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Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

作者：Splashtop Team
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Chromebook 既可用于居家办公，又可用于远程学习，因而非常受欢迎。在 Chromebook 上使用 Splashtop 时，办公人员和学生不仅可以利用 Chromebook 的功能，也能利用运行桌面应用程序的远程办公或实验室计算机的强大功能。您可以从 Chromebook 远程访问 Windows PC 和 Mac，就像在远程计算机前一样。您还可以将另一台显示器连接到 Chromebook，以镜像远程计算机的多显示器设置。

观看此演示视频，了解如何：

  • 使用 Splashtop Android 应用从 Chromebook 远程控制计算机。

  • 使用 Splashtop Google Chrome 扩展程序进行远程访问。

  • 使用单点登录登录到 Splashtop 帐户。

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
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