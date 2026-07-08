教育机构已经开始采用混合弹性（HyFlex）学习与虚拟课堂，以持续为学生提供优质教育。HyFlex 学习模型提供了一种灵活的学习方法，允许学生自主选择参与线上和/或线下课程。
尽管 HyFlex 学习与虚拟课堂有许多优点，但也带来了一系列挑战。其中最大的挑战是如何为位于不同地点、使用不同设备的学生和教师提供可靠有效的技术支持。这正是下一代远程支持软件的用武之地。
现代远程支持软件使 IT 技术员能够远程访问其他计算机或移动设备以提供支持。远程支持技术在 HyFlex 学习与虚拟课堂中非常重要，因为学生和教师可能会在不同地点工作学习，可能会遇到各种技术问题。
本文将介绍如何使用远程支持软件增强学生和教师的学习体验。最后，我们将介绍高效使用远程支持软件的最佳实践，以及 Splashtop 远程访问和远程支持软件如何支持 HyFlex 学习与虚拟课堂。
远程访问软件如何增强学习体验
对于希望增强 HyFlex 学习与虚拟课堂的学习体验的教育机构来说，远程支持软件是非常重要的工具。以下是远程支持软件可以提供帮助的一些方法：
为学生提供实时支持：通过远程支持软件，教师和教育工作者能为遇到技术困难或对课程有疑问的学生提供实时支持。可以帮助确保学生能积极参与并按计划进行学习。
远程访问和控制学生设备：通过远程支持软件，IT 技术员可以远程访问和控制学生设备以解决技术问题。可以最大限度减少学习中断，确保学生能专注于学习。
最大限度减少学习中断：通过远程支持软件，IT 技术员能快速解决技术问题并为学生和教师提供实时支持，从而最大限度减少学习中断。可以帮助确保学习体验不会因技术困难而中断。
利用远程支持软件的功能，教育机构可以增强 HyFlex 学习与虚拟课堂的学习体验。
高效远程支持软件需具备的主要功能
在为 HyFlex 学习与虚拟课堂挑选远程支持软件时，关键要考虑该软件是否具备有效支持学生和教师的主要功能。这些主要功能包括：
使用任意设备无限制地随处访问：远程支持软件应允许 IT 技术员使用任意设备随处访问无限的设备，以确保能为所有可能遇到技术困难的学生和教师提供支持。
高性能和各种安全功能：远程支持软件应具有高性能和各种安全功能，以确保使用过程的安全和高效。这些功能包括加密、多因素身份验证、零信任安全等。
会话重启和重新连接：远程支持软件应能够重启和重新连接会话，以确保即使出现技术问题或中断，IT 技术员也能继续为学生和教师提供支持。
允许两名技术员参与同一个支持会话：远程支持软件应允许两名或多名技术员参与同一个支持会话，有助于进行协作和解决更复杂的技术问题。
文件传输、语音通话和会话录制：远程支持软件应具备文件传输、语音通话、会话录制等功能，便于进行故障排除以及与学生和教师进行协作。
多显示器和通过网络链接共享屏幕：远程支�持软件应支持多显示器设置，并允许教师通过网络链接共享屏幕，有助于促进课堂上的协作和互动。
防病毒功能：远程支持软件应包含 Bitdefender 等防病毒功能，以确保设备能够免受恶意软件和其他安全威胁的侵害。
无人值守和有人值守的访问：远程支持软件应提供无人值守和有人值守的访问，便于为无法到场参加支持会议的学生和教师提供支持。
聊天框和自定义图标：远程支持软件应具备聊天框、自定义图标等功能，便于为学生和教师提供个性化的支持体验。
Splashtop 远程支持软件如何支持 HyFlex 学习与虚拟课堂
Splashtop 的远程支持软件可为希望在 HyFlex 学习和虚拟课堂中提升学习体验的教育机构提供有力支持。Splashtop 易于使用，能够快速排查和解决教育及安全方面的各种需求。以下是 Splashtop 可以提供支持的方式：
Splashtop 的远程支持软件允许最多两名 IT 技术员远程访问和控制学生设备以解决技术问题。可以最大限度减少学习中断，确保学生能专注于学习。
通过会话码和支持链接轻松进行有人值守的访问：仅需9位会话码，即可轻松提供临时支持。如果要使用任意设备为用户提供帮助，则只需用户激活 SOS 应用并分享其唯一的会话码即可。除了会话码外，Splashtop 还可以通过会话链接启动支持会话。允许 IT 技术支持和最终用户�能更灵活地启动支持会话，为各方都带来便利。
具有监控和管理功能的无人值守访问。
聊天和语音呼叫功能为用户提供了两种在远程支持会话期间进行的有效通信方式。
安全和数据保护是我们的首要任务，为此我们的远程支持软件包含各种安全功能。
Splashtop 软件还包括防病毒功能、Bitdefender，可确保设备能免受恶意软件和其他安全威胁的侵害。
自定义图标：生成带有专属徽标和品牌的自定义 SOS 或 Enterprise 应用，可供学生和教师下载。
与工单和 ITSM 集成：Splashtop 与领先的 PSA 工单和 ITSM 解决方案集成，包括 Freshservice、Freshdesk、Zendesk、Spiceworks Help Desk、Jira 和 Microsoft Teams。
随时随地提供的优质客户支持。
目前，已有许多教育机构成功实施 Splashtop 远程访问和远程支持软件，例如 Wayne State University 和 Virginia Tech，用于增强 HyFlex 学习与虚拟课堂的学习体验。Splashtop 作为行业领先的远程支持软件，受到了许多教育和知名企业的信赖，多年来，荣获了无数奖项。
结论
远程支持软件在增强 HyFlex 学习与虚拟课堂的学习体验方面能够发挥关键作用。利用实时支持、远程访问和控制学生设备、课堂协作、最大限度减少课堂干扰等功能，教育机构可以成功应对远程支持的各种挑战，为学生和教师提供有效的支持。
Splashtop 远程访问和远程支持软件是非常强大的工具，�可以帮助教育机构实现这些目标。Splashtop 软件具有无限设备访问、高性能和各种安全功能、会话重启和重新连接、允许两名技术员参与同一个支持会话、文件传输、语音通话、会话录制等功能，可以为学生和教师提供安全可靠的支持。
我们建议教育机构了解教育远程软件，例如 Splashtop，这类软件专为支持 HyFlex 学习和虚拟课堂而设计。
教育机构可以通过提供充分的培训和支持，保证技术和基础设施的可靠性，以及有效利用远程支持软件的功能，为学生创造更具吸引力和互动性的学习体验。
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