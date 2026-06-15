为什么要从 Splashtop Remote Support 升级到 Enterprise

在当今快节奏的数字环境中，人们比以往任何时候都更需要功能强大且可扩展的远程支持解决方案。托管服务提供商（MSP）和 IT 专业人员一直在寻找可以简化操作的工具，提供安全可靠的远程访问和支持环境。Splashtop 始终站在远程解决方案领域的前沿，可以满足多样化用户群不断变化的需求。
Splashtop Remote Support 为 MSP 和 IT 团队提供了一个经济高效、功能强大的远程支持和端点监控与管理平台。该解决方案彰显了 Splashtop 在简化 IT 和支持运营方面的魄力。
但是，随着组织的发展和 IT 基础架构越来越复杂，我们需要更全面的解决方案。这就让 Splashtop Enterprise 有了用武之地，可为用户提供下一代多合一远程访问和支持解决方案。Splashtop Enterprise 可以满足内部 IT 团队、帮助台和 MSP 的精细化需求，提供高级安全性和企业级功能，并能与现有 IT 环境无缝集成。
在这篇博客中，我们将探讨为什么从 Splashtop Remote Support 升级到 Splashtop Enterprise 对于希望增强远程支持和访问能力的组织来说是一项战略之举。无论是考虑是否升级的决策者，还是希望改进远程支持基础架构的 IT 经理，都可以从这篇文章获得更多见解，做出明智决策。
了解 Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 已凭借其可靠且高性价比的优势，成为 MSPs 和 IT 专业人士信赖的解决方案。这个平台经过精心打造，旨在简化远程支持和端点管理。以下将详细介绍 Splashtop Remote Support 提供的功能：
随时随地访问、监控和管理：技术员可以随处轻松访问、监控和管理端点。Splashtop Remote Support 为用户提供集中式控制面板，其中有各种见解、自动化和安全远程访问，可以使 IT 团队更轻松地掌握运营情况。
高性能远程访问：Splashtop Remote Support 拥有先进的性能架构，能以交互式高清视频和音频会话实现高速远程访问，为用户提供无缝的远程支持体验。
广泛的平台支持：Splashtop Remote Support 具备广泛的平台支持，无论是 Windows，Mac，iOS、Android 还是其他操作系统，该平台都能确保技术员可以提供支持。
端点安全控制面板：安全性是重中之重，Splashtop Remote Support 通过提供端点安全控制面板来应对安全问题。安全控制面板允许技术员查看所有 Windows 和 Mac 的端点安全保护状态，确保基础架构的安全性。
脚本和任务：技术人员可以通过 Splashtop 网络控制台同时执行或安排多个端点的任务。这个功能节省时间并提高了管理多个端点的效率。
启用最终用户远程访问：Splashtop Remote Support 允许创建多达50个最终用户账户，为用户提供远程访问，从而让远程办公功能扩展到最终用户。
Splashtop Remote Support 解决方案功能强大，可满足远程支持和端点管理的各项基本需求。但随着组织规模及其需求越来越复杂，Splashtop Enterprise 等高级解决方案成为了不可或缺的工具。
探索 Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 将远程支持与访问解决方案提升�到全新水平，为内部 IT 团队、帮助台和 MSP 量身定制了许多高级功能。
除了 Splashtop Remote Support 的所有功能和性能外，Splashtop Enterprise 还具有许多其他功能和性能，包括：
多合一解决方案：Splashtop Enterprise 不仅可以实现无缝远程支持，而且还能帮助最终用户实现远程办公。通过这种功能强大的综合性方案，可以满足用户的所有远程访问和支持需求。
高级安全功能：安全性是 Splashtop Enterprise 的基石。Splashtop Enterprise 具备单点登录（SSO）集成功能，支持通过 Okta、Azure AD、ADFS 等平台进行身份验证。通过这些高级安全功能，可确保组织能够显著改善访问控制，大幅降低潜在的安全风险。
