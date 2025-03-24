Secure, Efficient IT Helpdesk Solution for Schools and Universities

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Customer service representative with a headset assisting clients through Splashtop's support solutions

面向各类校园提供的安全、高效的 IT 服务台解决方案

简化远程 IT 支持，最大限度减少技术中断，为学生和教师提供更好的使用体验。

了解更多联系我们

受到顶尖教育机构的信赖

Harvard University logo
Stanford Healthcare Logo
MIT Medical Logo
California Department of Education logo
NYU logo
University of Cambridge logo

  • 远程访问计算机和设备以提供远程支持

    通过与计算机、iPad、Chromebook、数字显示器等的高性能、可靠的远程连接，远程访问任意课堂、学生或员工设备，以快速进行故障排除并解决问题。

  • 管理和监控端点

    利用无人值守的访问、监控和管理功能自动执行 IT 任务，例如软件更新、系统监控和维护等。

  • 升级服务台支持

    通过快速简便的连接流程、技术员管理功能等，为学生和教职员工提供有效的按需支持。

主要优势

All in One icon

集远程访问、支持和管理于一体的远程解决方案

利用一个控制台同时进行远程访问、端点管理和服务台支持。

Efficiency icon

易用性和效率

仅需几分钟即可完成部署和设置！简单直观的用户界面和功能，使 IT 部门不仅可以轻松管理设备、用户和访问权限，还可以让最终用户轻松请求支持。

Resolve Issues icon

加快解决问题

通过轻松管理已公开的支持问题、强大的支持请求路由、优化的技术员管理和协作工作流程，缩短修复时间。

Cost Savings icon

节约成本

与我们的替代方案相比，可降低 IT 成本，立省费用多达50%，具备更多高级功能，而且已经与 IT 支持平台集成。

Support icon

卓越的客户支持

无论公司规模如何，都能直接与专业人员联系。如果希望通过真人技术支持获得帮助，而非通过文字聊天或发送电子邮件，我们也能提供简单易行的方法。

我们非常重视安全性

Splashtop Partner MSP Connect screen displaying a floating icon indicating secure access to remote systems

高级安全功能

Splashtop 解决方案旨在帮助 IT 部门确保如今的分布式员工的远程访问安全。安全功能包括双因素认证、单点登录集成、端点 MFA、黑屏、空闲会话超时、远程连接通知、完整版会话审计记录等。所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。了解更多关于 Splashtop 安全功能的信息。

IT professional reviewing cybersecurity threats

标准与合规性

Splashtop 符合 ISO/IEC 27001、SOC2、GDPR 和 CCPA 标准。 Splashtop 解决方案能帮助组织满足 HIPAA、FERPA、PCI 等各个行业的合规要求。

数据和会话隐私：Splashtop 不会处理、存储或访问用户的任何设备、应用程序，以及用户在远程会话期间访问的任何数据。

了解更多关于 Splashtop 安全与合规的信息。

Two IT security professionals reviewing data logs

安全基础架构

Splashtop 的强大云基础架构托管在 AWS 上，可为用户提供安全的网络和计算环境；同时还支持本地化部署方案，可为偏好或要求使用本地托管解决方案的用户提供服务。我们对安全的承诺包括所有平台，在开发、部署和生产环境中采用行业最佳实践，并实施全天候入侵检测和防御机制。详细了解我们如何保护您的计算机、用户和数据安全。

Front view of the Virginia Tech building

精选案例研究

Virginia Tech 远程支持 140 个站点中的 2,200 多个设备

通过远程访问提高效率、降低 IT 团队的成本。

阅读更多
Front perspective of Confederation College

精选案例研究

加拿大联邦学院利用 Splashtop 进行远程计算机实验室访问和 IT 支持

学生可以远程访问校内计算机，IT 团队可以为远端用户提供按需支持

阅读更多
School building

精选案例研究

美国圣约瑟夫聋人学校实现安全性增强和远程支持扩展

通过 Splashtop Enterprise，两人 IT 团队可以实现对300多台设备和安全摄像头的支持和监控。

阅读更多

资源



开始使用 Splashtop for Education


联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号