学校服务台的最佳远程支持软件

今天，学生和老师所做的大部分工作都是通过学校的计算机和个人设备完成的。此外，与以往相比，更多的大学和 K-12 学生正在远程学习。
学生和教师依靠他们的计算机、笔记本电脑、平板电脑和其他移动设备来完成工作。在远程学习环境中尤其如此。
如果学生的设备遇到问题，他们完成课业的能力就会大打折扣。 同样地，如果教师和教授的设备不能正常工作，他们将很难完成工作。
因此，各个学校和学区以及高等院校的 IT 支持团队能够快速排除故障并处理故障至关重要。IT 团队要能为学校计算机以及学生和教职员工的个人设备提供快速支持。
这不是一件容易的事。许多教育机构的技术支持团队每天都会收到大量支持需求。再加上，这些机构预算紧张且人员配备不足，很难及时应对。
考虑到这些挑战，至关重要的是，IT 团队配备正确的工具，使他们能够为学生和员工提供快速支持。
Splashtop Remote Support - 学校适用的最佳帮助台解决方案
Splashtop Remote Support 是最适合教育 IT 领域的按需远程支持工具。通过 Splashtop Remote Support，帮助台工作人员能够在需要帮助时远程访问任意设备以提供支持。
为什么 Splashtop Remote Support 是学校 IT 最适用的远程解决方案？
提供远程支持
Splashtop 使 IT 专业人员可以在用户请求帮助时立即为其提供远程支持。对于管理分布在多个位置的设备的 IT 团队而言，这尤其有益。无需前往设备，只需启动远程连接即可。
远程支持任何计算机、平板电脑或移动设备
通过 Splashtop Remote Support，帮助台专业人员可以远程访问任意 Windows、Mac、iOS、Android 甚至 Chromebook 设备（iOS 和 Chromebook 远程仅查看）。这意味着用户无论使用什么设备都可以获取所需帮助。
支持无限设备
除了学校电脑外，IT 团队还可以支持学生和教职员工的个人设备，让日常IT 帮助台运营更加高效。这在远程学习中特别有用，因为学生和教师都在使用自己的个人设备保持连接。
主要工具和功能
Splashtop Remote Support 不仅能提供远程访问。还具备会话录制、远程重启和重新连接、文件传输、聊天等实用功能，可帮助支持技术人员轻松完成任务。
与 PSA / 票务系统集成
Splashtop Remote Support 可与当前主流的工单系统系统集成，包括 ServiceNow、Zendesk、Freshservice、Freshdesk、Autotask、Spiceworks Helpdesk 和 Jira。
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