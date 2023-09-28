为什么要从 Splashtop Remote Support 升级到 Enterprise

在当今快节奏的数字环境中，人们比以往任何时候都更需要强大且可扩展的远程支持解决方案。托管服务提供商（MSP）和 IT 专业人员一直在寻找可以简化操作的工具，提供安全可靠的远程访问和支持环境。Splashtop 始终站在远程解决方案领域的前沿，可以满足多样化用户群不断变化的需求。

Splashtop Remote Support 为 MSPs 和 IT 团队提供了一个经济高效且功能强大的远程支持和端点监控和管理平台。 该解决方案已证明其在简化 IT 和支持运营方面的勇气。

但是，随着组织的发展和 IT 基础架构复杂性的增加，需要更全面的解决方案。 这就是 Splashtop Enterprise 介入的地方，提供下一代一体化远程访问和支持解决方案。 Splashtop Enterprise 旨在满足内部 IT 团队、帮助台和 MSPs的细微需求，提供高级安全性、企业级功能以及与现有 IT 环境的无缝集成。

在这篇博客中，我们将探讨为什么从 Splashtop Remote Support 升级到 Splashtop Enterprise 对于旨在增强其远程支持和访问能力的组织来说是一项战略举措。 无论您是考虑这一过渡的决策者，还是渴望提升远程支持基础架构的 IT 经理，这篇文章都将提供做出明智决策所需的见解。

了解 Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support为自己开辟了一个利基市场，成为MSPs和 IT 专业人员的可靠且具有成本效益的解决方案。该平台经过精心设计，可简化远程支持和端点管理。 以下是 Splashtop Remote Support 提供的功能：

随时随地访问、监控和管理：技术人员可以从 任何位置轻松访问、监控和管理端点。 该平台提供了一个集中式仪表板，可提供见解、自动化和安全的远程访问，使IT团队可以更轻松地掌握运营情况。

高性能远程访问： 该平台拥有先进的性能架构，可确保通过交互式高清视频和音频会话实现超快的远程访问，从而提供无缝的远程支持体验。

全面的平台支持： 无论是Windows，Mac，iOS还是Android， Splashtop Remote Support 都提供全面的平台支持，确保技术人员无论操作系统如何都可以提供支持。

端点安全仪表板： 安全性是最重要的问题， Splashtop Remote Support 通过提供端点安全仪表板来解决这个问题。 此功能允许技术人员查看所有 Windows 和 Mac 端点的端点安全保护状态，确保基础架构保持安全。

一对多操作： 技术人员可以从 Splashtop Web 控制台同时执行或安排任务到多个端点。 此功能节省了时间，并提高了管理多个端点的效率。

启用最终用户远程访问： Splashtop Remote Support允许创建多达 50 个最终用户帐户，为用户提供对其计算机的远程访问，从而将远程工作功能扩展到最终用户。

Splashtop Remote Support 是一个强大的解决方案，可满足远程支持和端点管理的基本需求。 但是，随着组织的规模及其需求变得更加复杂，像 Splashtop Enterprise 这样的更高级的解决方案变得不可或缺。

探索 Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise 将远程支持和访问解决方案提升到一个新的水平，提供了许多为内部 IT 团队、帮助台和 MSPs量身定制的高级功能。

事实上，Splashtop 企业版具有 Splashtop Remote Support 的所有特性和功能，还有更多：

一体化解决方案： Splashtop Enterprise不仅有助于无缝的远程支持，还可以促进最终用户对远程工作的访问。这种全面的方法可确保组织拥有一个单一、强大的解决方案来满足其所有远程访问和支持需求。

高级安全功能： 安全性是Splashtop Enterprise的基石。 它提供单点登录 (SSO) 集成，支持通过 Okta、Azure AD、ADFS 等各种平台进行身份验证。 这种安全级别可确保组织能够严格控制访问控制，从而最大限度地降低潜在的安全风险。

灵活的许可： 与 Splashtop Remote Support的基于固定端点的定价不同， Splashtop Enterprise 提供了灵活的许可选项。 组织可以选择指定的最终用户远程访问许可证和并发技术人员远程支持许可证的数量，确保他们只为自己需要的东西付费。

