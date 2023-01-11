通过混合学习更大限度发挥学生潜力并实现教育平等

混合学习的愿景

Splashtop 欧洲、中东和非洲地区总经理Alexander Draaijer记得，在2020年之前，学术机构强烈地基于传统的面对面的互动和学习方法，就像企业界一样。 只有大约 30% ，提供支持和客户服务的公司会允许任何形式的在家工作模式。

新冠疫情突然来袭，教育和商业领域不得不进行数字化转型，必须实施新的居家办公或学习方式。正如刚才我们所说，学术界更加难以适应这种变化，而且相较于许多企业组织，学术界会发现自己在这方面的准备更加欠缺。

联合国教科文组织的一份报告显示，截至2020年3月，全球有13亿学生无法上学或参与大学课程。这些接连出现的负面现象使得教育机构必须迅速做出响应，实施混合工作解决方案，确保学生能够继续学习。

"到2020年11月，混合学习和工作模式被接受为 "正常"。从传统工作和学习的转换在几个月的时间里就发生了，而且它将在这里保持下去，" Alexander说。

根据 Gartner的调查 ，到2020年11月，90%的企业允许某种在家工作的模式。 亚历山大进一步解释说，教育机构的新规范也是全面转向混合模式，即实体学习与远程解决方案相结合。

混合学习环境不仅能节省成本、实现教育平等，而且能更大限度发挥学生潜力。学术机构如何充分利用混合学习环境？

此次网络研讨会期间，高等教育如何利用混合学习这一问题多次出现。虽然学校可以实施 VPN（虚拟专用网络），但 VPN 解决方案不仅价格高，而且性能会受流式传输延迟的影响。性价比更高的方法是利用教育机构当前的基础设施，搭配高性能远程访问解决方案，共同为学生创造更好的学习体验。您是否正在寻找混合学习解决方案？

通过 Splashtop 等远程访问解决方案，教育机构可以继续远程教学，确保学生能预定远程访问专门的校内软件和创意应用程序。这种方案以学生为中心，可以满足学习者的各种需求，同时还能帮助学术界确保学习的连续性。

教育机构针对现有基础设施，提供全天候访问权限，通过延长基础设施的运营时间，让混合学习环境创造更多机会。这种新的学习方式充分利用已购基础设施，进一步提高投资回报率，降低成本。

学术界的另一个热门话题是教育平等和公平，即所有学生都应享有平等的机会。有些人已经开始将软件、计算机和计算机实验室的使用权纳入“人人平等”定义。

在此次网络研讨会上 Alexander 还强调，学生可以使用任何个人设备对校内计算机进行高性能预定远程访问，教育机构通过这种方法最终在技术上实现平等，确保学生能够在需要的时候随时访问重要资源。

关于学习的未来：学生的意见

"根据我们在500多名学生中的最新研究，在大流行之后，92%的学生希望能全天候使用校园电脑继续学习，" Alexander说。

根据调查，85%的人指出，如果他们能从家里或其他地方远程访问校园电脑，他们会更有效率，83%的人认为在线和校园学习的混合是学生的未来。

此外，72%的人在攻读学位/课程期间使用专业软件，56%的人喜欢在COVID之后参加50%以上的在线课程。

一位学生指出， "应该有更多的流媒体直播。讲座可以100%流媒体化。研讨会可以是在线和离线的混合。研讨会应该是线下的，有在线准备。考试应该大部分是离线的"。

学生调查中最重要的学习之一是：混合学习是未来的 。 "大学需要提供随时随地获取所有学习材料的机会"。

混合学习即未来，但常见问题依然存在

1）混合学习的常见痛点

有些大学已经在使用混合学习模式，其中一位参会人员表示： “我们希望未来能够根据需要采取线上或面对面教学，有时仍需要做一些调整。”

混合学习的痛点是如何确保所有学生都具有良好的上网环境。换言之，学生需要具备可用的设备。此外，学生有时需要增进远程会话期间的交流互动。由于教育领域预算紧张，有时可能需要政府给予支持，尤其是对于规模较小的大学。许多教育机构需要找到经济高效的混合学习解决方案，帮助减少开支。

关于为线上线下的学生提供直播课程的新教学技术方法，伦敦城市大学的 James R. 的观点非常有趣。这一方法叫做包容性同步学习活动（ISLA），在此类活动中学术人员使用 Zoom 同时面对面和在线授课。课堂内容通过摄像机呈现给线上学生，课堂发言通过麦克风传送。这种授课方式通常被称为混合或双重教学。

您可以点击此处查看 Splashtop 混合学习解决方案。

2) 混合学习和充分发挥学生潜力

根据参会人员的热烈讨论，许多人因预算紧张，不得不采用远程访问解决方案，让学生可以使用自己的（有时是旧的）设备。

参会人员普遍认为，混合学习可以更大限度发挥学生潜力。但依然存在这样的问题：大学创建在线课程并确保学生可以使用所有学习材料所需的时间。

3) 加速未来学习模式发展的技术

来自伦敦大学城市学院的詹姆斯-R-在活动中说： "混合教学需要在如何与学生在线互动方面做出重大改变，特别是在学生无法回到校园的情况下。不仅仅是在技术方面，还包括与学生的沟通，以及思考如何改善与家中学生的互动。"

蒂赛德大学的Luke D.进一步解释说： "欧洲、中东和非洲地区的工作文化需要开始关注朝九晚五的教学文化。技术不是问题..." 。 他指出，这种大流行病正在改变我们的工作方式，以实现教育技术的平等和公平。

此次网络研讨会的参与人员一致表示， “现有技术可以做到这一点，但我们要打破常规，敢于使用混合学习工具。此外文化转变也很有必要 。”。研讨会期间，伦敦阿比路学院的音频工程师 Natalia Rodrigues Milanesi，现场演示了如何在音乐制作中使用 Splashtop，以及如何确保学生全天候访问音频编辑和混音软件。点击此处观看此次研讨会的完整版录制视频。

小结

去年，向在线学习模式的转变属于战略应对措施。但现在，我们发现人们需要大量在线课程。未来的学习模式是混合模式，许多人指出，我们要敢于使用创新的解决方案和混合学习工具打破常规思维。

Splashtop 通过实施混合学习环境为200多家教育机构提供支持。如果您想要了解如何通过混合学习提高学生潜力和实现平等，请点击此处观看此次研讨会录制视频，或联系我们的教育专家。