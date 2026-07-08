不可否认，教育领域正处于大变革之中，新冠疫情时期的挑战推动了进步，数字化转型带来了更多机遇。
在高等教育中，混合教学方法已成为学生和教职员工非常宝贵的资产。如今，教育机构比以往任何时候都更需要专注于学生的全面发展，专注于如何采用能够提高学生成绩的弹性学习模式，如何实施符合学生现状的技术解决方案。
Splashtop 在本学年初开展的一项调查表明，超过80％的高等教育学生认为，如果所有课程都提供远程选项，他们的成绩将能大大提高。此外，将近40％的受访者表示，如果所在的教育机构无法提供弹性学习选项，则会考虑转向其他机构。
随着学生、教师和管理人员开始追求更高效的生活、工作与学校平衡，越来越多教育机构准备继续提供混合学习体验。尽管这样会让 IT 面临新的挑战，但加快数字化转型可以帮助教育机构有效解决多年来一直备受争议的焦点问题。
如果说教育不能再采用“一刀切”是事实，那么用于满足学生需求的技术则必须做到适合所有人，这也是事实。远程访问工具可以通过前所未有的方式实现教育的民主化，确保每名学生都能够随时随地使用任意设备获得相同水平的可访问性和性能。
远程访问技术可以帮助高等教育机构消除数字和物理障碍，增强学生的体验，为学生提供平等的受教育机会。
弥合数字鸿沟，促进资源平等
��学生的背景和经济状况之间存在差异，这种差异对学生成绩的影响在高等教育领域更为明显。并非所有学生都能使用个人设备、稳定的互联网连接或已安装资源密集型软件的高端工作站来完成课程。
根据 Splashtop 调查和最新的 EDUCAUSE 简单调查，大多数学生使用笔记本电脑作为主要设备，使用智能手机作为辅助设备。由于经济状况不同，再加上要求使用既复杂又贵的软件进行学习，导致越来越多学生在学业成绩上很难与较富裕的同龄人相比。EDUCAUSE 研究结果显示，技术障碍对课程有切实的影响，导致数字鸿沟以及学生压力的加剧。
对于需要稳定地使用辅助技术的患有残疾的学生，这些技术障碍的影响更为明显，无论使用哪种设备。对于有学习和身体障碍的学生来说，课堂环境可能颇具挑战和压力。允许学生远程连接访问校内资源非常有用，便于学生更灵活地按照自己的节奏理解材料，提高成绩。
向远程教育的转变也让管理人员拥有更大的能力和灵活性，以调整和定制课程设置。远程访问技术可确保学生完成实验工作，并且无论存在何种物理或社会障碍，都能平等地参与课程。对于需要平衡多重责任的学生来说，教育远程软件可提供更大的灵活性，并让获取学习资源变得更轻松。
在 BYOD 时代为人们提供支持
允许所有人平等地访问资源、实验室和课堂，只是为学生提供符合期望、提高成绩的学习体验的第一步。随着越来越多的学生、教职员工使用自己的设备访问学术资源和服务，如何提供个性化支持对于改善学习体验也同样重要。
Splashtop 调查发现，学生平均使用2台设备，包括笔记本电脑、智能手机、台式机、平板电脑和 Chromebook。教育管理者必须了解和应对数字化转型带来的 IT 和安全挑战，使用可以帮助简化故障排除过程的远程支持工具和软件。
EDUCAUSE 的数据显示，由于技术问题，超过60％的学生在课程上至少遭受过一次切实影响。同样，Splashtop 的学生调查强调，近91%的高等教育学生在遇到学习软件和资源的技术问题时希望获得按需支持。
远程支持技术使IT团队能够在需要帮助的那一刻提供及时和按需支持，无论学生身处何地或使用何种设备。高性能且安全的远程支持技术使IT部门能够通过单一网络控制台连接至任何设备，包括手机，并提供临时的有人值守和无人值守支持。
去年，集中化 IT 管理以及集成并简化教育机构使用的工具集已变得非常重要。随着数十年来对 IT 的投资缩减、数字化转型的加速以及教育机构极容易受到威胁，教育机构需要采用能够简化 IT 工作流程、符合安全性和合规性要求的解决方案。高级远程访问和支持解决方案可以使教师和学生之间的教育提供和接受方式平等化，为 IT 提供高级安全功能和集中控制。
全新的弹性学习模式的出现永久改变了教育格局。如今，远程访问技术彻底改变了学生使用学术材料的方式，弥合了数字鸿沟，以前所未有的方式为教育机构、学生和教师赋能。作为科技领袖，我们必须继��续构建并改进工具和流程，支持教育工作者和 IT 为高校提供安全、公平的混合学习体验。
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