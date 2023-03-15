视频：使用远程桌面实现 Adobe After Effec

没有合适的计算机来使用 Adobe After Effects，但需要处理一个项目？

Splashtop 正是你需要的解决方案。

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop Business Access 允许你远程访问另一台安装了 Adobe After Effects 的计算机，无论是你的办公计算机还是另一台台式机，因此你可以在任何个人设备上使用 After Effects。

无论何时何地需要访问 Adobe After Effects，都可以使用 Splashtop 从自己的笔记本电脑、平板电脑或智能手机启动远程桌面会话，并连接到安装了 After Effects 的远程计算机。 只需单击一下，您就可以连接到远程计算机。 从那里，您将实时看到远程屏幕，能够在自己的设备上与之交互，并使用 After Effects。

在 Splashtop 远程桌面会话期间，您可以充分控制和使用远程计算机上的所有应用程序，就像坐在那台计算机前一样。 无论您身在何处，都可以使用 After Effects，您可以在家工作或旅行时提高工作效率。

立即开始

Splashtop 的快速流媒体速度、高清质量和声音以及来自远程计算机的即时声音传输有助于确保轻松顺畅的编辑和完美同步音频（甚至是远程 Mac 计算机音频）。 使用 Splashtop，您可以使用 After Effects 远程工作，并可以完全访问其所有工具、庞大的效果库和广泛的输出格式。 Splashtop Busines s Access 为您提供了远程制作复杂作品的机会，可帮助您随时随地完成工作。

使用 Splashtop，你可以从任何其他 Windows、Mac、iOS、安卓或 Chromebook 设备访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。

立即开始为期一 7 天的免费试用，亲自体验从任何个人设备远程访问 Adobe After Effects 是多么容易！