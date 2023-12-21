Splashtop On-Prem 与 Splashtop Enterprise

Splashtop On-Prem 是性能最佳的本地解决方案，可对任何设备进行安全的远程访问、远程控制和远程支持。 利用负载平衡和高可用性服务器群集消除停机时间并优化性能。 Splashtop On-Prem 支持对组织 IT 基础架构中的数据存储和软件访问进行完全控制。 它还允许更多自定义和灵活的部署模型。
Splashtop Enterprise 是面向组织的下一代一体化 cloud 远程访问、支持和管理解决方案。 它通过全球数据中心、自动更新和便捷的可扩展性提供高可用性。
组织可以在本地和基于云的解决方案之间做出战略选择，同时考虑安全性、自定义、控制、易扩展性和成本效益等因素，以满足其需求。
让我们探讨一下 Splashtop On-Prem 和 Splashtop Enterprise 之间的区别。
Splashtop On-Prem （技术员许可证）
Splashtop Enterprise （技术员许可证）
部署
本地
cloud
对 Windows、Mac 和 Linux 计算机的无人值守远程访问
高性能功能（H.265、60FPS、YUV444、高清音频）
无人值守访问 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、坚固的 Android 设备、POS 设备、信息亭和机顶盒
为个人用户或用户群组预定计算机访问时间段
会话中的功能，例如远程重新引导和重新连接、会话录制、多显示器支持、聊天、远程打印、文件传输（包括拖放）等等
有人值守 Splashtop On-Demand Support （SOS） 到计算机和移动设备
自定义客户下载的 SOS 应用品牌
服务台： 高级按需支持体验：技术人员分组、服务渠道管理和邀请链接、通过 SOS Call 和 Web 表单小部件提出的支持请求等
即将推出
ITSM 与 ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks 帮助台、Jira 等集成
仅限生鲜服务（其他服务即将推出）
在远程会话期间向最终用户进行会话中语音通话
端点监控和管理功能，例如后台操作、操作系统更新、远程命令、可配置警报
即将推出
APK 推送安装、远程重启、库存报告和文件分发的一对多操作
不支持
单点登录集成，支持通过 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin
支持 SAML 和 OpenID
Splashtop Connector、SIEM 日志记录集成和 IP 限制
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