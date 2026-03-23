新研究发现混合学习能为大学生赋能

Splashtop 对英美1000余名大学生进行了调查，结果表明学生的学习偏好正在不断转变。继续阅读，了解本次研究的重要发现以及研究结果信息图。
在学习方面，当代学生期望能享有充分的灵活性。他们认为，学业有成的关键因素之一是能在个人时间访问校内资源。
与许多其他领域一样，教育领域也因新冠疫情而发生了势不可挡的转变，正朝着更加现代化、更加弹性的方向发展。如今，各大高校正在帮助学生更好地管理时间和资源，同时希望为学生提供更多机会用于平衡生活和学习。
新学年伊始，Splashtop 对英美1000余名大学生进行了调查，结果表明学生的学习偏好正在不断转变。
转变一：新生代大学生希望技术能帮助提高学习效率，打破地域阻隔
为不断提高学习体验，学生更喜欢混合学习模式——线下和线上访问教育资源，特别是实验室计算机。
学生仍然重视并希望能在课堂上与老师和同学面对面交流，同时也必须能远程学习并充分利用所有校内资源。调查显示，46%的学生仍然认为校内的面授学习效果最好，38%的学生则更倾向于在线课程和面授课程的混合学习模式。另一方面，84%的学生认为，远程访问校内计算机实验室可以有效提高学习成绩。
除此之外，超过60%的学生表示，如果当前所在学校不提供远程学习选项，他们则会考虑转校。
学生更喜欢远程学习课程的重要因素有许多。其中已公布的主要因素包括：学生可以根据个人时间表管理课程和课题研究，可以结合学习与工作以减少通勤、住宿等相关费用。
转变二：当代大学生希望使��用个人设备访问校内资源，希望学校的 IT 团队能够提供支持
当代学生自幼熟悉信息技术，他们迫切希望自己的教育经历能体现校外的生活方式，能使用个人设备无缝访问所需信息。
我们的研究发现，平均每名学生使用1.8台设备，其中包括笔记本、手机、台式机、平板电脑、Chromebook 等。学生已经抱有这样的期待，期待能够跨平台、跨设备、跨操作系统，无缝访问各种资源和软件。
绝大多数学生也希望学校能够提供所需的 IT 支持。超过90%的受访学生表示，希望遇到问题时学校能提供技术支持。对那些想为学生带来更多动态数字体验的高校来说，远程 IT 支持越来越至关重要。
“有人值守的支持功能非常好用，如果要远程访问客户端设备，我们就可以让客户到 Splashtop 官网，下载相关应用程序，然后就能为客户提供远程支持。”—— 弗吉尼亚理工大学 IT 支持专家 Edward O'Del
转变三：当代大学生希望通过随时随地使用任何设备访问校内计算机实验室，进一步缩小教育资源差距
远程访问技术 是一个平衡器，为所有学生提供了利用现有设备学习的机会。
Splashtop 可支持 Windows、Mac、IOS、安卓、Chromebook 等各种设备，不同社会和经济背景的学生都能使用该款软件远程访问高端应用程序和技术。广泛的设备支持可以增进不同学生间的教育公平性和包容性，比如身患残疾或行动不便的学生，需要兼顾工作、学习和生活的学生。
“幸好 Splashtop 支持 Chromebook，一直以来，学校都在把 Chromebook 借给学生用，因为这些学生没有电脑，或是买不起电脑。Splashtop 这个功能�真的非常好用！”韦恩州立大学应用技术分析师 Chris Gilbert
Splashtop 深受全球各大高校的信赖
通过 Splashtop 远程访问与支持技术，学生和教师可以随时随地使用任何设备进行协作。加州大学洛杉矶分校、伦敦威斯敏斯特大学、杜克大学、诺丁汉大学、伦敦艺术大学、弗吉尼亚理工大学等全球各大高校，都非常信赖 Splashtop，希望利用该款软件增强远程学习体验。