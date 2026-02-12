Demo Video: Use Chromebooks to Remotely Access Windows and Mac Computers

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演示视频：使用 Chromebook 远程访问 Windows 和 Mac 计算机

Splashtop Team
阅读时间：1分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Chromebook 既可用于居家办公，又可用于远程学习，因而非常受欢迎。在 Chromebook 上使用 Splashtop 时，办公人员和学生不仅可以利用 Chromebook 的功能，也能利用运行桌面应用程序的远程办公或实验室计算机的强大功能。您可以从 Chromebook 远程访问 Windows PC 和 Mac，就像在远程计算机前一样。您还可以将另一台显示器连接到 Chromebook，以镜像远程计算机的多显示器设置。

观看此演示视频，了解如何：

  • 使用 Splashtop Android 应用从 Chromebook 远程控制计算机。

  • 使用 Splashtop Google Chrome 扩展程序进行远程访问。

  • 使用单点登录登录到 Splashtop 帐户。

Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.
Use Splashtop to Remotely Access Windows and Mac Computers from a Chromebook and log in using SSO.

Splashtop 远程访问解决方案

适合个人和团队的 — Splashtop 远程访问： 高性能访问您的计算机，支持 Windows、Mac、iOS、安卓、Chromebook 等。

  • 文件传输

  • 远程打印

  • 同时查看多个远程监视器

  • IT 集中式控制台，用于管理团队

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适用于组织 — Splashtop Enterprise：员工可在家中享受高性能远程访问

  • 分组功能和细化权限使 IT 团队可以有效、安全地管理大型团队的远程访问

  • SSO集成

  • 对 IT 的有人值守和无人值守远程支持，用于管理计算机和移动设备（包括 Chromebook）

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适用于教育机构 — Splashtop Enterprise 远程实验室

  • 为学生安排访问实验室计算机的时间段

  • 分组功能和细化权限使 IT 团队可以有效、安全地管理整个学校和大学的远程访问

  • SSO集成

  • 对 IT 的有人值守和无人值守远程支持，用于管理学生和教职人员设备（包括 Chromebook）

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