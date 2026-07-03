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比较 Splashtop On-Prem 与 Splashtop Enterprise

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop On-Prem 是高性能本地部署解决方案，可安全远程访问、远程控制和远程支持任意设备。利用负载均衡和高可用服务器集群消除停机时间并优化性能。通过 Splashtop On-Prem，可以完全控制组织 IT 基础架构中的数据存储和软件访问。此外，还支持很多可自定义的灵活的部署模型。

Splashtop Enterprise 是面向组织的下一代多合一云端远程访问、支持和管理解决方案。通过全球数据中心、自动更新和便捷的可扩展性进一步提高可用性。

组织可以在本地和基于云的解决方案之间做出战略选择，可从安全性、是否支持自定义、控制力、是否易扩展、成本效益等因素考虑，以满足各项需求。

让我们继续探讨 Splashtop On-Prem 和 Splashtop Enterprise 之间的区别。


Splashtop On-Prem （技术员许可证） 

Splashtop Enterprise （技术员许可证）

部署

本地

 

无人值守远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机

高性能功能 (H.265, 60FPS, YUV444, HD 音频, USB 设备重定向)

无人值守访问 Android 设备，包括智能手机、平板电脑、坚固的 Android 设备、POS 设备、信息亭和机顶盒

为个人用户或用户群组预定计算机访问时间段

会话中的功能，例如远程重新引导和重新连接、会话录制、多显示器支持、聊天、远程打印、文件传输（包括拖放）等等

对电脑和移动设备的有人值守 Splashtop On-Demand Support（Remote Support）

自定义客户下载的 SOS 应用图标

服务台：高级按需支持体验：技术员分组、服务频道管理和邀请链接、通过 Remote Support Call 和 Web 表单工具提出支持请求等

与 ServiceNow、Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks 帮助台、Jira 等 ITSM 平台集成

Freshservice + 开放 APIs 进行自定义集成

远程会话期间向最终用户发起会话中语音通话

通过策略执行、操作系统和第三方补丁管理、主动警报、通过智能操作自动修复、库存报告等简化和自动化端点管理

包含 Windows 操作系统补丁管理和资产清单报告。更多功能即将推出。

后台操作：无需启动远程会话即可访问任务管理器、注册表编辑器、设备管理器、服务管理器等诊断工具。

单点登录（SSO）：通过受支持的身份提供商（如 Okta、Azure AD、ADFS、JumpCloud、OneLogin、Workspace ONE、G-Suite 和 TrustLogin.*）对用户进行身份验证

*仅限云端

集中式会话录制：自动录制远程会话并安全地存储在您的集中服务器中。

开放 API：自动化您的工作流程，并将 Splashtop 无缝集成到现有应用程序中，以实现更顺畅的 IT 操作。

脚本和任务： 执行批量操作，如远程命令、脚本编写、文件传输、系统重启和Windows更新，用于多个终端。

条件访问：在允许用户连接到远程计算机之前，确保设备符合安全要求。

即将推出

支持添加 Splashtop AR 

Splashtop Connector、SIEM 日志记录集成和 IP 限制

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无论是在本地部署还是在云端部署 Splashtop，这两种选择都能为 IT 团队提供完整的IT 帮助台解决方案，以大规模提供快速、安全的支持。

Splashtop Enterprise 入门
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