在教育中使用远程访问的所有方式

计算机、平板电脑和智能手机已在教育中无处不在。
实际上，美国 98% 的学校在教室里至少有一台计算机。 教师、学生和 IT 支持团队都在使用它们。
在教育环境中，这些人群中的每一个人都可以用计算机做很多事情。 他们可以创建教学计划、提交报告并保持计算机正常运行。
教育中的计算机和其他设备可以完成很多工作。但是，您知道如何真正充分利用教室（和外部）中的计算机、平板电脑、智能手机和其他设备吗？
答案是远程访问。
本文介绍了教育领域最常见的几种远程访问使用场景。
学生远程访问实验室计算机
教师通过访问学校计算机实现居家办公
教师与学生互动
学校 IT 人员为学校、教师和学生设备提供远程支持
远程访问使您能够从另一台设备远程连接到设备。 例如，假设你在家里使用平板电脑，但你确实需要在学校访问你的笔记本电脑，因为它有特定的应用程序和特定的文件需要你立即使用。 通过远程访问，您将能够从平板电脑连接到笔记本电脑并对其进行控制。 你将能够运行应用程序，编辑和保存文件，以及做任何你想做的事情。
该示例是远程访问的最常见用途之一。 这是因为远程访问彻底改变了人们远程工作的方式。
现在，让我们来看看远程访问解决方案如何对教育产生重大影响。 事实证明，远程访问可以为教师、学生和学校 IT 团队带来巨大好处的几种方式。
学生在家中使用学校计算机
使学生能够从个人设备远程访问实验室计算机，并像坐在学校计算机前一样进行控制。学生可以通过个人计算机、Chromebook 和其他移动设备完成实验工作。学生和教师可以实时远程访问和使用视频编辑、动画、3D设计和其他资源密集型软件，而无需购买更多的软件许可即可在家中访问。
Lenawee 中级学区、韦恩州立大学、兰尼学院以及许多其他机构已将 Splashtop 部署在远程实验室中，以增强远程学习效果。效果非常好！
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让员工能够访问学校计算机在家工作
使教职员工能够从任何其他计算机或移动设备远程访问他们的 Windows、Mac 或 Linux 工作计算机，并在家中无缝工作。 教职员工可以立即远程访问办公室或实验室的计算机，并通过文件传输、远程打印、查看多台显示器等功能获得高性能的远程会话。 按用户付费，大型团队可获得高达50％的折扣。
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教师与学生互动
教育行业远程访问的最佳示例之一，或许就是教师使用它与学生互动。
通过远程访问，教师可以从教室的任何地方远程控制课程。 例如，如果教师将桌面连接到投影仪或交互式白板，则他们可以使用 iPad 连接到计算机。 这使他们可以自由地在教室里四处走动，同时还能控制台式计算机。 这种流动性的增加可以帮助教师更好地与学生互动。
如果教室中的学生拥有自己的设备，例如笔记本电脑或计算机，则教师可以使用Splashtop Classroom等解决方案直接将内容共享给学生的设备。他们可以在自己的屏幕上直接观看课程。但是，远程访问不仅仅是看到。学生还可�以控制课程，或对其进行批注，使他们有机会参与其中。
我们已经看到，这项技术已经帮助教师为学生提供更好的学习环境。这里是一个快速视频Splashtop Classroom，最好的远程访问解决方案的教育。
在我们继续之前，还需要注意的是，教师和学生也可以使用另一种类似于远程教育访问的技术来提高互动性。 该技术是屏幕共享。
屏幕共享允许教师和/或学生简单地将屏幕共享给其他人的设备。 其他同学将在自己的屏幕上看到掌控者的屏幕。 事实证明，这可以增加互动性，使教师上课和学生展示作品变得有趣。
与购买昂贵的交互式白板 (IWB) 相比，在现有的教师计算机/投影仪/屏幕和学生设备上使用屏幕共享软件可能是低成本的替代方案
以下是一段视频，介绍了 Val Verde 联合学区如何通过实施 Splashtop Classroom 和 Mirroring360（最佳的教育屏幕共享解决方案）来改善学校的学习体验：
学校 IT 为学校、教师和学生设备提供远程支持
最后，我们都知道，使用我们的设备，随时可能出现问题，恕不另行通知。 当它发生在课堂上时，会造成极大的干扰。 它可能会使整节课暂停，从而推迟老师努力准备的计划。
通常，当这种情况发生时，教师需要致电他们的IT支持团队，等待他们出现并解决问题。 同样，这既耗时又昂贵。
Splashtop Remote Support 是为此目的��而设计的远程访问解决方案。其工作原理如下：教师发现他们电脑出现故障，拨打了技术支持电话。电话另一端的技术员只需输入简单的9位数会话码即可快速连接到该名教师的电脑。
连接后，技术人员可以控制设备，对问题进行故障排除并快速解决。 这样老师就可以回去上课了。
在这种情况下，没有头痛，也没有浪费时间。该问题很快得到解决。技术人员，老师和学生都很开心。
即使没有最终用户，IT 管理员也可以远程管理、更新和访问学校计算机，从而确保学校计算机是最新的并且可以在最佳状态下运行。通过聊天、文件传输、会话录制和用户管理等功能，IT 团队可以有效地管理和支持教师和学生。了解更多
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我们已经看到远程访问已经在教育中用于这些目的，取得了不错的结果！ 它已经使数百个教育机构受益。
因此，如果您是教师、IT 技术人员或教育环境中的任何其他人，请了解远程访问如何彻底改变您更好地使用技术的方式，并与 Splashtop 取得联系。