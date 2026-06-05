Atera 用户为最终用户提供对办公计算机的远程访问

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Users with remote access to office computers using Atera + Splashtop

Atera 用户：允许最终用户远程访问工作电脑

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

由 Splashtop 提供支持的 Atera 的客户远程访问功能允许使用 Atera 的 MSP 设置和管理其最终用户对办公计算机的远程访问。

新冠肺炎大流行已加速了全球远程工作的进程。它非常方便、环保，正如 Splashtop 在 WFH 调查中所发现的那样。员工只要配备了正确的工具，就可以在家工作时提高工作效率。这就是为什么远程或混合工作成为趋势的原因，这种趋势将持续到新冠肺炎之后

通过远程访问办公电脑，员工可以有效地执行他们的任务，就像他们就坐在远程电脑前一样，帮助公司在这段时间成功地实施业务连续性计划。

Atera – Splashtop 集成：有效的远程监控和管理以及最终用户对计算机的远程访问

Illustration showing how MSPs use Atera to monitor office computers and enable remote access. Two people at desks use computers, connected to a central server with multiple screens.

Atera 与 Splashtop 集成在一起，使用户不仅可以有效地支持其客户，还可以为最终用户提供对办公计算机的远程访问。

Atera 产品副总裁 Tal Dagan 说：“与 Splashtop 集成已经改变了游戏规则。“我们让客户选择 Atera，因为它附带了 Splashtop 远程访问功能。集成使 MSP 具备了为其客户提供端到端支持所需的所有工具。它还为他们提供了一个选项，为客户提供对办公计算机的远程访问，作为一项附加服务。”

Atera 用户可以在存在或不存在最终用户的情况下远程访问托管计算机，以解决问题并确保计算机以最佳状态运行。

  • 他们可以立即启动远程会话，并从其 Atera 控制台中控制托管计算机。

    A screenshot of the ATERA platform shows the Devices page, listing a Mac mini device. A green box highlights the blue Connect button next to the device status and details.

  • 通过订购 Splashtop Remote Support，可从 Atera 内部远程访问非托管电脑和移动设备。

Atera 用户还可以部署和管理最终用户对托管办公室计算机的远程访问，使最终用户能够居家高效办公，每台远程计算机每月仅需¥43详细了解如何使最终用户能够远程访问其办公计算机。

Screenshot of the Atera platform showing a “Customer Remote Access” option selected on the sidebar, with a popup offering remote access for $5 USD/month. An illustration features two hands holding remote controls.

Splashtop ：对办公计算机的高性能和安全的远程访问

Atera 使用 Splashtop Remote Access 为客户提供远程访问功能。帮助专业人员在家里或旅途中从任意设备远程访问办公室电脑。用户可以从任意电脑或移动设备（包括 Chromebook）远程访问 Windows 和 Mac。Splashtop 功能可实现高效的远程办公：

  • 高性能： 为Windows和Mac电脑获得近乎实时的远程音频和视频流，4K流，每秒超过40帧。优化的编码和解码引擎利用英特尔、英伟达和AMD的最新硬件加速

  • 强大的安全性： ，通过 多级安全合规 ，获得安全的远程连接。

  • 广泛的设备支持：从任何其他计算机或移动设备（包括 Chromebook ）远程访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。

  • 易于部署、管理和使用： 设置只需几分钟，与VPN不同。 邀请用户设置他们的账户和设备。 比起VPN ，更容易部署和管理。 对你的用户和计算机进行分组。 设置访问权限，并查看日志。

  • 多对多显示器： 同时查看多显示器系统的多个远程屏幕，包括多对一和多对多。

  • 会话中的功能：获得远程访问计算机时需要的高效工具。您可以传输文件、聊天、记录会话、共享桌面等等。

  • 企业选项。

    大型部署可获得单点登录集成和内部部署等选项。

立即免费试用 Splashtop Remote Access！

立即参与
开始您的 Splashtop 远程访问免费试用
免费试用


分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

Professional woman at desk using desktop computer with Splashtop Remote Support Tools for MSPs
MSP

针对MSP的远程支持工具

了解更多
Man looking worriedly at a computer screen with a large notification displaying a ransomware attack
MSP

MSP 如何减少网络攻击造成的损失

了解更多
MSP connecting to client offices.
MSP

MSP为多个客户提供IT服务所需的远程支持功能

了解更多
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT和帮助台远程支持

远程支持的缺陷：如何应对挑战并找到解决方案

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号