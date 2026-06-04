当IT团队需要管理远程设备，但没有用户在场授予他们访问权限时，他们该怎么办？
PowerShell 是一个用于 Windows 管理的工具，使 IT 代理能够在远程设备上执行维护、修复、软件更新等任务。然而，尽管这是一个强大的远程支持工具，但它需要正确的访问、权限、控制和可视性，才能真正提供团队所需的远程管理能力。
那么，IT 团队如何在不需要用户互动的情况下使用 PowerShell 进行远程支持呢？让我们探讨一下本机 PowerShell 远程访问的工作原理、面临的挑战以及 IT 团队如何可靠地在无人值守的终端上运行脚本。
在无需用户交互的情况下运行 PowerShell 脚本是什么意思？
运行脚本而不需要用户交互并不意味着绕过安全性或用户同意（那会被称为黑客行为，通常是非法的）。这意味着授权的IT管理员可以在受管理的设备上运行已批准的脚本，而无需最终用户授权访问。管理员已经拥有权限，他们只是在执行操作。
运行脚本而不与用户互动通常意味着以下几种情况：
设备已经被管理或配置为无人值守管理。
该脚本可以在后台运行，而不启动用户可见的会话。
用户无需接受远程支持请求。
管理员可以按需或根据日程运行脚本。
管理员可以查看脚本是��成功、失败还是需要跟进。
这在IT人员无法实际访问设备的环境中特别有用，例如远程和混合办公环境、下班后的支持或分布式端点环境。
IT 团队在无人值守设备上运行 PowerShell 脚本的常见原因
远程 PowerShell 脚本可以帮助自动执行无需实时支持会话的管理任务，特别是可重复的任务，如收集信息或应用更改。
PowerShell 脚本的常见用途包括：
重启服务或进程。
收集设备、软件或安全信息。
删除不需要的应用程序。
安装或更新批准的软件。
应用配置更改。
清除临时文件或缓存。
检查磁盘空间、BitLocker状态、防火墙设置或本地策略。
收到警报或更新失败后运行修复脚本。
本机方法：使用PowerShell远程处理
这把我们带到了PowerShell远程处理。这是运行命令或脚本在远程Windows设备上的主要本机Microsoft方法之一。
PowerShell 远程功能通常使用诸如 Invoke-Command 之类的命令来远程运行任务。在 Windows 环境中，这通常取决于目标计算机上启用了并配置了 WinRM 和 WS-Management。这可以包括自动化服务器管理和收集系统数据等任务，帮助IT团队从任何地方管理Windows设备。
PowerShell 远程处理如何工作
那么，PowerShell 远程处理是如何工作的？PowerShell 远程处理使管理员能够向远程计算机发送命令并在他们的控制台中接收结果，包括在多个设备上运行命令的能力。
通常，这需要几个基本步骤：
启用并配置远程设备的远程访问
确保远程设备在线并且能通过所需的网络路径访问。
使用适当的管理员权限进行身份验证。
运行命令或脚本。
检查输出。
运行远程命令示例
让我们来看一个远程 PowerShell 命令的例子。假设你想访问你的远程设备（为了简单起见，我们称之为“DEVICE-NAME”），并查看上面正在运行哪些Windows服务。
在这种情况下，您需要进入 PowerShell 并输入：Invoke-Command -ComputerName “DEVICE-NAME” -ScriptBlock { Get-Service }
这将连接到您的计算机并运行“Get-Service”命令。该命令获取设备上的服务列表及其当前状态，并显示结果。
为什么原生的PowerShell远程控制在大规模使用时可能很困难
虽然 PowerShell 远程访问在受控环境中效果很好，但当 IT 团队需要支持分布式环境、混合办公人员、公司网络之外的受管端点、大型端点组等时，管理起来会更加困难。环境越多样化，变得越复杂，要在没有额外工具的情况下，一致管理原生PowerShell远程控制目标设置、日程安排、日志记录和后续操作，就会变得更加困难。
原生 PowerShell 远程处理的一般挑战包括：
远程设备可能处于脱机状态或在公司网络之外。
WinRM 或远程管理可能未被一致地启用。
防火墙规则、VPN依赖和网络分段可能会阻止PowerShell访问。
凭证处理和身份验证可能会变得复杂。
脚本可能需要提升权限。
在多个终端之间集中化结果可能会很困难。
失败的脚本可能需要人工跟进，这在大规模或远程情况下难以管理。
一次在一个设备上运行脚本并不是一个好的扩展方法。
可能无法完全了�解哪些设备完成了其任务。
因此，尽管PowerShell命令是一种强大的工具，但它只是IT团队工作流程的一部分。他们仍然需要目标设定、日程安排、执行控制、记录和可视化，以便在任何地方正确管理设备。
可靠的远程脚本执行工作流程应包括哪些内容
综上所述，一个好的远程脚本执行流程应该是什么样的呢？一个可靠、稳健的脚本执行流程应该在最小化用户干扰的同时，保持安全性、一致性和可追溯性，使IT团队能够持续运行命令而不打断工作。
此工作流程应包括某些关键步骤，例如：
确认设备已授权和管理：脚本应仅在 IT 管理下的设备上运行，因此设置适当的权限是关键的第一步。
