用于远程学习的五大软件工具

对于远程学习，重要的是要有正确的工具，使学生、教师和课程内容都能连接起来。 以下是学校和学院加强远程教育的顶级软件解决方案。

随着新冠肺炎大流行趋势几乎没有放缓的迹象，许多大学、学院和 K-12 学区已将远程学习作为来年传统教室设置的替代方法。

远程学习是学生不受身体或时间限制的继续学习的有效途径。这种流行病将持续多长时间存在很多分歧。因此，重要的是，教育工作者必须配备适当的软件，以在当今瞬息万变的时代为学生提供最佳的学习体验。

既然如此，本文将介绍教育机构在实施远程教育计划时需要考虑的5种软件工具。

学习管理系统(LMS)

视频会议

合作

团队监控& 管理

远程访问

学习管理系统(LMS)

由于很少或根本没有机会访问物理教室和教科书，教师可能缺乏有效地向学生提供课程资料的方法。学习管理系统（LMS）为教师提供了一种自动化管理、交付和跟踪教育内容的方法。

当今市场上流行的 LMS 工具包括 Schoology Learning，Canvas 和 Blackboard Learn。

视频会议

为了促进更多的互动学习环境，教师和主管可能希望能够在讲课时与学生实时互动。 这不仅能让学生参与进来，而且还能让教师回答在他们的课程中可能出现的任何问题。 视频会议工具使教师和学生能够在一个实时的虚拟环境中保持联系和合作。

大学、学院和个别导师流行使用的视频会议系统包括 Google EDU，Zoom 和 Wyzant。

合作

在远程学习时，几乎不可能在多人之间协调任务。 协作软件使学生和教师能够相互合作，促进实践教学。

一些最常用的协作软件工具包括 MURAL，用于学校的 Drawp 和 Loop。

远程访问软件

一些学生可能在家用计算机上缺少所需的软件工具（Adobe、Microsoft Office 等）。远程访问软件允许学生从自己的设备远程访问和控制学校实验室的计算机。他们可以在远程会话中甚至在 Chromebook 上使用学校计算机运行任何软件程序。

目前最适合教育的远程访问软件是 Splashtop，用于远程实验室 。 Splashtop 使学校能够让学生从他们自己的电脑、平板电脑和移动设备上访问 和Mac电脑。Windows

Remote Support

由于远程学习的性质，如果学生和教师在设备方面遇到技术问题，可能很难获得帮助。远程支持软件使 IT 技术人员可以在需要帮助时为任何设备提供帮助。使用远程支持软件来确保您的教师和学生可以快速解决他们的问题，以便他们继续学习。

目前最适合教育信息化的远程访问软件是 Splashtop SOS 。

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