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使用 NinjaOne 的 MSP 如何使客户能够远程访问其工作计算机

Splashtop Team
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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冠状病毒的爆发已导致全球范围内促使公司使员工能够居家办公。这是雇主为确保雇员及其家人安全所采取的预防措施，这是未来的趋势。 Splashtop是一种远程访问和远程支持工具，处于独特的位置，可以帮助员工在家工作时提高工作效率，并帮助他们制定业务连续性计划。

让客户通过 Splashtop Remote Access Pro 实现居家办公

客户需要远程办公？可以帮助客户提高工作效率，无需额外安装程序即可远程访问工作计算机。Streamer 已经集成到 NinjaOne 中，客户利用 Streamer 可以从自己的设备远程访问计算机。

只需 4 个简单步骤：

Infographic showing how an MSP uses NinjaRMM and Splashtop: 1) MSP buys Splashtop Business Access Pro, 2) Installs Streamer on endpoints, 3) Sets access permissions, 4) Customers use app to remote into their computers.


然后，就可以作为附加服务为客户提供安全的远程访问，获得额外的收入来源。我们的 NinjaOne 支持页面有操作方法相关的详细说明。

关于 Splashtop Remote Access Pro

Splashtop为业务专业人员和大型团队提供了最受信任，可靠和安全的远程访问工具。用户可以从家用计算机甚至iOS和Android设备连接到Windows，Mac或Linux计算机。 Splashtop的远程访问会话提供了诸如多对多监视器监控，会话录制，聊天，共享桌面，远程重启等功能！

Splashtop 可为居家办公团队提供7.5折优惠。点击详细了解 Splashtop Remote Access

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