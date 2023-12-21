跳转到主要内容
+1.408.886.7177免费试用
Customer service rep smiling while using a headset
IT和帮助台远程支持远程工作对比

Splashtop On-Prem 与 Splashtop Enterprise

作者：Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新

订阅

通讯RSS 订阅源

分享

Splashtop On-Prem 是性能最佳的本地解决方案，可对任何设备进行安全的远程访问、远程控制和远程支持。 利用负载平衡和高可用性服务器群集消除停机时间并优化性能。 Splashtop On-Prem 支持对组织 IT 基础架构中的数据存储和软件访问进行完全控制。 它还允许更多自定义和灵活的部署模型。

Splashtop Enterprise 是面向组织的下一代一体化 cloud 远程访问、支持和管理解决方案。 它通过全球数据中心、自动更新和便捷的可扩展性提供高可用性。

组织可以在本地和基于云的解决方案之间做出战略选择，同时考虑安全性、自定义、控制、易扩展性和成本效益等因素，以满足其需求。

让我们探讨一下 Splashtop On-Prem 和 Splashtop Enterprise 之间的区别。

Splashtop On-Prem （技术员许可证） 

Splashtop Enterprise （技术员许可证）

部署

本地

cloud 

对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无人值守远程访问

高性能功能（H.265、60FPS、YUV444、高清音频）

无人值守访问 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、坚固的 Android 设备、POS 设备、信息亭和机顶盒

为个人用户或用户群组预定计算机访问时间段

会话中的功能，例如远程重新引导和重新连接、会话录制、多显示器支持、聊天、远程打印、文件传输（包括拖放）等等

有人值守 Splashtop On-Demand Support （SOS） 到计算机和移动设备

自定义客户下载的 SOS 应用品牌

服务台： 高级按需支持体验：技术人员分组、服务渠道管理和邀请链接、通过 SOS Call 和 Web 表单小部件提出的支持请求等

即将推出

ITSM 与 ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks 帮助台、Jira 等集成

仅限生鲜服务（其他服务即将推出）

在远程会话期间向最终用户进行会话中语音通话

端点监控和管理功能，例如后台操作、操作系统更新、远程命令、可配置警报

即将推出

APK 推送安装、远程重启、库存报告和文件分发的一对多操作

能够附加Splashtop Augmented Reality 

不支持

单点登录集成，支持通过 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin

支持 SAML 和 OpenID

Splashtop Connector、SIEM 日志记录集成和 IP 限制

免费试用

联系我们开始免费试用
联系我们

联系我们开始免费试用
联系我们

免费试用

相关内容

IT和帮助台远程支持

IT 和帮助台的远程支持解决方案 – Splashtop Enterprise 与 Splashtop SOS Unlimited

了解更多
IT和帮助台远程支持

利用远程技术改善客户体验

了解更多
远程学习与教育

高等教育机构的 IT 帮助台解决方案可减少停机时间

了解更多
IT和帮助台远程支持

Splashtop Enterprise 演示：最终用户远程访问和远程IT支持功能

了解更多
查看所有博客
联系我们
扫码关注 随时随地留言咨询
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2023 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号