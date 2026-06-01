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A work laptop with Slack open.

为什么IT团队不应使用Teams或Slack进行远程支持

Trevor Jackins
阅读时间：8分钟
已更新
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Microsoft Teams 和 Slack 通常是员工需要 IT 帮助时首先想到的地方。他们在工作日已经开放，用户知道如何发送消息，而快速的屏幕共享感觉就像是向技术人员展示问题所在的最快方式。

虽然这种便利很有用，但它是有限的。聊天工具可以帮助IT团队与用户沟通、收集基本背景信息，并协调下一步行动。它们并不是设计用来提供安全、可重复和完全管理的远程支持工作流程的。

当一个支持问题需要的不仅仅是快速解释时，IT需要适当的访问级别、控制、可见性和文档。技术人员可能需要在用户不可用时支持设备，传输文件，重启后重新连接，管理权限，记录会话活动，或者在多个端点上解决问题，而不依赖于临时的聊天线程。

本文解释了Teams和Slack在支持过程中可以提供帮助的地方，以及它们不足之处，为什么专用的远程支持软件能够为IT团队提供更好的方式来排除故障、支持用户，并在规模上安全管理设备。

为什么 Teams 和 Slack 用于 IT 支持

当员工遇到问题时，开启聊天信息往往比找到正确的支持门户、提交工单或通过正式流程解释问题更容易。对于较小的团队或紧急问题，立即性可能会有所帮助。

问题开始于 IT 团队将其作为解决支持问题的主要方式，特别是当这些问题需要安全的远程控制、无人值守访问、会话记录或终端级可视性时。

聊天工具能帮助什么

1. 初步分类

当IT需要快速了解发生的事情时，聊天工具很有帮助。技术人员可以询问用户问题是什么时候开始的，用户使用的是什么设备，他们看到什么错误信息，以及问题是影响一个应用程序还是整个系统。

2. 用户通信

Teams 和 Slack 在协调支持方面也运作良好。IT可以确认用户的可用性，询问跟进问题，分享状态更新，或通知用户问题已解决。

3. 基本屏幕共享

当技术人员需要看到用户描述的内容时，屏幕共享可以派上用场。例如，用户可以展示错误信息，演示工作流程，或说明某处出现的问题。

这在用户在场、问题简单且技术人员只需观察或指导用户完成几个步骤时效果最佳。一旦支持需要更深入的故障排除、远程控制、文件传输、重启处理或会话文档时，专用的远程支持工具就成为更好的选择。

那些团队和Slack在远程支持方面的不足

当一个问题需要动手排查、设备访问、文档或后续操作时，基于聊天的工作流可能很快就会变得不够用。

1.他们依赖用户在场

基于聊天的支持通常要求用户从头到尾保持参与。这会导致用户在参加其他会议、离开办公桌、处于不同的时区或无法清楚解释问题时有延迟。这也使得下班后的维护变得困难，因为一旦用户离开，IT 就无法轻松访问设备。

对于支持分布式员工、共享工作站、自助终端、实验室电脑或办公室设备的IT团队来说，依赖用户来启动每个会话可能会拖慢问题的解决速度，并增加不必要的来回操作。

2. 他们缺乏专用的远程控制工具

屏幕共享可能对简单问题有帮助，但远程支持通常需要的不只是观看用户的屏幕。技术人员可能需要控制设备、传输文件、重启设备、重新连接设备、切换多个显示器或使用会话工具高效解决问题。

3. 它们不适合用于支持审计

IT团队通常需要的不只是对话记录。他们可能需要会话详情、技术人员活动、时间戳、设备信息、文件传输记录以及可以稍后查看的清晰支持历史。

4. 他们不提供端点管理

Teams和Slack可以帮助IT与用户沟通，但它们不为技术人员提供对设备健康、补丁状态、软件清单或端点合规性的直接可见性。他们也无法帮助 IT 自动化更新、运行后台操作或主动识别需要注意的设备。

