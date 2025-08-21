补丁不仅仅是为了修补破损的衣物。修补你的操作系统和应用程序（也就是说：安装小型安全更新和错误修复）对于维护整个组织的安全性和效率非常重要，并且保持你的补丁完全更新对于合规性和安全性至关重要。
网络威胁不断增长，寻找新的漏洞进行利用。因此，补丁合规性对于防止这些威胁至关重要，更不用说满足监管要求了。然而，在混合/远程办公和自带设备（BYOD）政策的世界中，打补丁可能是一个意想不到的挑战。
考虑到这一点，是时候看看补丁合规性及其重要性了。我们将探讨补丁合规性的重要性、面临的挑战、保持补丁更新、测量和报告的最佳实践，以及如何通过 Splashtop AEM（自主端点管理）简化和自动化所有端点的补丁管理。
什么是补丁合规性？
补丁合规是指保持设备更新以满足定义的补丁策略和截止日期。每当有新补丁发布时，公司和IT团队应确保更新在所有设备上推出，保持其终端和网络的安全和合规。如果公司在补丁方面落后或忽视其设备，将无法满足其合规要求。
这适用于操作系统和应用程序。即使您的操作系统是最新的，未打补丁的应用程序仍可能存在攻击者可以利用的安全漏洞。
合规性作为指标和过程
在检查补丁合规性时，了解补丁推出过程中涉及的步骤以及跟踪其推出的指标是至关重要的。
当合规性被�视为一个指标时，组织会检查在指定时间范围内符合其合规政策的终端百分比。这包括需要更新的终端数量（包括远程和办公室内的），以及在每个设备上推出更新所需的时间，以确保补丁推出及时进行。
然而，组织还需要考虑补丁推出的过程。正确的补丁管理不仅仅是自动安装可用更新，还需要根据公司政策进行测试、批准、部署和验证补丁。这个过程很重要，因为它确保补丁正常工作，不会引起任何意外的兼容性问题，并在您的环境中正确安装。
简而言之，该过程确保补丁安全且完整地安装，而指标则跟踪在特定时间范围内有多少端点完全打了补丁。
补丁合规实践的例子
话虽如此，了解补丁合规性在实际中的表现可能会有所帮助。企业将根据规模、IT资源、安全法规等因素制定不同的合规政策。
例如，企业可能会制定政策，确定补丁必须在多快的时间内部署到其端点上。这可以指定诸如“关键补丁必须在七天内完全部署”之类的指南，同时为仅包含小改进或更新的补丁提供更多的灵活性。这样做有助于 IT 团队了解优先事项，以便他们可以适当地分配资源。
此外，补丁合规政策还可以设定关于哪些设备最为关键并应优先处理的指导方针。例如，服务器和其他关键设备应优先处理并尽快打补丁，而低风险设备可以等到更紧迫的更新完成后再处理。
补丁合规性为何重要
有些人可能会想知道补丁合规为何如此重要。补丁本质上是小更新，旨在解决一两个问题，不像较大的更新会带来更大的变化。然而，忽视补丁合规是一个大错误。
补丁合规对于多个原因至关重要，包括：
安全风险降低
��保持设备和应用程序的更新对于安全性很重要，因为许多补丁旨在修复黑客可能利用的漏洞。事实上，未修补的软件是黑客用来入侵设备的首要攻击途径。
通过提供定期的补丁和更新，企业可以确保其应用程序和端点保持安全，并尽快解决任何潜在的漏洞。快速和及时的补丁可以缩短暴露窗口，给黑客更少的机会进行攻击，并保护易受攻击的系统。
合规性和法规对齐
许多安全框架和法规要求及时修补，包括PCI DSS、DORA、ISO、NIS2和HIPAA。如果你的安全审计显示你一直让终端未打补丁且易受攻击，你可能会失败并面临巨额罚款。
合规审计有严格的期望，企业必须满足这些期望。安全审计系统地评估企业的所有系统、程序和安全政策，以确保其满足每一个期望，并在识别和解决潜在威胁或漏洞时保持适当的警惕。
审计可以包括风险和漏洞评估、渗透测试、配置审计，当然还有合规性审计。合规审计评估您的安全性与行业法规和标准的对齐程度，并识别需要改进的领域。这包括技术评估、分析文档、与关键人员交谈，以及进行测试以评估组织安全性的有效性。
