美国圣约瑟夫聋人学校实现安全性增强和远程支持扩展
仅两人的 IT 团队利用 Splashtop Enterprise 实现对300多台设备和安全摄像头的支持和监控
简介
挑战
新冠疫情爆发之初，美国圣约瑟夫聋人学校需在预算紧张的情况下远程支持学生和教职人员。
解决方法
整个疫情封锁期间，圣约瑟夫聋人学校仅两人的 IT 团队使用 Splashtop 实现了对学校设备的支持。为获得更多功能，该校升级到 Splashtop Enterprise 远程解决方案，继续远程支持300多台设备。
结果
Splashtop 价格优惠，符合圣约瑟夫聋人学校的所有功能需求。该校能将更多预算用于为学生购买新设备，创造性地利用 Splashtop 改善其安全监控工作。
美国圣约瑟夫聋人学校
如果你愿意，Splashtop 也可以成为非常棒的团队一员。我们学校有一个小型 IT 团队，只有我和我的同事两个人。有了 Splashtop，我们的所有工作就容易多了！
Adrianne Grant - Technology Coordinator
美国圣约瑟夫聋人学校
“我非常感谢 Splashtop 技术支持团队的周到服务。这对从事技术的人来说至关重要。我的工作因此变得更加轻松，我真的很感激，谢谢你们。”
Adrianne Grant - Technology Coordinator
挑战：如何在预算紧张的情况下提供高质量远程支持
150多年来，圣约瑟夫聋人学校为学生提供的学习体验意义非凡、公平合理且新鲜有趣。该校位于美国纽约布朗克斯区，旨在为学生打造包容性学习环境，而不论学生是否患有听力或视觉障碍。
校园环境对普通学校而言非常重要，在圣约瑟夫学生的生活中更是不可或缺。新冠疫情爆发，圣约瑟夫被迫转向远程学习，但这并非易事。该校的技术协调员 Adrianne Grant 必须立即设法远程支持教职人员。“当时就像是被洪水淹没一样，工作量剧增，每天都疲于奔命！”Grant 说道。
不久圣约瑟夫聋人学校就筹备了各种设备，帮助学生从家里访问直播课程和课件。Grant 知道，一旦学校购置了笔记本、平板电脑以及 Chromebooks，她就必须想方设法远程访问这些设备并快速修复设备出现的问题。
Grant 希望在这个充满不确定性和挑战性的时期能让圣约瑟夫的教职员工感受到支持。“我想告诉大家，如果遇到困难，我们愿意伸出援手，提供支持，”她说。
解决方案：圣约瑟夫的 IT 团队通过 Splashtop 迎来“新成员”
Grant 之前一直在用 LogMeIn，后来通过 Tech and Learning 了解了 Splashtop。她决定先试用，结果惊喜地发现这款软件非常好用。“LogMeIn 有时不太好用，而 Splashtop 界面对用户超级友好。不论建立远程会话还是断开连接都很简单。”
Splashtop 的定价也很合理。“与 LogMeIn 相比，Splashtop 价格优惠。对于学校来说，价格很重要。我看到价格对比后，简直不敢相信。其他产品的价格是它的两倍，功能却少之又少。”
疫情封锁期间，Grant 已经在用 Splashtop 支持远程办公人员。“当时很多人都在家里用自己的设备工作。我们能远程访问这些员工的电脑和移动设备，帮助他们解决任何问题。有了 Splashtop，我们能提供高质量远程支持，即使我们居家办公也能如此。”
新冠疫情爆发之初，Splashtop 就成为了圣约瑟夫聋人学校不可或缺的工具。Grant 对 Splashtop 非常满意，后来为享有更多的远程支持功能和更强的安全性，她将当前方案升级到了 Splashtop Enterprise。“如果你愿意，Splashtop 也可以成为非常棒的团队一员。我们学校有一个小型 IT 团队，只有我和我的同事两个人。有了 Splashtop，我们的所有工作就容易多了！”
喜爱的功能：
