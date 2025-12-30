视频：使用远程桌面实现 Adobe After Effec

没有合适的计算机来使用 Adobe After Effects，但需要处理一个项目？
Splashtop 正是你需要的解决方案。
Using Remote Desktop for Adobe After Effects
通过 Splashtop Remote Access，可以远程访问已经安装 Adobe After Effects 的其他电脑，无论办公室电脑还是其他设备，可以使用任意个人设备访问 After Effects。
无论何时何地需要访问 Adobe After Effects，都可以使用 Splashtop 从自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机启动远程桌面会话，并连接到安装了 After Effects 的远程计算机。 只需单击一下，您就可以连接到远程计算机。 从那里，您将实时看到远程屏幕，能够在自己的设备上与之交互，并使用 After Effects。
在 Splashtop 远程桌面会话期间，您可以充分控制和使用远程计算机上的所有��应用程序，就像坐在那台计算机前一样。 无论您身在何处，都可以使用 After Effects，您可以在家工作或旅行时提高工作效率。
Splashtop 流传输速度快，具备高清画质和音质，可以即时传输来自远程电脑的声音，确保轻松进行剪辑和音频同步（甚至包括远程 Mac 电脑的音频）。通过 Splashtop，可以远程使用 After Effects 完成工作，可以完全远程访问其中的所有工具，丰富的效果库和输出格式。通过 Splashtop Business Access，可以远程完成复杂工作，随时随地高效办公。
使用 Splashtop，你可以从任何其他 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。