增强的用户和计算机管理： 借助精细权限、基于群组的访问和计划访问时间等功能，管理用户和计算机变得轻而易举。 这些功能可以实现更有条理、更高效的管理结构，这对于大型组织至关重要。

与票务系统集成： Splashtop Enterprise可以与Autotask PSA，ServiceNow，Freshservice等流行的票务系统无缝集成。 这种集成简化了支持工作流程，使技术人员可以更轻松地管理支持工单并提供及时的帮助。

按需服务台功能： 该平台提供按需服务台功能，允许 IT 团队快速提供有人值守的支持。 这在需要即时支持的紧急情况下特别有用。

可定制的附加组件： 组织可以通过强大的附加组件（如 Splashtop AR 和 Splashtop 连接器 ）进一步增强 其远程支持和访问功能。这些插件提供了在特定用例中可能起到关键作用的附加功能。

Splashtop Enterprise 旨在成为一种强大、可扩展且灵活的解决方案，可满足现代组织不断变化的需求。 它对安全性、集成和高级管理功能的强调使其成为 Splashtop Remote Support的引人注目的升级。

为什么要升级 Splashtop Enterprise

从 升级到Splashtop Enterprise Splashtop Remote Support是一项有利于组织的战略举措。以下是一些引人注目的优势，使 Splashtop Enterprise 成为满足不断变化的业务需求的最佳选择：

1。增强安全性

Splashtop Enterprise 提供高级安全功能，包括单点登录 （SSO） 集成、精细权限控制和安排访问时间的功能。 这些功能可增强安全性并简化用户管理，确保您的远程访问基础设施符合最高的安全标准。

2。可扩展的解决方案

随着贵组织的发展，对可扩展远程访问解决方案的需求也随之增加。 Splashtop Enterprise 旨在随您的业务轻松扩展，确保您可以在不影响性能或安全性的情况下管理越来越多的端点。

3。整合您的 IT 堆栈

Splashtop Enterprise 可以与流行的票务系统和其他 IT 管理工具无缝集成。 这种集成功能可确保 Splashtop Enterprise 完全融入您现有的 IT 生态系统，从而提高工作流程效率并缩短团队的学习曲线。

4。为远程办公人员赋能

最终用户将通过 Splashtop Enterprise体验卓越的会话中功能。 USB 设备重定向、麦克风直通和高性能远程访问等功能可提高远程访问会话的质量和效率。 通过为最终用户提供可靠和高性能的远程访问，您可以让他们随时随地高效工作。 这提高了生产力，有助于改善工作与生活的平衡和工作满意度。

5。提高了技术人员的效率

借助服务台支持工作流、精细权限和基于组的访问管理等附加功能，Splashtop Enterprise减少了管理和支持 IT 基础架构所需的时间和精力。

6。灵活的许可

Splashtop Enterprise 提供灵活的许可选项，允许您选择指定的最终用户远程访问许可证和并发技术人员远程支持许可证的数量。 这种灵活性可确保您只需为所需内容付费，因此对于各种规模的组织来说，它都是一个经济实惠的解决方案。

简而言之，升级到 Splashtop Enterprise 是对卓越的远程访问和支持基础设施的投资，随着组织的发展和远程工作环境的不断发展，它将为您的组织提供良好的服务。

Splashtop Enterprise 入门

从 Splashtop Remote Support 到 Splashtop Enterprise 的过渡是一项战略升级，符合现代组织不断变化的需求。 凭借强大的功能、增强的安全性、无缝集成等， Splashtop Enterprise 有望显著提升您的远程访问和支持能力。

无论您是希望为客户提供卓越服务的 MSP，还是旨在简化运营和增强支持的内部 IT 团队， Splashtop Enterprise 都是您需要的解决方案。 其灵活的许可选项可确保您获得与您的组织结构和预算相匹配的量身定制的解决方案。

现在是时候将您的远程支持和访问能力提升到一个新的水平了。 立即联系我们，了解 Splashtop Enterprise 如何改变您的远程访问体验。

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