定义任务和预期结果： 每个你运行的脚本都需要一个明确的目的，无论是重启设备、应用配置、收集库存信息等。任务及其结果应在脚本运行之前定义。
在广泛部署之前测试脚本：测试对于避免意外问题至关重要。确保在运行脚本跨多个端点之前，先在一小组设备上进行测试，以便提前识别和解决问题。
锁定正确的设备： 确保脚本可以在正确的设备上运行。这有助于根据类别对设备进行排序，例如组、操作系统、位置、问题或更新状态，以便您可以针对需要关注的设备。
以正确的权限运行： 确保在运行脚本之前设置好适当的权限。与其提供广泛的访问权限，不如从最小特权原则出发，仅向授权用户授予管理员权限。
在适当的时候安排脚本： 用户最不希望在执行任务时被脚本打断。安排脚本在非工作时间或维护窗口��运行可以减少用户干扰，帮助保持全天的高效运行。
跟踪状态和输出： 确保您可以查看和跟踪每个脚本的结果，包括成功和失败。这些信息至关重要，可以确保一切正常运作，提供所需结果，或让您知道哪些设备需要关注。
后续： 如果脚本失败或设备脱机，重要的是要跟进。这可能只需要设备在线时重试，但也可能需要手动审查或修复；检查以识别和解决问题是必要的。
在远程运行PowerShell脚本前的安全注意事项
当你远程运行PowerShell脚本时，你会希望确保以正确和安全的方式进行。运行脚本时，您需要记住一些安全注意事项，包括：
使用批准的脚本
首先，你运行的脚本应在广泛部署之前经过测试和批准。这有助于防止故障脚本在设备间运行并引发可避免的问题，同时确保您的IT团队确切知道他们运行了哪些脚本以及这些脚本的功能。使用后，脚本应存储在受信任的位置，以便再次使用。
限制访问至授权管理员
脚本执行应限制在具有适当管理角色的用户，以防止未经授权的使用或篡改。鉴于PowerShell脚本提供的控制量，重要的是保持访问权限的限制和管理，以防止违规用户部署不安全或未经批准的脚本。
避免过于宽泛的定位
当您部署脚本时，总有可能会出现意外的问题。因此，进行测试和分阶段发布对于确保顺利发布和早期发现问题至关重要。在过多的端点上同时运行脚本可能会导致广泛的问题影响设备。
保留记录以确保责任
日志记录对于识别谁运行了脚本、何时运行以及结果如何非常重要。这对于保�持问责制至关重要，这样任何更改都可以追溯到执行脚本的人，同时也有助于审计和IT合规。
失败预案
脚本总有可能无法按预期工作。可能是设备脱机，脚本被策略阻止，或者出现了其他意外问题，导致其无法正常运行。当这种情况发生时，重要的是要有一个能够处理这些失败并保持可见性的工作流，以便问题能够被识别和解决。为失败做好计划是避免失败的最佳方式。
Splashtop AEM 如何帮助在无人值守设备上运行脚本
当你想在无人值守的设备上运行脚本时，拥有一个无缝支持远程端点的强大端点管理解决方案会很有帮助。这将我们带到Splashtop AEM（自主终端管理），这是一个强大的工具，适用于需要跨终端运行和安排脚本的IT团队。
借助Splashtop AEM，IT团队可以从中心位置管理和支持其网络中的端点。这样可以在不启动远程桌面会话或等待最终用户授予权限的情况下运行脚本，从而提高速度和效率。
使用 Splashtop AEM，您可以：
从一个位置运行脚本和任务到多个受管理的端点。
执行操作而不打扰最终用户。
安排脚本在维护窗口或非工作时间运行。
使用远程命令功能在后台运行管理任务。
目标终端组，而不是一次连接一个设备。
查看执行状态，以了解哪些成功、哪些失败以及哪些需要跟进。
结合脚本编写与端点可见性、修补、清单和补救流程。
因此，使用Splashtop AEM的IT团队可以从集中位置和无缝的端点管理流程中管理PowerShell执行，而不是依赖于原生的远程调用先决条件。
在无人值守设备上运行 PowerShell 脚本的最佳实践
在运行PowerShell脚本时，遵循一些关键的最佳实践以确保高效和安全的部署是很重要的。牢记这些指南，您可以高效地跨端点运行脚本：
先从一个小测试组开始，然后再全面推出，以便你可以验证脚本是否正常运行，并提前解决任何问题。
使用清晰的脚本名称和描述来明确每个脚本的设计用途。
记录每个脚本的功能，以跟踪更改及其影响。
避免使用需要用户提示的脚本，因为目标是让脚本在无人值守的设备上运行。
构建具有错误处理的脚本来解决潜在问题。
尽可能使用退出代码，以便管理工作流可以识别成功、失败和后续需要。
在低影响窗口期间运行脚本以减少干扰。
审查结果 以验证有效性，然后再在更多设备上重复该任务。
将管理访问权限限制在批准的IT用户。
在受控的工作流程中标准化可重复的脚本。
在不打扰用户的情况下远程运行PowerShell脚本
虽然PowerShell是一个很好的端点任务自动化工具，但要可靠地远程执行无人值守管理的设备任务，不仅仅是依靠命令语法。IT 团队需要一种安全的方式来管理设备、运行脚本、安排任��务和验证结果，单靠命令语法通常是不够的。
然而，借助像Splashtop AEM这样的强大端点管理解决方案，IT团队可以将脚本、远程命令、修补、端点可见性和修复整合到一个地方。这简化了端点管理过程，提供团队所需的工具和灵活性，以无缝支持和管理整个环境中的远程设备，这一切都在一个地方完成。
想要运行远程脚本、自动化任务，并在无人值守设备中管理更大的可见性和控制吗？立即开始免费的Splashtop AEM试用吧。