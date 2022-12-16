什么是远程学习？ 以及远程访问如何提供帮助

远程学习使学生、老师和教育内容在见面时仍保持连接。这里有一些技术可以实现远程学习，以及为什么学校应该考虑使用远程访问软件。

随着COVID-19大流行病的全面展开，全世界超过60%的注册学生受到学校关闭的影响（Unesco ）。 这给教师和学生带来了众多的挑战。

虽然学校和机构似乎不可能继续运作，但远程学习可以为这些问题提供一个解决方案。

远程学习

远程学习为学生和教师提供了一个从舒适安全的家里保持彼此联系的机会。学生和老师可以在家中使用他们的设备保持彼此互动和课程内容。

虚拟教室工具允许教师进行现场授课，同时让学生有机会在类似于教室环境的孤立小组中相互交流。 协作软件使学生能够实时地共同处理一个文件，并提供了一个在多个用户之间访问和共享文件的简单方法。

这些类型的远程学习软件使教育者和学生能够保持参与，不受物理和时间的限制。

用于远程学习的远程访问

在今天的世界里，学生的大部分功课都是在电脑上完成的，学区和学院应该考虑在他们的远程学习工具箱中增加一个远程访问解决方案。

有些学生可能缺少家用设备上必要的软件来完成工作。对于需要许可软件来完成作业（例如 Adobe Creative Suite（Photoshop、Premiere Pro、After Effects）或 Microsoft Office（Word、Excel、PowerPoint））的学生，这尤其具有挑战性。

其中许多工具都不为学生提供免费版本。另外，许多学生使用的 Chromebook 或其他设备功能不足以运行某些软件程序，例如视频编辑工具、音频制作和图形设计。

这就是为什么像 Splashtop 这样的用于远程实验室的远程访问工具在远程学习环境中如此有价值的原因。

Splashtop 允许学校和学院利用其现有的计算机实验室和购买的软件许可证。借助 Splashtop，学生和教师可以从任何其他设备以及世界任何地方访问和远程控制学校计算机。

在进行远程连接时，学生可以控制远程计算机并像坐在前面一样使用它。这样可以确保他们可以使用自己的教育所需的必要软件程序，即使从 Chromebook 进行访问时也是如此！

免费试用 Splashtop for Remote Labs

用于远程实验室的 Splashtop 是学校和学院让学生和教职员工远程访问学校计算机的最佳解决方案。用户可以从任何其他 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac 和 Linux 计算机。

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