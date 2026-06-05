Atera 用户为最终用户提供对办公计算机的远程访问

由 Splashtop 提供支持的 Atera 的客户远程访问功能允许使用 Atera 的 MSP 设置和管理其最终用户对办公计算机的远程访问。
新冠肺炎大流行已加速了全球远程工作的进程。它非常方便、环保，正如 Splashtop 在 WFH 调查中所发现的那样。员工只要配备了正确的工具，就可以在家工作时提高工作效率。这就是为什么远程或混合工作成为趋势的原因，这种趋势将持续到新冠肺炎之后 。
通过远程访问办公电脑，员工可以有效地执行他们的任务，就像他们就坐在远程电脑前一样，帮助公司在这段时间成功地实施业务连续性计划。
Atera – Splashtop 集成：有效的远程监控和管理以及最终用户对计算机的远程访问
Atera 与 Splashtop 集成在一起，使用户不仅可以有效地支持其客户，还可以为最终用户提供对办公计算机的远程访问。
Atera 产品副总裁 Tal Dagan 说：“与 Splashtop 集成已经改变了游戏规则。“我们让客户选择 Atera，因为它附带了 Splashtop 远程访问功能。集成使 MSP 具备了为其客户提供端到端支持所需的所有工具。它还为他们提供了一个选项，为客户提供对办公计算机的远程访问，作为一项附加服务。”
Atera 用户可以在存在或不存在最终用户的情况下远程访问托管计算机，以解决问题并确保计算机以最佳状态运行。
他们可以立即启动远程会话，并从其 Atera 控制台中控制托管计算机。
通过订购 Splashtop Remote Support，可从 Atera 内部远程访问非托管电脑和移动设备。
Atera 用户还可以部署和管理最终用户对托管办公室计算机的远程访问，使最终用户能够居家高效办公，每台远程计算机每月仅需¥43。详细了解如何使最终用户能够远程访问其办公计算机。
Splashtop ：对办公计算机的高性能和安全的远程访问
Atera 使用 Splashtop Remote Access 为客户提供远程访问功能。帮助专�业人员在家里或旅途中从任意设备远程访问办公室电脑。用户可以从任意电脑或移动设备（包括 Chromebook）远程访问 Windows 和 Mac。Splashtop 功能可实现高效的远程办公：
高性能： 为Windows和Mac电脑获得近乎实时的远程音频和视频流，4K流，每秒超过40帧。优化的编码和解码引擎利用英特尔、英伟达和AMD的最新硬件加速 。
广泛的设备支持：从任何其他计算机或移动设备（包括 Chromebook ）远程访问任何 Windows、Mac 或 Linux 计算机。
易于部署、管理和使用： 设置只需几分钟，与VPN不同。 邀请用户设置他们的账户和设备。 比起VPN ，更容易部署和管理。 对你的用户和计算机进行分组。 设置访问权限，并查看日志。
多对多显示器： 同时查看多显示器系统的多个远程屏幕，包括多对一和多对多。
会话中的功能：获得远程访问计算机时需要的高效工具。您可以传输文件、聊天、记录会话、共享桌面等等。
企业选项。
大型部署可获得单点登录集成和内部部署等选项。
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