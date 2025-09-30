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Naverisk user enabling clients to access work computers remotely

Naverisk用户：使您的客户端能够通过Splashtop Business Access远程访问工作计算机

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Naverisk 用户可以利用 Splashtop 集成，将客户设置为在家远程访问工作计算机，从而实现业务连续性。

在这些不确定的时期，各公司已经制定了灾难恢复计划，并要求员工在家工作，以保护他们及其家人的安全。 作为远程访问和远程支持工具，Splashtop 在帮助客户MSPs提供远程访问方面处于独特的地位，使他们能够在家工作。

使用 Splashtop Remote Access Pro 让客户远程办公

当客户设置远程办公计划时，使用 Splashtop Remote Access Pro，可以帮助他们远程访问托管设备。作为 Naverisk 用户，可以更轻松为客户启用远程访问。通过已安装的 Streamer，则无需再安装任何其他软件。

方法如下：

Diagram of MSP integration with Splashtop Business Access Pro for remote management


这样，您可以通过向客户提供安全的远程访问来轻松扩展您的服务范围。 有关如何操作的详细说明可在我们的 Naverisk 支持页面上找到

关于 Splashtop Remote Access Pro

Splashtop为业务专业人员和大型团队提供安全的远程访问工具。用户可以从家用计算机甚至iOS和Android设备远程访问其Windows，Mac或Linux计算机。 Splashtop的远程访问会话提供了诸如多对多监视器监控，会话录制，聊天，共享桌面，远程重启等功能！

Splashtop 可为居家办公团队提供7.5折优惠。点击详细了解 Splashtop Business Access

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是否要支持非 Naverisk 托管的电脑和移动设备，请查看 Splashtop Remote Support。

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