, what is policy‑based automation, and how does it work with endpoint management? Let’s explore what it is, its uses, and what to look for in an endpoint management solution.
What is Policy‑Based Automation?
Policy‑based automation is a way to automate endpoint management actions using predefined rules. Instead of making every decision manually, IT teams create policies that determine what should happen, when it should happen, and under what conditions. In practice, those policies can govern patching, remediation steps, rollout timing, and other routine endpoint actions across different device groups.
Basic automation can execute a task. Policy‑based automation adds decision logic around that task. It gives IT teams more control over timing, targeting, failure handling, exceptions, and rollout rules, so the same action can be handled differently depending on the device group, risk level, or trigger condition involved.
借助基于策略的��自动化，IT团队可以创建更一致的终端工作流程，同时减少重复的手动工作。这使得它在设备、用户和操作优先级因部门、地点和风险级别而异的环境中尤其有用。
How Policy‑Based Automation Works in Endpoint Management
在终端管理中，基于策略的自动化遵循一个简单明了的流程。IT 团队定义规则，设定条件，锁定合适的设备，让系统执行操作，然后审核结果以便随时间精炼策略：
定义策略： 管理员设定规则，例如何时部署补丁程序，哪些警报会触发操作，或者哪些设备首先更新。
设置触发器或条件：操作与触发事件、日程或端点属性相关联，以确定何时开始补丁部署或补救。
识别目标设备或组：管理员根据部门、位置、设备角色或风险档案等类别创建设备组。每个组可以有不同的规则。
自动执行操作：一旦设置了规则，补丁管理解决方案就可以根据规则自动执行任务，如打补丁、重启设备、运行脚本及修复失败的安装。
审查结果并调整策略：可见性和失败跟踪在这里至关重要。团队需要监控结果，确认自动化正在按预期工作，并在推出结果、失败或业务需求变化时完善规则。
Where Policy‑Based Automation Delivers the Most Value
基于策略的自动化在 IT 团队需要超越一刀切的任务自动化时最有用。它的真正价值在于使端点操作更具针对性、可重复性，并更能响应真实操作条件。
基于政策的自动化可以帮助改进：
1. 补丁部署
基于策略的自动化帮助IT团队标准化补丁部署，涵盖端点的操作系统和第三方应用程序更新。团队可以根据特定设备组的需求和操作需求，控制时间安排、目标、推送顺序和例外情况，而不是仅依赖于通用的日程安排。
2. 整改工作流程
如果一个补丁没有正确安装，你需要知道并能够解决这个问题。基于策略的自动化也可以在此帮助，通过在检测到问题时触发纠正操作。这可以包括重新启动设备以完成安装、运行脚本或重新尝试安装，所有这些都要根据您制定的规则和政策进行。
3. 分阶段推出和风险控制
通过基于策略的自动化，您可以在分阶段推出中部署更新，例如通过测试环、试点小组或部门。这有助于及早识别潜在问题，而不是冒着影响所有设备的风险，并通过根据设备使用或部门安排来更新部署，从而实现更顺畅、更少干扰的更新部署。
4. 面向合规的端点一致性
正确的补丁管理是网络安全和IT合规性的关键部分，基于策略的自动化可以帮助保持合规和审计就绪。政策驱动的操作建立了可重复的端点管理实践，以符合合规要求，通常包括日志功能以支持可见性、收集证据和准备审计。
您的当前端点工作流程需要基于策略的自动化的迹象
Not every team starts with policy‑based automation, but the need usually becomes obvious as environments grow. If patching and remediation are becoming inconsistent, overly manual, or difficult to control across device groups, it is usually a sign that basic automation is no longer enough.
You might need policy‑based automation if:
补丁在不��同设备上应用的时间表不一致，使得跟踪更新和保持 IT 合规性变得困难。
技术人员必须在修补后手动跟进设备。
端点操作过于依赖个人管理员或代理。
未成功的补丁难以检测或快速修复。
不同的团队或设备组需要不同的补丁规则，但您当前的补丁工具无法满足这些需求。
您可以看到问题，但却没有可重复的响应流程来解决这些问题。
您当前的工具可以自动化任务，但没有基于策略，这给 IT 团队带来了额外的工作。
What to Look for in a Policy‑Based Automation Tool
When evaluating a policy‑based automation tool, the goal is not just to automate tasks. It is to make sure the platform gives you enough control, flexibility, and visibility to manage endpoint actions in a consistent and scalable way. Key capabilities to look for include:
灵活的触发器 可以基于时间表、事件或端点属性，因此您可以根据需要设置和自定义规则。
设备分组和目标控制，以确保灵活性和精确控制。
支持补丁和修复工作流程，以确保全面覆盖和完整补丁。
The ability to automatically carry out actions in real‑time (or near‑real‑time at the very least).
了解 政策执行、失败和结果的可视性，以便您可以识别问题并纠正安装失败。
支持分阶段部署和例外，以实现高效测试和灵活性。
Scripting or background‑action support for more advanced workflows.
集中仪表盘和报告，提供从单个位置进行整体可视化和管理。
How Splashtop AEM Supports Policy‑Based Automation
When you need robust, customizable, and efficient policy‑based patch automation, you’ll want to check out Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM is designed to streamline IT operations and automate routine tasks (including patching) with flexible and scalable endpoint management capabilities.
Splashtop AEM 包含：
1. Policy‑driven patching across endpoints
Splashtop AEM 的自动化补丁管理灵活且可定制，具有基于策略的补丁管理，可与事件、日程和端点属性关联。此外，其设计旨在跨多种设备和操作系统工作，使支持混合设备组和自带设备（BYOD）政策变得简单，并且包括操作系统和第三方应用程序修补。
2. 自动修复和后台操作
Splashtop AEM 也可以帮助 IT 团队在不打断工作的情况下响应问题。它使用自动化脚本和智能操作来自动修复潜在问题，并且通过后台工具，IT代理可以在不打扰用户工作的情况下提供支持。
3. 政策执行的可见性和控制
使用 Splashtop AEM，IT 团队可以更清晰地了解终端库存、补丁状态和策略结果。如果补丁失败，团队可以识别需要关注的设备，查看结果，并更快做出响应。这种可见性使自动化管理更容易，并且可以支持更强大的报告、证据收集和审核准备。
4. 为替换手动工作或填补工具空白的团队提供实用的解决方案
Splashtop AEM 非常适合仍在手动打补丁的团队，使用 Microsoft Intune 但希望获得更直接控制和可见性的团队，��以及使用更大端点管理工具但在日常打补丁和修复工作中增加复杂性的团队。在每种情况下，其价值是相似的：更多的一致性，减少人工开销，以及更清晰的方法来管理各组的端点操作。
Policy‑Based Automation Works Best When You Start with Clear Rules
Policy‑based automation is about more than just control. With good automation, you can make endpoint management more precise, repeatable, reliable, and scalable, while freeing up your IT team to focus on more pressing tasks and reducing inconsistent manual work.
使用 Splashtop AEM，您可以为每个小组或部门制定明确的基于策略的更新规则，包括时间框架、优先级和部署计划。这使得组织及其 IT 团队能够在各个终端上应用策略驱动的补丁和修复，同时清晰地了解每个设备的情况。
打补丁并不一定要是一个耗时、不一致的过程，也不需要让IT人员逐个更新每台设备。通过Splashtop AEM的基于策略的补丁自动化，轻松保持每台设备的更新和合规。
准备好看看Splashtop AEM如何为您的补丁管理带来一致性、控制和自动化了吗？今天就开始免费试用：