Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

Chromebook 既可用于居家办公，又可用于远程学习，因而非常受欢迎。在 Chromebook 上使用 Splashtop 时，办公人员和学生不仅可以利用 Chromebook 的功能，也能利用运行桌面应用程序的远程办公或实验室计算机的强大功能。您可以从 Chromebook 远程访问 Windows PC 和 Mac，就像在远程计算机前一样。您还可以将另一台显示器连接到 Chromebook，以镜像远程计算机的多显示器设置。
观看此演示视频，了解如何：
使用 Splashtop Android 应用从 Chromebook 远程控制计算机。
使用 Splashtop Google Chrome 扩展程序进行远程访问。
使用单点登录登录到 Splashtop 帐户。
Splashtop 远程访问解决方案
适用于个人和团队SplashTop Business Access从 Windows、Mac、iOSAndroid、Chromebook 等高性能访问您的计算机
文件传输
远程打印
同时查看多个远程监视器
IT 集中式控制台，用于管理团队
适用于组织Splashtop Enterprise高性能远程访问让员工在家工作
分组功能和细化权限使 IT 团队可以有效、安全地管理大型团队的远程访问
SSO集成
对 IT 的有人值守和无人值守远程支持，用于管理计算机和移动设备（包括 Chromebook）
对于教育机构来说 Splashtop Enterprise for 远程实验室安排时间段让学生访问实验室计算机
分组功能和细化权限使 IT 团队可以有效、安全地管理整个学校和大学的远程访问
SSO集成
对 IT 的有人值守和无人值守远程支持，用于管理学生和教职人员设备（包括 Chromebook）
了解有关将 Splashtop 用于 Chromebook 的更多信息，包括 IT 团队如何为 Chromebook 用户提供远程支持。