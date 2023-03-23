针对MSP的远程支持工具

诸如远程支持解决方案之类的工具将帮助您为客户提供最优质的服务，提高工作效率并降低成本。

您的客户要求您提供最好的服务。毕竟，作为MSP，他们希望您保持其IT基础架构的平稳运行。如果出现问题，他们希望您立即解决。

MSP可使用多种工具和服务来帮助满足这些客户期望。有很多工具帮助MSP技术人员更有效地工作并保持很高的客户满意度的方法。

尽管MSP可以使用多种解决方案，但在本文中，我们将介绍我们认为对MSP最重要的两个远程支持工具：

远程访问

远程管理和监视（ RMM ）

远程访问

远程访问使您可以远程连接到客户的计算机。连接后，您可以查看该设备的屏幕并进行控制。远程支持解决方案是一种远程访问产品，其中包括旨在帮助IT技术人员远程执行支持的功能。这些功能包括文件传输，更新管理，活动日志等。

如果您仍然亲自为计算机提供支持，那么您将落后于竞争对手。大多数MSP都提供远程支持，而从中可以看到好处，不难理解原因。

远程支持功能意味着在对他们的设备进行故障排除时，您不必去客户的站点。无论身在何处，都可以远程访问。这样可以减少差旅成本，同时减少解决问题所需的时间。

有许多远程支持解决方案。作为MSP，您需要找到一个能够提供所需功能，以预期水平执行并且不花大钱的产品。

基于此，我们坚信Splashtop Remote Support是最好的远程支持解决方案，并且是所有MSP的必备工具。

Splashtop Remote Support为什么是支持MSP的基本工具？

高性能远程访问 。Splashtop 的引擎是最快的引擎之一，具有实时连接以及高清质量和声音。

提供无人值守支持 。即使没有最终用户，也可以远程访问和支持客户的设备。

提供临时/有人值守支持 。Splashtop 远程支持可让您提供按需支持，并在收到请求后的几秒钟内连接到客户的计算机。

易于部署 。创建部署包并将其发送到您想要支持的所有设备。 安装后，你将能够随时访问这些设备。

最优惠的价格 。其他远程支持选项的成本很高，有些还逐年大幅提高了价格。 Splashtop 为您提供最优惠的价格，而无需每年涨价。

简化远程支持的工具和功能 。您可以使用任何其他设备远程访问客户的计算机。 连接后，您可以传输文件、远程打印、远程唤醒和聊天。 您还可以将所有用户和计算机组织成组，并管理他们的访问权限。

端点监控和管理功能。 Splashtop 远程支持包括适用于 MSP 的其他工具和功能，包括可配置的警报、Windows 更新、事件日志、远程命令、系统清单等。 您还可以为最多 50 个客户启用最终用户访问权限，这样他们就可以远程访问在您的账户下管理的自己的计算机。

Splashtop远程支持已被数百个MSP选择。许多人指出与其他产品相比，远程连接的质量以及低成本。

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RMM

除了远程访问之外，MSP另一个最重要的工具也许是远程管理和监视（RMM）解决方案。

RMM可帮助您管理所支持的所有设备和服务器。 RMM将监视您支持的设备的活动和状态。这有助于MSP主动支持客户设备。

有许多RMM解决方案可用，每种解决方案都提供广泛的功能。有些甚至包括远程访问功能。实际上， 一些RMM解决方案已与Splashtop合作，将我们强大的远程支持工具纳入其软件包，其中包括：

Datto

Naverisk

Atera

NinjaOne

Ivanti

除了远程访问，RMM还非常适合跟踪网络和设备安全性，自动化任务，创建活动报告，自动化警报和故障单。

结论

您的客户信任其IT基础架构。您需要确保拥有适当的工具，以：1）保持客户设备和网络的平稳运行，以及2）出现问题时立即提供支持。

拥有像 Splashtop Remote Support 这样的工具将确保您可以随时随地支持客户的计算机和服务器。 您现在可以试用 Splashtop 远程支持的免费试用 7 期。

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