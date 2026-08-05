针对MSP的远程支持工具

诸如远程支持解决方案之类的工具将帮助您为客户提供最优质的服务，提高工作效率并降低成本。
您的客户要求您提供最好的服务。毕竟，作为MSP，他们希望您保持其IT基础架构的平稳运行。如果出现问题，他们希望您立即解决。
MSP可使用多种工具和服务来帮助满足这些客户期望。有很多工具帮助MSP技术人员更有效地工作并保持很高的客户满意度的方法。
尽管MSP可以使用多种解决方案，但在本文中，我们将介绍我们认为对MSP最重要的两个远程支持工具：
远程访问
端点监控与管理
面向 MSP 的远程访问
远程访问使您可以远程连接到客户的计算机。连接后，您可以查看该设备的屏幕并进行控制。远程支持解决方案是一种远程访问产品，其中包括旨在帮助IT技术人员远程执行支持的功能。这些功能包括文件传输，更新管理，活动日志等。
如果您仍然亲自为计算机提供支持，那么您将落后于竞争对手。大多数MSP都提供远程支持，而从中可以看到好处，不难理解原因。
远程支持功能意味着在对他们的设备进行故障排除时，您不必去客户的站点。无论身在何处，都可以远程访问。这样可以减少差旅成本，同时减少解决问题所需的时间。
面对众多适用于 MSP 的远程支持解决方案，重要的是找到一款具备所需功能、性能符合预期且价格不高昂的��产品。
基于此，我们坚信Splashtop Remote Support是最好的远程支持解决方案，并且是所有MSP的必备工具。
Splashtop Remote Support为什么是支持MSP的基本工具？
高性能远程访问
Splashtop 的引擎速度非常快，具有实时连接和高清画质和音质。
提供无人值守支持
即使没有最终用户在场，也能远程访问和支持客户的设备。
提供临时/有人值守支持
通过 Splashtop Remote Support，可在收到客户请求的几秒钟内，为客户提供按需支持，并连接到客户的计算机。
易于部署
创建部署包，然后发送到要支持的所有设备。安装部署包后，即可随时访问这些设备。
最优惠的价格
其他远程支持方案不仅成本很高，有些甚至逐年大幅涨价。而 Splashtop 不仅价格合理，而且决不会每年涨价。
简化远程支持的工具和功能
使用任意设备远程访问客户的计算机。连接成功后，即可传输文件、远程打印、远程唤醒和聊天。还可以将所有用户和计算机进行分组，管理其访问权限。
Splashtop远程支持已被数百个MSP选择。许多人指出与其他产品相比，远程连接的质量以及低成本。
端点监控与管理
对于托管服务提供商来说，必须保持对每个端点的可见性和控制力。这就是 Splashtop 的自动端点管理（AEM）的关键作用。
Splashtop AEM 为 MSP 提供对所有托管设备的集中实时视图。可以监控系统健康状况、安排和自动部署补丁、运行远程脚本，及时响应用户问题，避免用户受到影响。AEM 支持 Windows 和 macOS，可以轻松管理大量设备，无需切换工具或控制台。
主要功能包括：
自动操作系统和第三方应用程序修补
远程命令执行和脚本
实时设备清单和健康监控
基于策略的任务自动化
通过与 Splashtop Remote Support 和 Enterprise 无缝集成，AEM 可以简化端点管理并增强提供主动服务的能力。
结论
您的客户信任其IT基础架构。您需要确保拥有适当的工具，以：1）保持客户设备和网络的平稳运行，以及2）出现问题时立即提供支持。
拥有像 Splashtop Remote Support 这样的工具将确保您可以随时随地支持客户的计算机和服务器。 您现在可以试用 Splashtop 远程支持的免费试用7期。