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Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

视频：使用远程桌面实现 Adobe After Effec

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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没有合适的计算机来使用 Adobe After Effects，但需要处理一个项目？

Splashtop 正是你需要的解决方案。

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

通过 Splashtop Remote Access可以远程访问已经安装 Adobe After Effects 的其他电脑，无论办公室电脑还是其他设备，可以使用任意个人设备访问 After Effects。

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无论何时何地需要访问 Adobe After Effects，都可以使用 Splashtop 从自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机启动远程桌面会话，并连接到安装了 After Effects 的远程计算机。 只需单击一下，您就可以连接到远程计算机。 从那里，您将实时看到远程屏幕，能够在自己的设备上与之交互，并使用 After Effects。

在 Splashtop 远程桌面会话期间，您可以充分控制和使用远程计算机上的所有应用程序，就像坐在那台计算机前一样。 无论您身在何处，都可以使用 After Effects，您可以在家工作或旅行时提高工作效率。

Splashtop 流传输速度快，具备高清画质和音质，可以即时传输来自远程电脑的声音，确保轻松进行剪辑和音频同步（甚至包括远程 Mac 电脑的音频）。通过 Splashtop，可以远程使用 After Effects 完成工作，可以完全远程访问其中的所有工具，丰富的效果库和输出格式。通过 Splashtop Business Access，可以远程完成复杂工作，随时随地高效办公。

使用 Splashtop，你可以从任何其他 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。

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