灵活的许可模式：与 Splashtop Remote Support 基于固定端点的定价模式不同，Splashtop Enterprise 采用的许可模式更加灵活。组织可以任意选择最终用户远程访问许可证和并发技术员远程支持许可证的数量，确保只购买自己需要的功能和性能。
增强用户和计算机管理功能：借助精细化权限、基于组的访问、预定访问时间等功能，轻松管理用户和计算机。通过这些功能，可以使管理架构更有条理、更加高效，这对于大型组织至关重要。
与工单系统集成：Splashtop Enterprise 可以与 Autotask PSA、ServiceNow、Freshservice 等主流的工单系统无缝集成。无缝集成可以简化支持工作流程，使技术员能更轻松地管理支持工单并提供及时的帮助。
按需服务台功能：该平台提供按需服务台功能，允许 IT 团队快速提供有人值守的支持。这一功能在需要即时支持的紧急情况下特别关键。
支持自定义的�附加组件：组织可以通过 Splashtop AR、Splashtop Connector 等强大的附加组件进一步增强远程支持和访问功能。这些附加组件可提供在特定使用场景中起到关键作用的附加功能。
Splashtop Enterprise 旨在成为一种强大、可扩展、灵活的解决方案，以满足现代组织不断变化的需求。该方案十分重视安全性、集成和高级管理功能，从而成为了众所瞩目的 Splashtop Remote Support 升级版。
为什么要升级 Splashtop Enterprise
从 Splashtop Remote Support 升级到 Splashtop Enterprise 是一项对组织十分有利的战略举措。Splashtop Enterprise 是能够满足不断变化的业务需求的优选，主要优势如下所示：
1、增强安全性
Splashtop Enterprise 提供高级安全功能，包括单点登录（SSO）集成、精细化权限控制、预定访问时间等功能。这些功能可增强安全性并简化用户管理，确保远程访问基础设施符合最高安全标准。
2、可扩展的解决方案
组织不断发展，对可扩展远程访问解决方案的需求也随之变化。Splashtop Enterprise 可以与业务轻松同步扩展，确保在不影响性能或安全性的情况下管理更多端点。
3、整合 IT 堆栈
Splashtop Enterprise 可以与主流的工单系统以及其他 IT 管理工具无缝集成。这些集成功能可确保 Splashtop Enterprise 能完全融入现有的 IT 生态系统，提高工作效率、缩短团队的学习曲线。
4、为远程办公人员赋能
通过 Splashtop Enterprise，最终用户将体验卓越的会话中功能。比如 USB 设备重定向、远程麦克风、高性能远程访问等功能，可提高远程访问会话的质量和效率。通过为最终用户提供安全可靠的高性能远程访问，可��帮助用户实现随时随地高效工作。不仅能提高生产力，还有助于改善工作与生活的平衡、提高工作满意度。
5、提高技术员的效率
借助服务台支持工作流、精细化权限和基于组的访问管理等附加功能，Splashtop Enterprise 可以减少管理和支持 IT 基础架构所需的时间和精力。
6、灵活的许可模式
Splashtop Enterprise 采用灵活的许可模式，允许任意选择最终用户远程访问许可证和并发技术员远程支持许可证的数量。这种灵活性可确保只购买所需的内容，因此不论组织规模如何，这都是极具经济效益的解决方案。
简而言之，升级到 Splashtop Enterprise 对卓越远程访问和支持基础设施非常有益，随着组织的发展和远程办公环境的不断变化，Enterprise 将为组织提供更好的服务。
Splashtop Enterprise 入门
从 Splashtop Remote Support 过渡到 Splashtop Enterprise 是一次战略升级，符合现代组织不断变化的需求。凭借强大的功能、增强的安全性、无缝集成等，Splashtop Enterprise 将显著提升远程访问和支持能力。
无论是希望为客户提供卓越服务的 MSP，还是想简化运营、提高支持水平的内部 IT 团队，Splashtop Enterprise 都能符合您的需求。通过其灵活的许可模式，您能根据组织架构和预算量身定制解决方案。
立即将远程支持和访问功能提升到全新水平。联系我们，了解 Splashtop Enterprise 如何提升您的远程访问体验。