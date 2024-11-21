本地部署 (On-Prem): 优势、限制及更多

在管理软件和基础设施时，企业通常面临一个关键选择：本地部署还是基于云的解决方案。本地系统，或称“on-prem”，提供了独特的优势，如对数据的完全控制、增强的安全性和定制选项，使其成为许多行业的首选。
我们将探讨本地部署的真正含义，深入了解其优缺点，并看看它与其他选项如异地和云解决方案的比较。无论您是在规划IT策略还是只是对最佳远程访问设置感到好奇，您都来对地方了！
什么是本地部署？
本地部署（通常缩写为“on-prem”）是指在公司自己的设施或数据中心内托管的软件和基础设施。与基于云的解决方案不同，本地部署系统让企业对其数据、硬件和软件配置拥有完全的控制权。这种设置非常适合那些优先考虑数据安全、需要定制解决方案或在合规性至关重要的高度监管行业中运营的组织。
例如，内部部署解决方案通常用于医疗保健和金融等行业，这些行业必须严格遵守 HIPAA 或 GDPR 等数据保护法律。通过内部管理一切，企业可以确保数据保持安全并在其管辖范围内。
本地部署软件示例
本地解决方案在各个行业中被广泛使用，包括：
本地文件服务器：
用于在组织内部存储和共享文件，本地文件服务器是一个经典的本地解决方案示例，优先考虑数据控制。
企业资源规划 (ERP) 系统：
像 SAP 或 Oracle 这样的 ERP 系统通常部署在本地，以集成和管理核心业务流程，同时确保对敏感公司数据的完全控制。
客户关系管理 (CRM) 软件： 许多企业仍然选择内部部署的 CRM 软件，例如 Microsoft Dynamics，以定制工作流程并严格控制客户数据。
通过在现场维护这些系统，公司可以确保可访问性，而无需依赖外部互联网连接或第三方服务提供商。
本地部署与外部部署有何不同？
本地和非本地解决方案代表了两种对比鲜明的软件和基础设施托管和管理方法。本地系统托管在组织自己的数据中心内，提供对数据和安全的完全控制。相比之下，外部解决方案由第三方提供商远程管理，提供便利性和可访问性，但直接监督较少。
为了更好地了解差异，请参阅下面的比较表：
方面
本地部署
外部部署
定义
软件和基础设施托管在公司的自有设施或数据中心。
软件和基础设施由第三方提供商（例如，云）远程托管。
数据控制
完全控制数据，因为它是本地存储的。
数据由第三方提供商管理，提供较少的直接控制。
可访问性
通常仅限于物理位置或安全网络。
可从任何有互联网连接的地方访问。
设置和所有权
需要拥有和管理硬件和软件。
无需拥有硬件；依赖于服务提供商的基础设施。
维护
由内部IT团队管理，包括更新、补丁和修复。
维护由提供商处理，减少了内部团队的工作量。
成本结构
在硬件、许可证和设置上的初始投资较高。
按需付费或基于订阅，分摊成本。
安全
根据组织需求量身定制的安全措施。
由供应商管理的安全性，可能存在供应商级别的漏洞。
规范与标准
更容易确保符合严格法规的行业的合规性。
提供商必须遵守法规；组织的直接监督较少。
可扩展性
可扩展性有限；扩展需要购买额外的硬件。
高度可扩展；资源可以根据需要调整，无需硬件投资。
性能
提供可预测的性能，因为资源不与其他用户共享。
性能可能因提供商资源和网络连接而异。
可靠性
依赖于内部基础设施，可能会受到本地中断的影响��。
依赖于提供商的正常运行时间和外部网络的稳定性。
云与本地部署
在决定使用 基于云的解决方案 还是本地部署系统时，企业必须根据各自的独特需求权衡每种模式的优缺点。下面是一个比较，以帮助澄清关键差异：
方面
云服务
本地部署
基础设施
托管在第三方服务器上；无需物理硬件。
需要内部服务器和网络设备。
费用
基于订阅，费用可预测的月费。
高额前期投资；长期成本可能较低。
维护
由提供商管理（更新、补丁、备份）。
由内部IT团队处理，需要专业知识和资源。
数据控制
数据由第三方提供商存储和管理。
完全控制数据，存储在本地服务器上。
安全
供应商实施安全措施，但仍存在漏洞或未经授权访问的风险。
定制的安全措施符合业务需求，但需要持续努力。
可扩展性
高度可扩展；资源可以快速轻松地调整。
扩展性有限；需要额外的硬件和时间来扩展。
