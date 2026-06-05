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Freshdesk 与 Splashtop 的集成帮助用户提供卓越的客户体验

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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客户体验 (CX) 正在成为各行各业的关键品牌差异化因素。 在过去十年中，数字化转型塑造了企业，因此我们广泛依赖IT。 这意味着，如今，IT 支持肩负着提供良好客户体验的重大责任。

但是，IT 支持团队面临多项挑战，使他们难以提供令人满意的客户体验。 为了应对这些挑战，公司可以实施流程和工具，使代表能够提供无缝的客户体验。

点击下方阅读 Freshworks 博客，该博客详细讨论了这个问题。

阅读 Freshworks 博客

关于 Splashtop Remote Support – Freshdesk 集成

Splashtop Remote Support 和 Freshdesk 集成，可帮助公司提供无缝的客户体验，在客户生命周期的每个接触点做出响应。Freshdesk 用户不仅可以随时获取所有相关的客户信息，还可以直接从工单向客户设备发起远程支持会话，立即解决客户问题。了解有关 Splashtop-Freshdesk 集成的更多信息

有关 Splashtop Remote Support 的更多信息

  • 高性能：Splashtop Remote Support 使用同样的高性能引擎，该引擎为数百万用户使用的消费产品提供支持，我们的这些产品获得了许多奖项。可享受高清画质和快速连接。

  • 强大的安全性：所有远程会话均受安全功能和实践的保护，比如 TLS 和256位 AES 加密、设备身份验证、两步验证等。远程连接、文件传输和管理事件均会记入日志。了解更多有关 SOC 2、GDPR 和 HIPAA 标准合规性的信息。

  • 高性价比： Splashtop 价格优惠，功能完善！与 TeamViewer、LogMeIn Rescue 和 BeyondTrust 等其他远程访问解决方案相比，可立省90％。

  • 品牌定制*：可以使用自己的徽标、颜色、说明和公司名称自定义Remote Support（SOS）应用，便于客户下载。

  • 免费 iOS 和安卓远程访问*：远程查看客户的 iOS（11或更高版本）和安卓（5或更高版本）手机和平板电脑，以快速解决问题，远程控制大多三星、LG 和联想安卓设备。

  • 新插件*

    • 无人值守物联网/Rugged 设备访问和管理。

    • 通过 SSO/SAML 进行身份验证。

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*在 Freshworks 平台上不可用

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