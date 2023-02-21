Freshdesk 与 Splashtop 的集成帮助用户提供卓越的客户体验

客户体验 (CX) 正在成为各行各业的关键品牌差异化因素。 在过去十年中，数字化转型塑造了企业，因此我们广泛依赖IT。 这意味着，如今，IT 支持肩负着提供良好客户体验的重大责任。

但是，IT 支持团队面临多项挑战，使他们难以提供令人满意的客户体验。 为了应对这些挑战，公司可以实施流程和工具，使代表能够提供无缝的客户体验。

点击下方阅读 Freshworks 博客，该博客详细讨论了这个问题。

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关于 Splashtop SOS – Freshdesk 集成

Splashtop SOS 和 Freshdesk 组合解决方案可帮助公司提供无缝的客户体验，并在客户生命周期的每个接触点做出响应。Freshdesk 用户不仅可以轻松获取所有相关的客户信息，还可以从票证中直接启动到客户计算机的远程支持会话，并立即解决客户的问题。了解有关 Splashtop-Freshdesk 集成的更多信息。

有关 Splashtop SOS 的更多信息

高性能：Splashtop SOS 使用同样的高性能引擎，该引擎为数百万用户使用的消费产品提供支持，我们的这些产品获得了许多奖项。可享受高清画质和快速连接。

强大的安全性： 所有远程会话均受安全功能和实践的保护，比如 TLS 和256位 AES 加密、设备身份验证、两步验证等。远程连接、文件传输和管理事件均会记入日志。了解更多有关 SOC 2、GDPR 和 HIPAA 标准合规性的信息。

高性价比： Splashtop 价格优惠，功能完善！与 TeamViewer、LogMeIn Rescue 和 BeyondTrust 等其他远程访问解决方案相比，可立省90％。

品牌定制*： 可以使用自己的徽标、颜色、说明和公司名称自定义 SOS 应用，便于客户下载。

免费 iOS 和安卓远程访问*： 远程查看客户的 iOS（11或更高版本）和安卓（5或更高版本）手机和平板电脑，以快速解决问题，远程控制大多三星、LG 和联想安卓设备。

新插件* 无人值守物联网/Rugged 设备访问和管理。 通过 SSO/SAML 进行身份验证。



Splashtop提供三种SOS订阅-SOS，SOS + 10，SOS Unlimited。 了解更多

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*在 Freshworks 平台上不可用