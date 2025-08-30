后疫情时代学校提供远程实验室及其原因

即使校园重新开放，远程计算机实验室仍会继续发展
随着教育工作者和IT管理人员为校园学习的回归做准备，他们意识到他们想要--也需要--保留他们在过去一年中采用的一些新做法，以加强他们的教育计划，实现远程学习。 其中一个例子是，提供对校内实验室计算机的远程访问，这样学生和教师就可以在实验室时间结束后，从任何地方继续工作。 我们从世界各地的学校和大学的教职员工那里听说了维持这些远程计算机实验室作为远程和混合学习的长期做法的好处。
新冠疫情带给学校的提示
学生在远程学习时可以访问学校计算机实验室来运行3D 建模、CAD、图形设计、视频编辑工具等功能强大的软件程序，大多学生无法在家用计算机上运行此类程序。而且，许多学生也负担不起这些软件的许可费用。这是 IT 管理员在疫情期间必须解决的一些问题。
借助 Splashtop Enterprise，IT 管理员可以让学生远程访问学校计算机实验室。管理员还可以利用该软件的预定访问功能，根据学生的课程表指定学生访问某些实验室的时间段。
这样，学生就可以像坐在实验室计算机前一样远程控制此台计算机。学生甚至可以远程编辑视频，因为 Splashtop 可以将远程计算机的声音传输到学生的本地设备。
有很多工具可以让工作变得更简单，但说实话，我选择购买 Splashtop，这个�工具挽救了我们的整个学年。 – 美国韦恩州立大学的 Chris Gilbert
远程计算机实验室继续存在的原因
教育工作者和 IT 部门希望继续为学生提供远程实验室。这对学生、老师和 IT 管理员都大有益处。如果有一天，学生或老师无法到学校上课，比如孩子生病、汽车爆胎、就诊预约等，那么他们则可以选择远程上课，可以远程在实验室计算机上完成自己的工作。即使学生通过 Zoom 上课，他们也可以像在教室上课一样。远程实验室具备远程访问计算机实验室的功能，不仅可以在实验室时间内运行，甚至可以全天候运行。因而学生无需在有限的实验室时间内预定访问时间。
学生可以在计算机实验室时间之外访问计算机。这一点非常非常实用。 - 阿比路学院的 Natalia Milanesi
其他
访问远程计算机实验室页面了解更多有关学生和教师的关键访问权限的信息：
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