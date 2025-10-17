学校如何利用平板电脑来加强远程学习

充分利用你的学生使用的平板电脑，让他们远程访问实验室的电脑，这样他们就可以从家里访问学校的资源了!
iPad、Android 和 Windows 平板电脑为帮助学生学习提供了巨大的潜力。学校已经为学生部署了平板电脑，以改善他们在教室里的学习体验。但是，在当今有更多学生可以远程学习的世界中，学校和大学如何充分利用学生的平板电脑？
虽然使用平板电脑可以有效访问互联网，但学校等教育机构仍需付出更多努力，以使平板电脑成为远程学习的强大工具。
例如，在家学习的学生无法访问学校实验室计算机上通常可以访问的资源。图形设计、视频和音频制作以及 3D 建模的应用程序对于许多学生的课程学习至关重要。通常，学生只能在学校实验室计算机上访问这些程序，这意味着学生在远程学习时无法访问关键软件。
那么，如果有一种方法可以让您的学生在家中学习时从平板电脑访问所有这些资源呢？
借助 Splashtop 远程实验室解决方案 ，您可以。
从平板电脑到实验室计算机的远程访问
Splashtop 远程实验室解决方案，使学生能够从自己的个人设备（包括平板电脑）远程访问实验室计算机。
一旦进入远程桌面会话，学生将能够实时看到远程计算机的屏幕。 他们将能够从他们的平板电脑上远程控制电脑，运行任何应用程序，就像他们坐在电脑��前一样。
Lenawee 中级学区、韦恩州立大学和兰尼学院是使用 Splashtop 使学生能够在家中使用其设备访问学校实验室资源的许多教育机构之一。
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更不用说 – 通过使用远程桌面从平板电脑和其他设备访问工作计算机，教师还可以从 Splashtop 中受益。
充分利用你的平板电脑，让学生远程访问学校的电脑!
奖励：用于教室内部的 Splashtop 平板电脑工具
借助 Splashtop 的全套远程桌面和屏幕共享工具，教师和学生还可以利用平板电脑来增强课堂体验。
教师可以提高参与度的一种方法是，通过 Mirroring360 将平板电脑的内容共享给教室里的Mac 或 PC 电脑。他们可以在教室里走动，同时仍然可以控制课程内容。
借助 Splashtop Classroom，教师可以从 iPad 或 Android 平板电脑远程控制课堂计算机。甚至更好的是，拥有平板电脑的学生可以在他们自己的屏幕上直接观看课程。老师甚至可以允许学生控制课程并通过自己的设备进行注释。
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