按需远程支持：随时随地为任何用户提供支持。“Splashtop 帮助我们学校恢复了平静。我们不仅能够为员工提供远程支持，还能为在家里遇到技术问题的学生和家长提供支持。即使最终用户不懂技术，也能很快上手。”
远程计算机管理：通过 my.splashtop.com 控制台远程推送补丁或更新。“我不用在不同设备之间跑来跑去。通过控制台就能查看所有设备信息。我们团队只有两个人，没有 Splashtop 我们绝不可能做到这一点。”
设备信息：“Splashtop 控制台为我们提供了有关设备的详细信息，如操作系统、最后更新日期等等。通过控制台，我能查看已完成和未完成任务。只要把鼠标悬停在设备图标上，就会显示详细信息。不需要专门去搜索。”
会话日志：“我能在会话结束后进行回顾，查看哪些设备在运行，那些设备没有运行，还有其他基本信息。我一直在使用这一功能。”
用户分组和管理：“我们可以创建组并对用户进行分类。这样在需要找到某个最终用户时，就能很快找到。”
客户支持：Grant 对 Splashtop 的客户服务感到非常满意，她对这一点印象非常深刻。“Splashtop 的支持团队不仅乐于助人，而且很容易联系到。即使当时我不能马上理解，他们也会耐心地跟我讲解，直到我弄清楚为止。作为一名技术人员，我很欣赏这一点，因为我也想为我的最终用户提供同样的服务。”
结果：降低远程成本，用于购买更多学生设备，增强 IT 支持和学校安全性
节约成本
由于 Grant 在远程访问与支持软件方面节省了一大笔费用，圣约瑟夫聋人学校则可以为学生购买更多 Chromebook 和 iPad。“我们的预算并不多。与其他软件相比，使用 Splashtop 能覆盖更多区域，完成更多工作。这样做非常明智。”
学校安全有保障
美国的学校必须对安全问题保持高度警觉。Grant 说：“想到有人能偷偷潜入学校，伤害学生和教职人员，我就感到害怕。”
为此，圣约瑟夫聋人学校正在使用 Splashtop 监控安全摄像头。“我助手每天都使用 Splashtop 检查并解决问题。他还远程访问警卫室的电脑，查看监控摄像头。”
在节假日或下班时间，学校工作人员可以远程访问、监控校园，远程协助任何在校人员。如果有必要，学校工作人员还可以及时提醒负责部门注意紧急情况，比如因意外实验室门没有关上、飓风过后地下室被水淹没等等。
“有一次飓风过后地下室被淹没，我们能够远程访问监控摄像头，检查水损害情况。当时整个地下室都被水淹没，配电板也被浸没。通过 Splashtop，我们能事先了解进入地下室对后续损害进行评估是否安全。”Grant 补充说：“人们通常不会想到 Splashtop 还有这样的用途，但这对我们来说非常有用。”
网络安全得到加强
Splashtop 不仅提高了学校的物理安全水平，也让学校的网络安全有了保障。Grant 说：“学校也是勒索软件攻击的目标之一，这一点很容易被人们忽略。保护最终用户和网络安全与我们的其他工作一样重要。”通过 Splashtop，Grant 及其同事能查看所有学校设备并进行升级，以确保这些设备尽可能安全。
圣约瑟夫的“救星”
目前，Grant 及其同事使用 Splashtop Enterprise 支持大约300台设备（包括 iPad、Chromebook、笔记本电脑和台式机）。“我们主要使用 Splashtop 提供桌面支持。如果学生或老师遇到问题，我们能轻松诊断并解决问题，不会干扰课堂。”
教职人员不在学校时，IT 部门仍然可以为其设备提供服务，即使教职人员办公室已上锁的情况。教职人员在外出或培训新员工时也能使用远程访问功能。“我们的业务经理现在经常使用 Splashtop。他不住在纽约州，但却能在下班后在家里远程访问办公室的文件。”
回顾疫情爆发之初，Grant 很庆幸自己能发现 Splashtop。“回顾所发生的这一切，再回想我们通过 Splashtop 取得进展的过程，会让人觉得非常不真实。我想说，Splashtop 在新冠疫情期间拯救了我们，这就是事实。Splashtop 是我们的救星。”