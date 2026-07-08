在美国，即使疫情已经结束，仍有将近四分之三的学生想继续远程学习。这是一种普遍情况，如果我们想紧跟市场需求，就必须予以注意。
从教育服务提供商的角度来看，远程学习的优缺点是什么？
本文将详述远程学习这一概念，帮助你了解远程学习作为未来教育方法的利与弊。通过这篇文章，你将了解远程桌面软件等工具如何帮助用户最大限度地利用远程学习。
实施远程学习对教育机构各有利弊。主要包括：
优点
更加灵活
节约成本
可访问性
缺点
缺乏社交互动
技术难题
难以监测和评估学生的进步
难以针对性地引起学生注意
教育机构实施远程学习的优点
以下是在教育机构实施远程学习的一些优势。但远程学习的优势远不止这些，这里不再详述。
灵活性
远程学习时，学生参与课程的方式将更加灵活。对于无法跟上每周课表的学生而言，远程学习则非常有用。学生可以随处学习，不必受限于教育机构所在的位置。
低收入或特殊状况家庭的学生会有更多上课的机会。不会因此在学业上有所落后。
教师也能通过某种形式提高出勤率。如有必要，教师甚至可以远程授课。教师在课程设计方面也会更加自由，既可以使用视频、交互式工具，也可以采用播客等音频源。
节约成本
长远来看，组织无需支付设施或维护费用，从而节省大量资金。
如果一所学校的大量学生都在农村地区，则学生往返学校的花费可能会很高。在线授课则可削减这类费用。
此外，远程学习在学生用品方面也可以节约成本。无需在线印刷材料，也不需要教科书。因为学生可以通过网络互动完成所有课堂任务。
可访问性
对于那些在接受教育方面有额外需求的人而言，远程办公可以提供多种帮助。
通过远程学习，那些需要养育兄弟姐妹或赡养父母的人，可以更轻松地上课。远程学习不仅减轻了学生的压力，也减轻了授课老师的压力，双方都能更轻松地解决自己的需求。
如果因身有残疾而无法到学校上课，远程学习则可以解决其中的大多数阻碍。通过远程学习，这些学生不需要出门，也不需要到可能会危害其身心健康的环境中。
得不到充分服务的学生可能不便于出行、购买材料等，远程教育和在线支持工具可以帮助他们克服这些阻碍。
教育机构实施远程学习的缺点
远程学习在某些方面可能存在不足。
缺乏社交互动
远程学习期间很难进行面对面互动，这样会阻碍学生与同学和老师建立融洽的关系。
最重要的是，如果无法实现快速互动，就会很难进行协作。无法协作的话，就会阻碍教师分配小组任务。
缺乏社交互动影响远程学习效果的另一个原因是，受教育者在远程学习中经常需要强有力的社会支持。远程教育体系对许多人来说是全新的体验，有些人需要心理健康方面的帮助。
技术难题
网络中断、设备故障等问题会严重影响学生的远程学习效果。同样，距离也会导致教育机构更加难以解决和修复远程学生可能面临的问题。
如何确保学生和教师免受网络安全威胁是另一个主要难题。我们希望确保学生和老师正在使用的软件工具可以保护其数据和学校数据的安全。
难以监测和评估学生的进步
老师看不到每个学生的屏幕，所以无法了解每个学生的学习进展。有些学生可能误解了某个知识，但没有及时提出问题，导致学业落后。在真实课堂，老师通常可以实时发现这类情况，学生也能及时提出问题。
难以针对性地引起学生注意
学生的学习风格的需求各不相同。在现实世界中，老师可以在课堂上与某个学生进行一对一互动，然后在课后向学生详细解释。而线上授课很难做到这一点，因为如果老师在课上大声说话，则所有学生都会听到。
虽然也可以在课后与学生互动，但可能已经错过了最佳时机。
利用远程访问软件进行远程学习的优势
使用远程桌面软件可以帮助学生和教师充分利用远程学习的优势，同时还有助于克服远程学习的缺点。这些是发生这种情况的一些方式。
远程实验室访问
如果无法访问某些学校计算资源，学生可能很难完成某项任务。借助远程�桌面软件，可以帮助学生随处远程访问实验室计算机。
学校可能有高级软件，但不是所有人都能使用。例如，并非所有学生都能负担得起课程作业所需的多媒体软件的订购费用。通过远程访问，学生能远程使用学校计算机上的软件。
利用学生设备进行远程学习
优秀的教育远程访问工具（例如 Splashtop 教育解决方案）的一大优势在于，学生可以使用任何设备远程访问实验室计算机。这包括他们自己的笔记本电脑、平板电脑和手机。
有了 Splashtop，学生可以从 Windows、Mac、iOS、安卓，甚至 Chromebook 设备访问实验室计算机。
学生能够使用已有的设备访问学校计算资源，从而提高灵活性和可访问性。学校无需购买其他设备，也不需要为学生提供设备，从而节约成本。
克服技术难题
正确的远程访问解决方案应该帮助你克服技术挑战，而不是增加它们。这就是为什么 Splashtop 是：
结论
不难发现，远程学习和远程桌面软件对于任何教育机构而言都大有益处。尽管缺点仍然存在，但教育机构利用远程桌面软件实施远程学习的优点远多于缺点。立即购买远程桌面解决方案，为教职员工和学生提供远程支持。
Splashtop 等应用程序可以满足您的各项需求，可帮助学生远程访问校内计算机，而无需前往远程计算机所在的位置。
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