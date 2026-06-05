如何在具有远程访问功能的 Chromebook 上使用 Microsoft Office

Splashtop 可让您从 Chromebook 远程控制 Windows 和 Mac 计算机。远程进入并轻松运行任何 Microsoft Office 应用程序。免费试用！
Chromebook 为远程学生和工作人员提供了一种经济高效的替代传统笔记本电脑的替代品。由于 Chrome 操作系统要求用户通过 Internet 连接而不是通过本地软件应用程序完成几乎所有的工作，因此 Chromebook 可以利用 Google 云端硬盘等流行的在线资源。
尽管这些在线工具用途广泛且有用，但不可替代本地软件程序（例如 Microsoft Office 应用程序的桌面版本）。
桌面版本的 Microsoft Office 允许您存储和访问本地文件。此外，某些基本功能在在线版本中不可用。
那么，在使用 Chromebook 时，如何获得 Microsoft Office 桌面版的好处？
使用 Splashtop，您可以通过从 Chromebook 远程访问另一台计算机来访问完整版的 Microsoft Office。在远程会话期间，您可以访问远程 Windows 或 Mac 计算机上的所有本地存储的文件和软件。您将实时看到远程计算机的屏幕，就像坐在它前面一样使用它。
这使 Splashtop 成为从 Chromebook 访问 Microsoft Office 的理想解决方案，它可以帮助学生和工作人员在远程环境中工作时保持生产力。
这里教你如何开始：
如何在带有 Splashtop 的 Chromebook 上使用 Microsoft Office
步骤1：免费开始使用 Splashtop
使用 Splashtop Remote Access 可以从任意 Windows、Mac、iOS、Android 或 Chromebook 设��备访问远程电脑。立即开始免费试用（无需信用卡或担保），并按照设置说明进行操作！
创建 Splashtop 帐户后，免费获取 Splashtop Business Android 应用 ，通过 Google Play 商店。或者，如果您的 Chromebook 不支持 Android 应用程序，则可以从 Chrome 网上应用店获取该应用程序。
步骤2：从 Chromebook 远程访问 Windows 或 Mac 计算机
设置完成后，只需单击即可启动与计算机的远程连接。在 Chromebook 上打开 Splashtop Business App，然后选择要访问的远程计算机。
步骤3：轻松开始运行任何 Microsoft Office 应用程序
然后，您将实时查看远程计算机的屏幕，并且可以像在计算机前面一样进行控制。然后，您可以打开任何 Microsoft Office 程序来创建新项目，也可以打开任何已保存的文件以继续使用以前的文件。
立即在您的 Chromebook 上安装 Splashtop
使用 Splashtop，您只需连接上 Internet 就可以在 Chromebook 上使用 Microsoft Office。学校和企业也可以轻松地将 Splashtop 部署到其用户。
如果你是一个个人用户...
立即免费试用 Splashtop Remote Access 并按照上述步骤操作！
如果您是使用 Chromebook 的远程工作者的公司，则…
Splashtop 为希望使员工能够远程工作的企业提供批量折扣 。立即开始免费试用。
如果您所在的学校或学院有使用 Chromebook 的学生，则…
Splashtop 提供了用于远程学习和远程计算机实验室访问的远程访问工具！借助 Splashtop，学生可以从其 Chromebook 访问学校计算机，从而可以运行任何 Microsoft Office 应用。联系我们以了解更多信息。