Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

受到顶尖教育机构的信赖
远程访问计算机和设备以提供远程支持
通过与计算机、iPad、Chromebook、数字显示器等的高性能、可靠的远程连接，远程访问任意课堂、学生或员工设备，以快速进行故障排除并解决问题。
管理和监控端点
利用无人值守的访问、监控和管理功能自动执行 IT 任务，例如软件更新、系统监控和维护等。
升级服务台支持
通过快速简便的连接流程、技术员管理功能等，为学生和教职员工提供有效的按需支持。
主要优势
集远程访问、支持和管理于一体的远程解决方案
利用一个控制台同时进行远程访问、端点管理和服务台支持。
易用性和效率
仅需几分钟即可完成部署和设置！简单直观的用户界面和功能，使 IT 部门不仅可以轻松管理设备、用户和访问权限，还可以让最终用户轻松请求支持。
加快解决问题
通过轻松管理已公开的支持问题、强大的支持请求路由、优化的技术员管理和协作工作流程，缩短修复时间。
节约成本
与我们的替代方案相比，可降低 IT 成本，立省费用多达50%，具备更多高级功能，而且已经与 IT 支持平台集成。
卓越的客户支持
无论公司规模如何，都能直接与专业人员联系。如果希望通过真人技术支持获得帮助，而非通过文字聊天或发送电子邮件，我们也能提供简单易行的方法。
我们非常重视安全性
高级安全功能
Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。
标准与合规性
Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。
数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。
了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。
安全基础架构
Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。