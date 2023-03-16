学校服务台的最佳远程支持软件

今天，学生和老师所做的大部分工作都是通过学校的计算机和个人设备完成的。此外，与以往相比，更多的大学和 K-12 学生正在远程学习。

学生和教师依靠他们的计算机、笔记本电脑、平板电脑和其他移动设备来完成工作。在远程学习环境中尤其如此。

如果学生的设备遇到问题，他们完成课业的能力就会大打折扣。 同样地，如果教师和教授的设备不能正常工作，他们将很难完成工作。

因此，至关重要的是，学校、地区和学院的IT支持团队必须能够快速排除故障并解决这些问题。IT 团队需要能够为学校计算机以及学生和教职员工的个人设备提供快速支持。

这不是一件容易的事。许多教育机构的技术支持团队每天都会收到大量支持需求。此外，预算紧张且人员配置很少，很难跟上进度。

考虑到这些挑战，至关重要的是，IT 团队配备正确的工具，使他们能够为学生和员工提供快速支持。

Splashtop SOS

Splashtop SOS 是用于教育 IT 的最佳按需远程支持工具。Splashtop SOS 使技术支持人员可以在需要帮助以提供支持时立即访问任何设备。

以下是 Splashtop SOS 为什么是学校 IT 最佳解决方案的原因：

提供远程支持 Splashtop 使 IT 专业人员可以在用户请求帮助时立即为其提供远程支持。对于管理分布在多个位置的设备的 IT 团队而言，这尤其有益。无需前往设备，只需启动远程连接即可。

远程支持任何计算机、平板电脑或移动设备 借助 SOS，帮助台专业人员可以远程访问任何 Windows、Mac、iOS、安卓甚至 Chromebook 设备（仅适用于 iOS 和 Chromebook 远程视图）。这意味着无论使用什么设备，用户都可以获取所需的帮助。

支持无限设备 除学校计算机外，IT 团队还可以支持学生和教师的个人设备。这在远程学习中特别有用，因为学生和教师正在使用其个人设备保持连接。

主要工具和功能 Splashtop SOS 不仅仅是远程访问。有用的功能包括会话录制，远程重新启动和重新连接、文件传输、聊天等，这些功能有助于支持技术人员轻松完成任务。

与 PSA / 票务系统集成 Splashtop SOS 与当前最受欢迎的工单系统集成，包括 ServiceNow、Zendesk、Freshservice、Freshdesk、Spiceworks Helpdesk 和 Jira。



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