可访问性
只要有互联网连接即可从任何地方访问。
除非使用远程访问解决方案，否则仅限于物理位置或安全网络。
定制化
根据提供商的平台和产品，定制化有限。
高度定制化潜力以满足特定业务需求。
规范与标准
供应商必须符合监管标准；企业的监督较少。
更容易维护与行业特定法规和政策的合规性。
设置时间
快速设置；服务在订阅后即可部署。
需要耗时的设置，包括硬件安装和软件配置。
谁能从本地部署软件中受益？
本地软件提供了独特的优势，能够满足特定�行业和组织的需求。以下是最能从本地解决方案中受益的对象：
1. 受监管行业
在具有严格合规性要求的行业中，如医疗保健、金融和政府，组织通常更倾向于本地部署解决方案。这些企业需要对其数据进行全面控制，以满足 HIPAA、GDPR 或 PCI-DSS 等标准。
2. 高安全需求的企业
处理敏感或机密信息的公司，如法律公司、国防承包商和研究机构，通常选择本地部署系统，因为它们能够定制安全措施并最大限度地减少外部风险。
3. 需要定制化的组织
内部部署解决方案允许广泛的定制，使其成为需要定制软件以满足特定工作流程和流程的企业的理想选择，例如制造工厂或大型企业。
4. 互联网连接有限的地点
在互联网连接不可靠或有限的地区运营的企业，如农村办公室或远程设施，受益于不依赖于持续互联网访问的本地系统。
5. 拥有大型IT团队的企业
拥有专门IT部门和充足资源的公司通常更喜欢内部软件，因为它具有控制、灵活性和长期成本节约，特别是在较大规模的部署中。
本地解决方案的主要优势
本地部署解决方案提供了几个使其成为优先选择的好处，适合优先考虑控制、安全和定制化的企业。以下是主要优势：
1. 增强的安全性
本地系统提供无与伦比的数据安全性，因为所有信息都存储在本地。企业可以实施针对其特定需求的定制安全措施，最大限度地降低违规和未经授权访问的风险。
2. 完全控制数据和基础设施
组织对其软件和硬件拥有完全的所有权和控制权。这种控制使他们能够根据自己的政策管理配置、更新和数据存储，确保更大的灵活性和合规性。
3. 符合法规
具有严格法规的行业，如医疗保健（HIPAA）和金融（GDPR, PCI-DSS），可以从将数据保存在自己的服务器中受益。本地部署通过提供对数据处理的直接监督来简化合规性。
4. 定制化和集成
本地解决方案可以根据企业的独特工作流程和需求进行定制。它们还允许与其他内部系统的无缝集成，使其成为需要特定功能的企业的理想选择。
5. 可靠的性能
由于拥有专用硬件且没有资源共享，本地部署解决方案提供可预测和一致的性能，不受共享云环境中可能出现的带宽或延迟问题的影响。
6. 长期成本节约
虽然本地系统的初始投资可能很高，但从长远来看，它们可能是具有成本效益的，特别是对于长期使用的企业。没有经常性的订阅费用，公司可以根据需要灵活升级他们的系统。
7. 对外部提供商的依赖有限
本地系统减少了对第三方提供商的依赖，确保即使外部服务中断也能保持运营连续性。这种独立性对于在关键或敏感行业运营的企业至关重要。
本地软件的挑战和考虑因素
虽然本地部署系统具有独特的优势，但有一些注意事项需要牢记。使用合适的工具和计划，这些挑战可以得到有效管理。
1. 前期成本的战略投资
本地部署解决方案需要在硬件和设置上的初始投资，但通过避免重复的订阅费用提供长期节省。
2. 主动维护需求
�管理更新和硬件更换是本地所有权的一部分。像Splashtop On-Prem这样的解决方案通过远程管理和更新等功能简化了维护。
3. 计划的可扩展性
扩展需要额外的硬件，但确保了专用资源。像高可用性集群这样的功能使增长变得无缝且高效。
4. 安全的远程访问
内部部署系统通常与本地网络绑定，这可能对远程团队构成挑战。然而，通过正确的配置和工具，企业可以实现从任何地方安全访问其系统，支持混合和远程工作模式。
5. 可靠的硬件冗余
硬件管理需要准备，但通过备份和远程重启等工具，可以将停机时间降到最低。
6. 可管理的空间和能源需求
本地设置需要空间和电力，但合适的部署使这些变得可控，同时提供完全的控制。
7. 定制技术升级
升级本地部署系统需要规划，但允许组织定制其基础设施以满足特定需求。这种灵活性确保企业在保持对其IT环境的控制的同时，可以采用新技术。
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