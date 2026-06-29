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Classroom with students using tablets and a teacher assisting

教师& 学生如何在课堂上使用智能手机

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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带上自己的 iOS 和 Android 设备。使用远程访问，屏幕共享和其他工具来控制教室并增加参与度。

许多学校努力不让智能手机进入教室，或至少不在学生手中。 但是，如果教师能够利用这些设备来提高参与度并帮助学生学习呢？

借助 Splashtop 的全套远程桌面工具，教师和学生可以通过易于使用的软件在教室中使用智能手机。

Mirroring360

使用 Mirroring360 ，讲师可以将其移动设备屏幕无线镜像到班级计算机，而无需硬件或电缆。借助 Mirroring360 Pro，教师可以将屏幕广播给多达40位参与者，他们可以通过简单的 Web 链接在自己的设备上查看屏幕。

Splashtop Classroom

为了实现更高水平的交互性， Splashtop Classroom 提供了协作软件，该软件可以使教师与学生的设备共享课程内容。

教师还可以使用 iPad 或 Android 设备操作 Mac 或 PC 计算机，以控制和注释教室中任何地方的课程内容。这样可以避免教师被困在办公桌旁，并允许他们在教室中四处移动以与学生互动，同时仍然可以完全使用 PC 或 Mac。

老师可以将其计算机屏幕共享给学生的 iPad、iPhone、Android设备（除了 Chromebook 以及带有 Chrome 浏览器的 Windows 或 Mac 计算机）。学生可以在屏幕上直接查看课程。更好的是，教师可以让学生直接从自己的设备控制和注释课程内容。

Splashtop 远程访问

通过 Splashtop Remote Access，教师可以从智能手机远程访问和控制电脑。从移动设备屏幕上，可以实时看到远程电脑屏幕，像面对面一样操控。

此外，教育机构可以让学生从他们的移动设备（以及平板电脑和计算机）远程访问实验室计算机 ，以便他们可以在在家中进行远程学习的同时访问重要的学校软件。

快速、可靠、安全

Splashtop 的快速、可靠和安全的连接为所有这些出色功能提供了支持。这意味着您的数据是安全的，而且您始终可以毫无延迟地依靠良好的连接。

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