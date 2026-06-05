使用 NinjaOne 的 MSP 如何使客户能够远程访问其工作计算机

冠状病毒的爆发已导致全球范围内促使公司使员工能够居家办公。这是雇主为确保雇员及其家人安全所采取的预防措施，这是未来的趋势。 Splashtop是一种远程访问和远程支持工具，处于独特的位置，可以帮助员工在家工作时提高工作效率，并帮助他们制定业务连续性计划。
让客户通过 Splashtop Remote Access Pro 实现居家办公
客户需要远程办公？可以帮助客户提高工作效率，无需额外安装程序即可远程访问工作计算机。Streamer 已经集成到 NinjaOne 中，客户利用 Streamer 可以从自己的设备远程访问计算机。
只需 4 个简单步骤：
然后，就可以作为附加服务为客户提供安全的远程访问，获得额外的收入来源。我们的 NinjaOne 支持页面有操作方法相关的详细说明。
关于 Splashtop Remote Access Pro
Splashtop为业务专业人员和大型团队提供了最受信任，可靠和安全的远程访问工具。用户可以从家用计算机甚至iOS和Android设备连接到Windows，Mac或Linux计算机。 Splashtop的远程访问会话提供了诸如多对多监视器监控，会话录制，聊天，共享桌面，远程重启等功能！
Splashtop 可为居家办公团队提供7.5折优惠。点击详细了解 Splashtop Remote Access。
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