如果公司的审计显示其终端使用过时的操作系统或应用程序，尤其是已知存在安全漏洞的版本，这对企业来说是一个巨大的打击。补丁合规有助于维护网络安全，使组织能够满足其监管要求。
业务连续性和用户体验
无论补丁是为了修复漏洞、修正错误，还是提供小幅改进，它们都能带来更好的用户体验。适当的补丁可以减少停机和事故，同时提高性能，使公司各部门的员工工作更高效，减少向IT部门求助的时间。这反过来又释放了IT资源，使得代理可以专注于更紧迫的问题。
良好的补丁管理也可以减少整�个补丁过程中的中断。虽然在工作日中间启动操作系统和应用程序更新可能会造成干扰，但补丁自动化和调度可以确保它们在方便的时间安装，最大限度地减少干扰，同时保持终端的更新。
声誉和客户信任
当未打补丁的系统导致数据泄露时会发生什么？损害远远超出最初的损失。公司不仅会失去重要数据、恢复时间和金钱，泄露还可能对企业的声誉和客户信任造成重大损害。
当公司遭受安全漏洞，尤其是由于安全松懈或缺少补丁造成的漏洞时，其信誉将受到巨大打击。客户在与该组织打交道时会感到不那么自信，并且在与其开展业务时会更加犹豫。
另一方面，补丁纪律表明企业重视安全并保持高安全标准。这让客户在与他们合作时感到放心，提高了信任和声誉，从而带来更多的商业机会。
补丁合规性的主要挑战
虽然补丁合规性至关重要，但一些挑战和障碍可能使其更加困难。组织和 IT 领导者应意识到这些挑战，以便他们知道会发生什么并做好准备应对。
常见的补丁合规性挑战包括：
不完整或不准确的设备清单
你是否有所有设备的适当清单？被遗忘、忽视或未管理的设备会造成盲点，可能未被修补，从而带来巨大的安全风险。准确的实时资产列表对于监控你的库存并确保所有设备都已更新和记录在案非常重要。否则，你那些较旧、被遗忘的设备可能会为黑客提供一个轻松进入系统的入口。
远程和脱机终端
维护 远程设备 与 本地 终端一样重要。然而，没有合适的软件，打补丁和更新远程设备可能会成为一项挑战。即使是本地设备，在补丁推出的维护窗口期间也可能被留在脱机状态，从而导致它们被跳过。
幸运的是，这些障碍可以通过正确的补丁管理解决方案来解决。通过远程终端管理解决方案，您可以自动更新远程设备上的补丁，安排在最方便的时间进行更新，并设置重试策略，以便在计划时间内可能脱机的设备上安装补丁。
手动工作流程和人为错误
错误可能会发生，尤其是在需要重复手动操作的大型项目中。手动在大型和分布式终端环境中部署补丁容易出现人为错误，并且可能是一个缓慢且耗时的过程。
当IT代理需要逐个设备安装补丁时，更新每个终端可能需要很长时间，并且更新没有一致的节奏。即使有详细的电子表格，也很容易遗漏或跳过某些设备，并且没有简单的方法来监控每个设备的安装进度，以防出现问题。
这可能导致延迟、设备遗漏和更新失败，所有这些都会造成巨大的安全漏洞。补丁更新必须在终端之间高效进行，而这在IT代理必须手动更新每个设备时是无法实现的——自动化工具对于顺利和完整的补丁部署至关重要。
可见性和报告差距
如果没有对端点的全面可见性，您就像在盲目飞行。IT 团队需要能够显示补丁状态的仪表盘和警报，如果有任何失败（以及原因），以及是否有需要修复的老化更新。
没有适当的可见性，很容易错过失败的更新、被跳过的设备或可能发生的任何其他问题。单个未修补的端点可能会造成黑客可以利用的漏洞，为整个公司带来重大风险。因此，使用终端管理软件至关重要，它可以通过单一仪表盘提供对每��个终端的清晰、精确的了解。
变更控制和维护窗口
虽然更新很重要，但它们常常被推迟以避免中断工作。在保持设备安全的同时，平衡正常运行时间和及时补丁更新很重要，这在没有自动化补丁管理工具的情况下可能很棘手。
通过适当的补丁管理解决方案，您可以协调和自动化补丁安装，以便在不打扰工作的时间安排它们。这最大限度地减少了对员工的影响，同时不让设备暴露在风险中，因此最终用户可以高效工作而不被更新打断。
