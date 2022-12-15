美国圣约瑟夫聋人学校实现安全性增强和远程支持扩展

Grant 之前一直在用 LogMeIn，后来才通过 Tech and Learning 了解了 Splashtop。她决定先试用 Splashtop SOS，结果发现这款软件简单易用，她感到非常惊喜。“LogMeIn 有时不太好用，但我发现 Splashtop 的界面对用户超级友好。远程会话的建立和断开连接都很简单。”

Splashtop 的定价也很合理。“与 LogMeIn 相比，Splashtop 价格优惠。对于学校来说，价格很重要。我看到价格对比后，简直不敢相信。其他产品的价格是它的两倍，功能却少之又少。”

疫情封锁期间，Grant 已经在用 Splashtop 支持远程办公人员。“当时很多人都在家里用自己的设备工作。我们能远程访问这些员工的电脑和移动设备，帮助他们解决任何问题。有了 Splashtop，我们能提供高质量远程支持，即使我们居家办公也能如此。”

新冠疫情爆发之初，Splashtop 就成为了圣约瑟夫聋人学校不可或缺的工具。Grant 对 Splashtop SOS 非常满意，后来为享有更多的远程支持功能和更强的安全性，她将当前方案升级到了 Splashtop Enterprise。“如果你愿意，Splashtop 也可以成为非常棒的团队一员。我们学校有一个小型 IT 团队，只有我和我的同事两个人。有了 Splashtop，我们的所有工作就容易多了！”

喜爱的功能：

按需远程支持：随时随地为任何用户提供支持。“Splashtop 帮助我们学校恢复了平静。我们不仅能够为员工提供远程支持，还能为在家里遇到技术问题的学生和家长提供支持。即使最终用户不懂技术，也能很快上手。”

远程计算机管理：通过 my.splashtop.com 控制台远程推送补丁或更新。“我不用在不同设备之间跑来跑去。通过控制台就能查看所有设备信息。我们团队只有两个人，没有 Splashtop 我们绝不可能做到这一点。”

设备信息：“Splashtop 控制台为我们提供了有关设备的详细信息，如操作系统、最后更新日期等等。通过控制台，我能查看已完成和未完成任务。只要把鼠标悬停在设备图标上，就会显示详细信息。不需要专门去搜索。”

会话日志：“我能在会话结束后进行回顾，查看哪些设备在运行，那些设备没有运行，还有其他基本信息。我一直在使用这一功能。”

用户分组和管理：“我们可以创建组并对用户进行分类。这样在需要找到某个最终用户时，就能很快找到。”

客户支持：Grant 对 Splashtop 的客户服务感到非常满意，她对这一点印象非常深刻。“Splashtop 的支持团队不仅乐于助人，而且很容易联系到。即使当时我不能马上理解，他们也会耐心地跟我讲解，直到我弄清楚为止。作为一名技术人员，我很欣赏这一点，因为我也想为我的最终用户提供同样的服务。”