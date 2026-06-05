在新冠肺炎大流行之后，教育机构面临着严重的困境。根据世界经济论坛和联合国教科文组织的数据 ，截至2020年4月下旬，在186个国家中有超过12亿儿童受到学校关闭的影响。
考虑到学生和教职工的安全，许多机构已经或正在考虑通过电子学习和远程学习在线上课。尽管这确保了业务和学生教育的连续性，但是远程学习的影响仍然存在一些不确定性。学生家长希望放心，教育质量不会受到负面影响，并且学费合理。因此，学校、大学和其他教育提供者承受着确保无缝过渡到远程学习的压力。
4个在线教育的挑战
作为一个教育提供者，你需要确保远程学习能够有效地复制面对面的学习体验。 为了实现这一目标，你将需要克服一些关键的挑战。
将校内计算机资源提供给在家的学生和教师
提供一个有效的远程学习项目并证明学生收费的一个重要组成部分是使学生能够像在课堂上学习一样访问现场计算机资源。
学生需要访问软件应用程序，例如用于编程、3D设计、视频编辑的软件应用程序，以及用于其课程学习的更多软件。院校为学生提供单独的软件许可证是不可行的，并且并非所有学生在家中都拥有功能强大的计算机来运行 Adobe 和 Autodesk 等桌面应用程序。
就像学生一样，你的教员也需要在家工作。 因此，他们将需要能够远程登录校园内的计算机，设置实验室计算机，共享课程文件，检查学生提交的文件并与他们互动。
尽管一开始 VPN 看起来似乎是一种简单而安全的选择，但它们的设置、维护和扩展成本可能很高，而且还会引起延迟问题。
考虑到复杂性增加，要使 IT 团队能够提供支持和故障排除
即使在面对面学习中，保持学生的参与度和专注力也是一项挑战。在远程环境中，如果出现技术问题，则更难保持学生的参与度和专注力。视频流问题、实验室计算机出现软件崩溃、文件传输问题、培训等可能会干扰课堂的顺利进行。为了解决这些问题，IT 团队需要远程访问各种学生和教师设备以及学校计算机。
保护专有的学习材料
当您在线分发课程时，还存在这些材料泄漏到授权用户之外的危险。例如，与学生共享的讲义、练习和教程问题的答案可以下载或转发给非付费用户。更糟糕的是，它们可能会泄露给竞争对手，他们可以使用它来进行自己的课程。当您花费数千小时来开发这些材料时，这种泄漏会侵蚀您的收入，损害您的声誉和竞争地位。
追踪学生的参与度并监控在线考试
在面对面的学习中，更容易知道哪些学生参与其中并与学习材料进行互动。 但是，当每个人都在远程登录课堂时，你的老师可能很难保持学生的兴趣，并检查他们是否在遵循课程内容。 你将无从得知学生是否真的阅读了你的讲义或观看了你的视频。 而当你给他们的辅导课或考试打分时，你将失去激励他们的宝贵时间，他们的信心也可能受到打击。
如今，监考也可能是一个挑战，因为如今学生发现越来越多��的巧妙方法来欺骗在线考试 。您有责任验证他们的身份，确保每个人都有相同的分配时间完成考试并防止泄露机密的考试问题。不采取任何这些措施都会降低课程质量和机构声誉。
解决在线教育挑战的远程学习资源
虽然有许多免费的远程学习资源用于发布讲座，如视频会议和托管工具，但仅仅这些还不够。 你还需要一种方法，允许教师远程提供其他学习模式，包括实验室和亲身使用相关的许可软件。
Splashtop 用于教育机构的远程访问
Splashtop 为教育机构提供了安全的远程访问和远程支持解决方案以解决这些挑战。学生可以从任何设备，从任何地方访问 Windows 和 Mac 实验室计算机。他们可以使用笔记本电脑，Chromebook 和家里的任何设备，并远程控制实验室计算机来访问具有高性能功能的资源密集型软件应用程序，就像坐在实验室计算机前一样。教师还可以在家中访问学校的计算机，传输文件，查看多台监视器并开始与学生聊天。
Splashtop 还通过其安全的远程支持解决方案为您的 IT 团队解决远程支持方面的挑战，为您提供支持和故障排除。这些使 IT 管理员可以立即解决学生和教师的计算机和移动设备上的技术问题，以便他们可以立即继续上课。
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Digify 文档安全保护专有学习材料
同时，教育机构可以使用 Digify 保护其课程内容和机密考试题，以防泄漏。Digify 通过仅限付��费学生访问来为您的课程材料提供文档安全性和保护。课程和考试结束后，您还可以将对这些材料的访问权设置为过期。这样可以防止非付费学生访问内容，也可以防止竞争对手利用您的知识产权将其用于自己的收益。RTD Learning 发现他们使用 Digify 保护其课程资料免遭未经授权的共享时，这可以帮助您更有效地利用内容获利。
Digify 还为您提供了一种有效的方法来跟踪学生对课程内容的参与。通过其文件安全和数据室解决方案，Digify 可使您的教职员工长时间地跟踪哪些学生可以访问该材料，从而使您可以相应地转移教学资源以获得个性化支持。对于在线督导考试，它也可以是廉价而又容易的选择，尤其是与基于电子邮件和网络摄像头的监控结合使用时。
适应远程学习挑战的教育机构必将面临财务和技术挑战。但是，借助 Splashtop 等远程访问解决方案和 Digify 等文档安全解决方案，您不仅可以生存，还可以适应和发展业务。
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