旧系统和第三方应用程序
补丁中的一个常见但意想不到的挑战来自与旧系统或第三方应用程序的兼容性问题。旧系统可能依赖于不再受支持或接收延迟补丁的软件，随着时间的推移，这些系统变得更加脆弱。此外，有时补丁可能会进行一个小但重要的更改，使软件和应用程序不兼容，因此在补丁在更大环境中推出之前需要进行测试。
不受支持的软件、补丁延迟和兼容性问题都可能导致重大风险和挫折。利用补偿控制来修复这些漏洞并满足您的安全合规要求，以及优先考虑设备及其安全的更新和维护是很重要的。
8个补丁合规最佳实践
幸运的是，有一些方法可以帮助确保适当的补丁合规性，而无需花费过多时间或中断工作。遵循这些最佳实践可以指导您的 IT 团队顺利、高效且节省时间地部署补丁，保持端点完全更新并确保最佳安全性。
1. 维护完整的实时库存
维护准确的库存是确保补丁合规性可以采取的最重要措施之一。这需要跟踪设备的数据、其操作系统（包括 OS 版本）以及设备上次签到的时间。通过这些数据点，您可以准确监控和管理端点，以�确保每个端点都是最新的。
此外，您应该始终检查补丁，并将您的库存进行比较，以确保没有错过任何补丁。持续发现是确保最新端点库存和维护审计清晰记录的关键。
2. 建立政策和服务水平
明确的补丁政策对于维护 IT 合规性、安全性和效率至关重要。通过适当的政策，您可以根据补丁的严重性和资产的重要性设置优先级和基于风险的时间表，确保高效的推出而不影响您的服务水平。
当然，这些政策也应足够灵活，以便在需要例外时进行调整。为这些情况实施审批路径有助于在有紧急更新或补丁引发问题时继续工作不受阻碍。
3. 基于风险进行优先级排序
优先更新是任何补丁管理政策的重要组成部分。首先优先处理最关键的补丁——那些解决黑客正在积极利用的漏洞、修复重大问题并影响您业务关键系统的补丁。从那里，您可以根据业务影响对补丁优先级进行分组，从对业务影响最大的更新开始，然后逐步降低。
这样做有助于确保最重要的补丁尽快推出，而不太重要的补丁则有更灵活的安排。这使你能够在不忽视补丁的情况下，围绕IT资产的可用性和最终用户的工作时间进行工作。
4. 自动检测和部署
手动监控补丁并在每个端点上安装它们可能既耗时又容易出错。幸运的是，有补丁管理自动化工具可以自动检测并在设备上部署它们。
自动化补丁管理软件可以扫描、下载和安装连接终端上的补丁，涵盖从检测补丁到安装后重启设备的每一步。合适的工具甚至可以安排分阶段推出补丁，等待最佳时间在每个设备上安装补丁，以避免停机和中断。
5. 使用试点环进行测试
虽然快速推出更��新很重要，但补丁也不应鲁莽进行。测试补丁对于识别潜在的兼容性问题或补丁可能带来的意外问题至关重要，以防止它们影响更广泛的环境。
在试点环中测试是检查补丁的最佳方法。这从在隔离环境（Ring 0）中开始测试，以检查补丁是否正常工作并且没有立即问题。从那里，补丁被部署到较小的环境（Ring 1）进行验证，仔细扩展到更多终端，同时监控任何问题，直到完全部署。
拥有回滚计划也很重要。如果补丁导致意外问题，能够将更新回滚到以前的未打补丁版本可以拯救您的端点，并允许您等待问题解决后再部署任何更新。
6. 使用警报监控成功和失败
如果补丁未成功安装，您需要尽快知道。使用具有监控和警报的终端管理解决方案有助于确保您可以跟踪所有终端的补丁状态，以便快速解决任何失败的补丁。否则，设备可能会保持脆弱，为网络攻击者提供一个简单的入口点。
一个好的终端管理解决方案会提供关于缺失补丁、安装失败和面临过时风险的老化合规性的警报。这些解决方案甚至可以自动提交IT支持票或触发工作流程，以确保及时解决补丁失败问题。
7. 处理例外并记录
虽然补丁很重要，但有时可能需要延迟甚至跳过补丁。在这些情况下，处理和记录这些例外的政策是关键。
这些政策可以帮助管理临时延期、审查日期，并找到安全工具来弥补跳过的更新。还需要跟踪和记录这些决策，以便在审计期间明确解释和补偿控制。
8. 报告KPI和时间趋势
