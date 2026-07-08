通过混合学习更大限度发挥学生潜力并实现教育平等

混合学习的愿景
Splashtop 欧洲、中东和非洲地区总经理Alexander Draaijer记得，在2020年之前，学术机构强烈地基于传统的面对面的互动和学习方法，就像企业界一样。 只有大约 30% ，提供支持和客户服务的公司会允许任何形式的在家工作模式。
新冠疫情突然来袭，教育和商业领域不得不进行数字化转型，必须实施新的居家办公或学习方式。正如刚才我们所说，学术界更加难以适应这种变化，而且相较于许多企业组织，学术界会发现自己在这方面的准备更加欠缺。
联合国教科文组织的一份报告显示，截至2020年3月，全球有13亿学生无法上学或参与大学课程。这些接连出现的负面现象使得教育机构必须迅速做出响应，实施混合工作解决方案，确保学生能够继续学习。
"到2020年11月，混合学习和工作模式被接受为 "正常"。从传统工作和学习的转换在几个月的时间里就发生了，而且它将在这里保持下去，" Alexander说。
根据 Gartner的调查 ，到2020年11月，90%的企业允许某种在家工作的模式。 亚历山大进一步解释说，教育机构的新规范也是全面转向混合模式，即实体学习与远程解决方案相结合。
混合学习环境不仅能节省成本、实现教育平等，而且能更大限度发挥学生潜力。学术机构如何充分利用混合学习环境？
在网络研讨会期间，关于高等教育如何利用混合学习这一问题被多次提及。虽然学校可以部署 VPN（虚拟专用网络），但 VPN 解决方案可能成本高昂，而且流媒体传输还可能因延迟而影响性能。更好且更具成本效益的方式，是利用教育机构现有的基础设施，结合高性能远程访问解决方案，为学生带来最佳体验。
通过 Splashtop 等远程访问解决方案，教育机构可以继续远程教学，确保学生能预定远程访问专门的校内软件和创意应用程序。这种方案以学生为中心，可以满足学习者的各种需求，同时还能帮助学术界确保学习的连续性。
教育机构针对现有基础设施，提供全天候访问权限，通过延长基础设施的运营时间，让混合学习环境创造更多机会。这种新的学习方式充分利用已购基础设施，进一步提高投资回报率，降低成本。
学术界的另一个热门话题是教育平等和公平，即所有学生都应享有平等的机会。有些人已经开始将软件、计算机和计算机实验室的使用权纳入“人人平等”定义。
在此次网络研讨会上 Alexander 还强调，学生可以使用任何个人设备对校内计算机进行高性能预定远程访问，教育机构通过这种方法最终在技术上实现平等，确保学生能够在需要的时候随时访问重要资源。
关于学习的未来：学生的意见
"根据我们在500多名学生中的最新研究，在大流行之后，92%的学生希望能全天候使用校园电脑继续学习，" Alexander说。
根据调查，85%的人指出，如果他们能从家里或其他地方远程访问校园电脑，他们会更有效率，83%的人认为在线和校园学习的混合是学生的未来。
此外，72%的人在攻读学位/课程期间使用专业软件，56%的人喜欢在COVID之后参加50%以上的在线课程。
一位学生指出， "应该有更多的流媒体直播。讲座可以100%流媒体化。研讨会可以是在线和离线的混合。研讨会应该是线下的，有在线准备。考试应该大部分是离线的"。
学生调查中最重要的学习之一是：混合学习是未来的 。 "大学需要提供随时随地获取所有学习材料的机会"。
混合学习即未来，但常见问题依然存在
1）混合学习的常见痛点
有些大学已经在使用混合学习模式，其中一位参会人员表示：“我们希望未来能够根据需要采取线上或面对面教学，有时仍需要做一些调整。”
混合学习的痛点是如何确保所有学生都具有良好的上网环境。换言之，学生需要具备可用的设备。此外，学生有时需要增进远程会话期间的交流互动。由于教育领域预算紧张，有时可能需要政府给予支持，尤其是对于规模较小的大学。许多教育机构需要找到经济高效的混合学习解决方案，帮助减少开支。
关于为线上线下的学生提供直播课程的新教学技术方法，伦敦城市大学的 James R. 的观点非常有趣。这一方法叫做包容性同步学习活动（ISLA），在此类活动中学术人员使用 Zoom 同时面对面和在�线授课。课堂内容通过摄像机呈现给线上学生，课堂发言通过麦克风传送。这种授课方式通常被称为混合或双重教学。
您可以点击此处查看 Splashtop 混合学习解决方案。
2) 混合学习和充分发挥学生潜力
根据参会人员的热烈讨论，许多人因预算紧张，不得不采用远程访问解决方案，让学生可以使用自己的（有时是旧的）设备。
参会人员普遍认为，混合学习可以更大限度发挥学生潜力。但依然存在这样的问题：大学创建在线课程并确保学生可以使用所有学习材料所需的时间。
3) 加速未来学习模式发展的技术
来自伦敦大学城市学院的詹姆斯-R-在活动中说： "混合教学需要在如何与学生在线互动方面做出重大改变，特别是在学生无法回到校园的情况下。不仅仅是在技术方面，还包括与学生的沟通，以及思考如何改善与家中学生的互动。"
蒂赛德大学的Luke D.进一步解释说： "欧洲、中东和非洲地区的工作文化需要开始关注朝九晚五的教学文化。技术不是问题..." 。 他指出，这种大流行病正在改变我们的工作方式，以实现教育技术的平等和公平。
此次网络研讨会的参与人员一致表示，“现有技术可以做到这一点，但我们要打破常规，敢于使用混合学习工具。此外文化转变也很有必要。”。研讨会期间，伦敦阿比路学院的音频工程师 Natalia Rodrigues Milanesi，现场演示了如何在音乐制作中使用 Splashtop，以及如何确保学生全天候访问音频编辑和混音软件。点击此处观看此次研讨会的完整版录制视频。
小结
�去年，向在线学习模式的转变属于战略应对措施。但现在，我们发现人们需要大量在线课程。未来的学习模式是混合模式，许多人指出，我们要敢于使用创新的解决方案和混合学习工具打破常规思维。
Splashtop 通过实施混合学习环境，为 200 多家教育机构提供了支持。这一不断扩大的覆盖范围反映出各个年级对教育远程解决方案的需求正在上升。
如果您想进一步了解如何通过混合学习提升学生潜能并实现平等，请在此观看活动回放，或联系一位教育专家。