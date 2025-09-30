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Female business owner, accompanied by her dog, using Splashtop's remote access to work from home on a couch during the pandemic

在COVID19中扩展WFH功能| Splashtop案例研究

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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"也许，当一切都说出来后，重要的不是谁把我们放倒，而是谁把我们扶起。" 凯特-迪卡米洛的这句话强调了企业在这些充满挑战的时期应该关注的问题：伸出援助之手。 这就是 ，我们在Splashtop一直在做的事情 。 我们很高兴地看到，我们的许多客户也在做同样的事情。 今天我们强调其中的一个。My IT Indy是印第安纳州普兰菲尔德市的一家领先的MSP。

Logo featuring a gray Indianapolis skyline outline with My IT Indy written below; My and Indy are in orange script, and IT is in bold, gray block letters.

通过在新冠肺炎危机期间扩展居家办公功能来帮助印第安纳州企业实现抵御能力

My IT Indy 总裁 Ryan Grimes 解释了公司在新冠疫情期间如何利用 Splashtop Remote Access 帮助印第安纳州的小型企业继续运转，实现居家办公。

A smiling man with short dark hair and glasses, wearing a blue collared shirt with a red logo, stands with arms crossed beside a blue panel displaying a testimonial about Splashtop from Ryan Grimes, President of My IT Indy.

赖安说：“当新冠肺炎袭击印第安纳州社区时，大多数可以在家工作的企业都会立即这样做。”

但是，他进一步解释说：“尽管许多其他企业确实有可能进行远程迁移，但他们不知道该怎么做。”

Grimes表示，要在艰难时期取得进展，我们需要保持积极的态度，他充满信心地相信自己的公司可以“在风暴中保持冷静”。

他进一步强调，"，这种情况就是这样，我们对它的反应将决定我们如何走出困境。 "

我的IT Indy决定执行一项任务：确保客户可以在家工作，以确保业务连续性。

由于市场上许多居家办公解决方案声称是最好的，因此My IT Indy必须花一些时间评估几种选择。瑞安说，他的公司正计划免费扩展这些功能。因此，在家工作的解决方案不仅需要可靠，而且价格合理。

多年来，Grimes的公司使用了各种工具，使他们自己的员工能够在家工作。 这些工具要么被买走，要么被整合到其他系统中，要么被不合理地提高价格。

My IT Indy 发现 Splashtop Remote Access 满足所有需求：

  • 定价合理：Splashtop 起价为每月¥43，与 VPN/RDP、TeamViewer 或 LogMeIn 等解决方案相比，最多可省80%。而且，即便在新冠疫情的艰难时期，Splashtop 也依然没有涨价。

  • 可在多种设备上运行：Splashtop 可以在笔记本电脑、平板电脑、智能手机上运行，也可以与 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓操作系统兼容。

  • 安全Splashtop 远程访问具有 TLS 双因素身份验证和保护功能，包括多级密码安全性、黑屏、屏幕自动锁定、会话空闲超时、远程连接通知等，是非常安全可靠的远程访问解决方案。

  • 易于使用和部署——用户只需 4 个简单的步骤即可开始使用。

在这里阅读完整的My IT Indy案例研究。

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