跟踪你的KPI对于业务的许多方面都很重要，包括补丁管理。当你推出新补丁时，跟踪你能多快部署它们、安装的有效性以及每月应用的补丁数量是很重要的。跟踪这些可以识别需要��改进的领域，以便未来的补丁更新更加无缝。
在新补丁部署后监控您的KPI以识别任何新趋势，包括性能改进和可能需要解决的任何新中断也很有帮助。这有助于推动改进，并将所有数据跟踪和编译成审计就绪视图。
核心补丁合规KPI跟踪
说到关键绩效指标，您应该跟踪哪些KPI？几个重要的KPI可以显示您的补丁部署表现如何，包括：
合规率，按严重性和组跟踪
补丁部署速度/平均补丁时间
失败率
设备过期
补丁覆盖率（包括操作系统和第三方应用程序）
应用的补丁数量
跟踪这些有助于IT领导者了解其补丁部署策略的有效性、应解决的潜在问题、改进的领域等。
Splashtop AEM 如何帮助您实现补丁合规
对于未做好准备的人来说，补丁合规可能是一个挑战，但如果你有合适的工具，确保所有终端安全和最新是很容易的。
Splashtop AEM（自主端点管理）是市场上管理不同设备的最佳解决方案之一，包括基于策略的自动化实时操作系统和第三方补丁。使用 Splashtop AEM，您可以自动更新操作系统和第三方应用程序，深入了解您的补丁部署，并控制您部署的补丁。
Splashtop AEM包括：
1. 自动化操作系统和第三方应用程序补丁
Splashtop AEM 通过自动化操作系统和第三方应用程序补丁，减少了补丁所需的手动工作和可能导致的延迟。它会自动检测端点的新补丁，安排更新，并在方便的时间部署补丁，而无需人工干预。这使端点和应用程序保持更新，而不会占用工作时间或要求 IT 代理手动更新每个设备。
2. 可配置的缺失或失败补丁警报
如果补丁被跳过或出现问题，Splashtop AEM 可以确保您的 IT 团队�是第一个知道的。它可以发送失败、待定补丁或政策违规的警报，以便 IT 代理可以快速解决问题并保持设备打补丁。这些警报可以通过电子邮件发送，并显示在 Splashtop AEM 控制台上，使其清晰可见且易于管理。
3. 日程和维护窗口
时间就是一切，这就是为什么Splashtop AEM允许用户设置自定义计划和维护窗口以避免用户中断。这确保更新安排在对每个人都方便的时间，因此最终用户不会遇到计划外的停机或中断。如果补丁更新失败，Splashtop AEM可以自动重试或为下一个方便的时间安排另一次尝试。
4. 集中仪表盘和远程修复
Splashtop AEM 具有用户友好的界面和集中仪表盘。从那里，IT 代理可以在一个方便的位置查看所有端点的补丁状态。如果有任何问题需要解决，他们可以使用远程命令和脚本快速解决问题，即使他们在远程工作或管理远程设备时也是如此。
5. 审计就绪报告
审计可能耗时且令人疲惫，但它们仍然是必要的。Splashtop AEM 通过可导出的报告，包括政策遵循和例外处理的证据，使审计变得轻松。这提供了清晰的文档，显示你的补丁管理和安全，准备好用于审计或向领导报告。
6. 与Splashtop Remote Support和Splashtop Enterprise一起工作
Splashtop AEM是Splashtop平台的一部分，可作为Splashtop Remote Support和Splashtop Enterprise的附加组件，用于统一远程访问、支持和端点管理。这提供了一个用于远程访问、支持、监控、修补和警报的单一平台，因此IT团队可以轻松地从任何地方支持和管理多个端点。你的IT团队将能够更快地响应，同时使用更少的工具，保持设备�安全，并支持远程环境。
结论和下一步
补丁合规性对于任何希望维护网络安全和IT合规性的企业都是必要的。通过适当的补丁管理，你可以降低安全风险，支持审计，并保持操作系统和应用程序的最佳运行状态。即使只是开始使用提供见解和补丁状态更新的补丁自动化和仪表盘，也可以帮助提高你的端点的效率和安全性，而Splashtop AEM带来了这一切及更多。
