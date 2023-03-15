Naverisk用户：使您的客户端能够通过Splashtop Business Access远程访问工作计算机

Naverisk 用户可以利用 Splashtop 集成，将客户设置为在家远程访问工作计算机，从而实现业务连续性。

在这些不确定的时期，各公司已经制定了灾难恢复计划，并要求员工在家工作，以保护他们及其家人的安全。 作为远程访问和远程支持工具，Splashtop 在帮助客户MSPs提供远程访问方面处于独特的地位，使他们能够在家工作。

让您的客户能够使用 Splashtop Business Access Pro 远程工作

当您的客户设置远程工作计划时，使用Splashtop Business Access Pro，您可以为他们提供对自己计算机的远程访问，这些计算机由您管理。作为Naverisk用户，您可以更轻松地为客户端启用远程访问。通过利用已经作为Naverisk代理的一部分安装的streamer，您无需安装任何其他软件就可以这样做。

方法如下：



这样，您可以通过向客户提供安全的远程访问来轻松扩展您的服务范围。 有关如何操作的详细说明可在我们的 Naverisk 支持页面上找到。

关于 Splashtop Business Access Pro

Splashtop为业务专业人员和大型团队提供安全的远程访问工具。用户可以从家用计算机甚至iOS和Android设备远程访问其Windows，Mac或Linux计算机。 Splashtop的远程访问会话提供了诸如多对多监视器监控，会话录制，聊天，共享桌面，远程重启等功能！

在 Splashtop，团队居家办公可享7.5折优惠。点击详细了解 Splashtop Business Access。

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