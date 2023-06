不可否认,教育正处于变革性变革之中,大流行时代的挑战推动了进步,数字化转型带来了更多机遇。

在高等教育中,混合教学方法已成为学生、教职员工不可谈判的资产。 今天,教育机构比以往任何时候都更需要专注于学生的全方位发展,采用更灵活的学习模式来提高他们的表现,并实施满足他们现状的技术解决方案。

Splashtop 在本学年初进行的研究表明, 超过80%的高等教育学生认为,如果所有课程都提供远程选项,他们的表现将大大提高。 此外,将近40%的受访者表示,如果他们目前的机构无法提供灵活的学习选择,他们会考虑转到其他机构。

随着学生、教师和管理人员追求更有效的生活与工作与学校平衡,越来越多的机构准备继续提供混合学习体验。 尽管给 IT 带来了新的挑战,但加快数字化转型所需的速度可以帮助机构有效解决多年来一直是争论的焦点问题。

如果不可否认的是,教育不能再采用 “一刀切” 的方法,那么用于满足学生需求的技术也必须适合所有人,这也是事实。 远程访问工具可以以前所未有的方式实现教育的民主化,确保每个人在任何地方、任何设备上都能获得相同水平的可访问性和性能。

远程访问技术可以帮助高等教育机构消除数字和物理障碍,增强学生的体验,并提供公平的教育机会。

填补数字鸿沟,实现更公平的资源获取

学生的背景和经济地位之间存在差异,它们对成绩的影响在高等教育中更为明显。 并非所有学生都能访问个人设备、可靠的互联网连接或装有资源密集型软件的高端工作站来完成项目。

Splashtop 调查和最新的 EDUCAUSE QuickPoll 都显示,大多数学生使用笔记本电脑作为主要设备,使用智能手机作为辅助设备。财务差距,加上要求使用复杂而昂贵的软件进行学习,意味着越来越多的学生难以表现出与较富裕的同龄人相同的学业成绩。 正如EDUCAUSE的研究最近揭示的那样,这些技术障碍对课程产生了切实影响,加剧了数字鸿沟并加剧了学生的压力。

这些障碍的影响在需要可靠获得辅助技术的残疾学生中更为明显,无论他们使用哪种设备。 对于有学习和身体障碍的学生来说,课堂环境可能充满挑战和压力。 允许学生远程连接校内资源可能是一项巨大的好处,可以更灵活地按照自己的节奏理解材料并提高他们的表现。

向远程教育的转变还为管理员提供了更大的权力和灵活性,可以调整和定制课程。 远程访问技术可确保学生能够完成实验室工作并平等地上课,尽管存在任何物理或社交障碍。

为 BYOD 时代的任何人提供支持

让每个人都能公平地使用资源、实验室和课堂只是提供满足学生期望并提高他们成绩的体验的第一步。 随着越来越多的学生、教职员工使用自己的设备访问学术资源和服务,提供个人支持对于改善学习体验也变得同样重要。

Splashtop 调查发现,学生平均使用 2 台设备,包括笔记本电脑、智能手机、台式机、平板电脑和 Chromebook。 教育领导者被要求了解和解决数字化转型带来的 IT 和安全挑战,并使用可以帮助简化故障排除过程的远程支持工具和软件。

来自EDUCAUSE的数据显示,由于技术问题,超过60%的学生的课程至少受到过一次切实影响。 在同一主题上,Splashtop 学生调查强调了 近 91% 的高等教育学生在遇到学习软件和资源的技术问题时希望获得按需支持。

远程支持技术使IT团队能够在需要帮助时向任何人提供及时的按需帮助,无论学生的位置或使用的设备如何。 高性能和安全的远程支持技术允许 IT 部门从单个 Web 控制台从任何位置(包括手机)连接到任何设备,并提供临时有人值守和无人值守的支持。

去年,集中化 IT 管理以及整合和简化教育机构使用的工具集已变得至关重要。 随着数十年来对 IT 的撤资、数字化转型的加速以及机构变得极其容易受到威胁,教育需要采用能够简化 IT 工作流程并支持安全性和合规性要求的解决方案。 高级远程访问和支持解决方案可以平衡学生和导师提供和体验教育的方式,并为IT提供高级安全性和集中控制。

新的、灵活的学习模式的出现永远改变了教育格局。 如今,远程访问技术彻底改变了学生使用学术材料的方式,弥合了数字鸿沟,以前所未有的方式赋予机构、学生和教师权力。 作为科技领导者,我们必须继续构建和改进工具和流程,支持教育工作者和 IT 在高校提供安全、公平的混合学习体验。