这意味着每个问题通常始于用户报告问题。IT需要询问问题，收集上下文，并手动做出反应。

对于管理众多端点的团队来说，这种被动模式是不够的。当技术人员可以将用户沟通与安全设备访问、端点可视性和有助于防止重复问题的管理工具相结合时，遠端電腦支援变得更加有效。

为什么专用远程支持软件更适合

专用远程支持软件为 IT 团队提供了一种更可靠的方式来排查和解决问题，因为它是围绕支持工作流程本身构建的。

借助合适的远程支持软件，IT团队能够：

  • 在用户需要即时帮助时，提供有人值守支持。

  • 当用户不可用时，通过无人值守支持访问受管设备。

  • 安全地查看和控制跨支持设备的远程计算机。

  • 在会话期间传输文件，无需切换工具。

  • 重新启动设备，并在其恢复上线后继续故障排除。

  • 使用聊天、会话录制、多显示器支持及其他会话工具。

  • 从中央控制台管理技术人员的权限和访问。

  • 通过对会话活动的更好可见性来维护支持记录。

  • 将支持工作流程与帮助台、ITSM 或 PSA 系统连接。

  • 通过补丁、库存和自动化的端点管理功能扩展支持。

Splashtop 如何帮助 IT 团队更快解决问题

Splashtop 为 IT 团队提供了一个专门的方式来支持用户和设备，而无需依赖即兴的、基于聊天的工作流程。技术人员可以启动安全的远程会话，访问所需的工具进行故障排除，并为分布式环境中的受管设备提供更一致的支持。

这有助于减少在支持依赖于消息、会议和用户主导的屏幕共享时经常发生的来回沟通。

1. 支持用户而不依赖聊天变通方案

使用 Splashtop Rt，技术人员可以在用户需要帮助时提供按需支持。IT部门可以直接进入专为故障排除而设计的专用支持会话，而不是要求用户开始会议、共享屏幕，并解释每一个步骤。

这为技术人员和用户创造了更简洁的体验。用户能更快获得帮助，而技术员能获得诊断和解决问题所需的访问和会话工具。

2. 在用户不可用时访问受管理设备

并不是每个支持问题都会在用户有空时发生。IT 可能需要在下班后排查设备问题，支持共享工作站，维护办公室计算机，或访问远程位置的管理终端。

Splashtop支持无人值守访问，因此技术人员可以连接到托管设备，而无需等待用户发起会话。这有助于IT更高效地解决问题，并在不干扰工作日的情况下处理维护工作。

3. 在会话期间使用合适的工具

遠程支援通常需要的不仅仅是查看屏幕。技术人员可能需要传输文件、导航多个显示器、与用户聊天、会话录制、重启计算机或在重启后继续故障排除。

Splashtop 在远程会话中为 IT 团队提供这些支持工具，帮助技术人员专注于解决问题，而不是在断开的工具之间切换或要求用户手动执行每个操作。

4. 通过端点管理扩展支持

当IT能够查看并管理工单背后的设备时，支持变得更加有效。Splashtop AEM帮助团队通过终端可视化、自动修补、软件清单、警报和修复工具超越被动故障排除。

这意味着 IT 可以识别问题，减少反复出现的问题，并在更广泛的 Splashtop 环境中对受管终端进行操作。对于支持众多用户或设备的团队，这有助于将远程支持转变为更主动和受控的工作流程。

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最终结论：聊天用于沟通，远程支持软件用于解决问题

Teams 和 Slack 是职场沟通的宝贵工具。他们让员工轻松提问、分享更新，并在出现问题时与IT部门联系。

但是远程支持需要的不仅仅是一场对话。IT 团队需要一种安全、一致的方法来访问设备、解决问题、管理技术人员权限、记录会话活动，以及支持用户无论他们是否在场。

使用 Splashtop，IT 团队可以从基于聊天的变通方法转向更可靠的支持工作流程，从而实现真正的故障排除。Teams 和 Slack 可以帮助开始对话，但 Splashtop 帮助 IT 解决问题。

尝试使用Splashtop，提供更快速、更安全的方式来支持用户和管理远程设备。

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