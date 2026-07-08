增强的远程计算机支持和管理能力

Splashtop 引入了新功能，允许用户在多台 Mac 和 Windows 计算机上同时执行 IT 任务。
使用 Splashtop Scripts and Tasks，可以同时在多台计算机上执行以下操作：
部署文件（适用于 Windows 的 bat、cmd、exe、msi 以及适用于 Mac 的 pkg、sh）
执行远程命令
执行脚本
执行系统重启
执行 Windows 更新
您既可以立即执行这些脚本和任务，也可以安排它们稍后运行。这让您能够快速执行日常 IT 任务，更高效地管理设备，从而腾出更多时间服务更多客户。
看看它是如何工作的：
有关 Splashtop Remote Support 功能的更多信息
通过以下功能，Splashtop Remote Support 允许客户管理计算机的更新并主动实施监控，同时确保满足各项法规和安全标准。
远程访问
无人值守即时访问您的托管计算机。
会话中功能：多对多监视器查看，文件传输，会话录制，聊天，共享我的桌面，远程重启，远程唤醒，远程打印等。
无人值守 Android Access：远程访问安卓设备，包括智能手机、平板电脑、坚固耐用的安卓设备、POS 设备、自助终端和机顶盒。
转售 Remote Access 或向您的用户提供免费的远程访问权限，以便他们可以远程访问他们的计算机。
远程计算机管理
Windows 更新管理：在 Windows 计算机上查看、安装和安排更新。
远程命令：在后台将命令行或终端命令发送到远程 Windows 或 Mac 计算机的命令提示符。
脚本和任务：通过即时执行或安排任务到多个终端节点同时运行，简化终端节点管理。包含批量部署、远程命令、脚本执行、系统重启和 Windows 更新。适用于 Windows 和 Mac。
主动监控
可配置警报：设置警报以监控计算机状态、软件安装、内存使用情况等。 通过 Splashtop 网络控制台和/或电子邮件接收警报。
Windows 事件警报：通过设置警报来监控 Windows 事件日志，这些警报是在事件日志的标准与管理员设置的触发器匹配时生成的警报。
查看事件日志：无需远程进入计算机查看和排除故障，即可快速访问 Windows 事件日志。
终端安全：终端安全管理让您能够查看运行 Bitdefender、Windows Defender、Kaspersky 等软件的 Windows 计算机的终端安全防护状态。
审计&合规
系统清单：查看和比较 Windows/Mac 硬件和软件清单的快照。 查看变更日志。 下载系统硬件和软件清单列表。
安全软件：采用 AES 256 位加密、两步验证/双因素身份验证、SOC 2、GDPR 的行业标准 TLS 1.2，支持 HIPAA、PCI 和其他行业和政府标准和法规。
活动日志：记录所有远程会话和活动。